Cena cigaret je u nás v Česku pořád nízká, myslí si profesorka Králíková

Podle některých názorů se během covidu snížil počet kuřáků. Vnímáte, že by jich ubylo nebo alespoň pravidelní kuřáci kouřili o něco méně?

Počet kuřáků u nás setrvale klesá posledních dvacet, třicet let. Podle nejnovějších dat Státního zdravotního ústavu kouřila v roce 2021 čtvrtina obyvatel nad patnáct let. To je však pořád dvojnásobek než v západních zemích, jako jsou Spojené státy či Kanada, kde je to okolo 11 až 12 procent. O období covidu máme průzkumy ze zahraničí, které říkají, že zhruba polovina kuřáků během pandemie kouřila stejně jako předtím, asi čtvrtina omezila nebo přestala a čtvrtina začala nebo se k tomu opět vrátila.

Dnešní marihuana obsahuje mnohonásobně více THC než před lety. Velkým rizikem této látky je vypuknutí schizofrenie a dalších psychiatrických onemocnění. Eva Králíková vedoucí Centra léčby závislosti na tabáku