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Írán označil Radio Farda za vojenský cíl, Česko situaci vyhodnocuje

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  9:39
České bezpečnostní složky vyhodnocují informaci, že íránské ozbrojené síly zařadily na seznam svých vojenských cílů mimo jiné stanici Radio Farda, kterou provozuje americká stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) sídlící v Praze. Případná opatření ale sdělovat nebudou, sdělily mluvčí Úřadu vlády Karla Mráčková a mluvčí ministerstva vnitra Adéla Dittmannová.

„Ministerstvo vnitra a Policie ČR situaci průběžně sledují a vyhodnocují v širším bezpečnostním i mezinárodním kontextu. Na základě těchto informací jsou přijímána odpovídající opatření,“ uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).

Policejní zásah kvůli odloženému zavazadlu u budovy Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. (26. srpna 2026)
Policejní zásah kvůli odloženému zavazadlu u budovy Rádia svobodná Evropa. (26. srpna 2026)
Policejní zásah kvůli odloženému zavazadlu u budovy Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. (26. srpna)
Policejní zásah kvůli odloženému zavazadlu u budovy Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. (26. srpna 2026)
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Konkrétní podobu bezpečnostních opatření z taktických důvodů sdělit nemůže. „Vybraným objektům je dlouhodobě věnována zvýšená pozornost a v případě potřeby také posílená ochrana,“ podotkl.

Írán zařadil na seznam vojenských cílů Radio Farda, které vysílá z Prahy

Íránské ozbrojené síly zařadily na seznam několik perskojazyčných médií sídlících v zahraničí. Obviňují je ze spolupráce s americkými a izraelskými rozvědkami. Vedle Radia Farda zařadily íránské ozbrojené síly na seznam také stanice BBC Persian či Iran International.

Mluvčí sil Abólfazl Šekárčí ve středu uvedl, že mají přímé vazby na izraelskou službu Mossad a americkou Ústřední zpravodajskou službu (CIA). Stanice jsou podle něj „vojáky sionismu a Spojených států“ a íránské ozbrojené síly je nepovažují za média.

Perskojazyčnou verzi britské veřejnoprávní stanice BBC a soukromou íránskou exilovou televizní stanici Iran International, která sídlí v Londýně, íránský režim v roce 2022 zařadil na seznam teroristických organizací.

Teherán perskojazyčná média sídlící v zahraničí dlouhodobě obviňuje ze spolupráce s Izraelem. Od začátku války proti Íránu, kterou USA a Izrael zahájily 28. února, íránský režim ještě více zesílil kontrolu nad médii a šířením informací, přičemž na mnoho týdnů blokoval standardní připojení k internetu.

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