Přes český e-shop „zmizelo“ 100 tisíc iPhonů. Šetří se, zda skončily v Rusku

Od vpádu ruské armády na Ukrajinu se telefony značky Apple do Ruska oficiálně nedováží. Ruský ministr obchodu ale připustil, že pokud budou mít Rusové zájem o nový iPhone, klidně si ho mohou koupit, protože dle jeho slov „budou mít příležitost“. IPhone se tak dostávají do Ruska pokoutně, z jiných zemí. Přičemž jednou z nich by mělo být i Česko.