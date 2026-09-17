Podle Ipsos si STAN oproti modelu z letošního května polepšilo o zhruba dva procentní body, naopak ODS si o asi procentní bod pohoršila. Zářijový výsledek ANO je s květnovým srovnatelný. Piráti by v září obdrželi 7,9 procenta hlasů a jejich podpora mírně klesla. Vládní SPD by získala 7,1 procenta, což je o zhruba procentní bod více než v květnu. Koaliční Motoristé by měli 4,5 procenta podobně jako na jaře a pod pětiprocentní hranicí by skončili i lidovci a TOP 09.
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Umístění STAN na druhé pozici zaznamenaly v uplynulých měsících i volební modely dalších agentur. „K přesunu dochází hlavně mezi opozičními stranami navzájem. STAN by dnes volila až čtvrtina lidí, kteří v roce 2025 volili koalici Spolu,“ uvedl Michal Kormaňák z agentury Ipsos.
Podle politologa Petra Justa z Metropolitní univerzity Praha těží STAN ze široké základny úspěšných komunálních politiků před nadcházejícími komunálními a senátními volbami.
Podle Ipsos strany vládní koalice v součtu zaznamenaly od loňských voleb propad o zhruba šest procentních bodů.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS