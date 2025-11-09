Napoleon by měl radost. Nahlédněte do pražské Invalidovny před rekonstrukcí

Komplex byl vybudován na počátku 18. století. „Sloužil k ubytování a péči o válečné invalidy. Jednalo se o vůbec první sociální zařízení tohoto typu u nás,“ popisuje průvodkyně Nikola Seidler z Národního památkového ústavu.
Z velkolepých plánů inspirovaných i pařížskou Invalidovnou, kde je pohřben císař Napoleon, byla postavena jen zhruba jedna devítina původního záměru, jen jedno nádvoří z osmi, a nevznikl ani plánovaný ústřední kostel, který by patřil k největším v Praze.
Invalidovna stojí v Praze už 287 let. Z devíti čtverců stojí jen jeden
Původně se předpokládalo, že by zde mohlo žít až čtyři tisíce vojenských invalidů i s rodinami. Nejvíce, 1 404, jich tu žilo v roce 1854. Z toho 17 poddůstojníků, 1 115 vojínů, 138 žen a 134 dětí. Panoval zde přísný režim, Invalidovna měla velitele, přestupky řešil vojenský soud.
V ubytovací místnosti o rozměrech 12 x 12 metrů žila četa 37 vysloužilců, důstojníci zvlášť. „Součástí Invalidovny byly obchody, kantýna, prádelna, hasiči a kominík, lékárna, nemocnice, mlýn, jatky, pivovar, vinopalna, škola pro děti invalidů a vlastní hřbitov,“ popisuje průvodkyně. Areál dodnes skrývá řadu technických kuriozit, třeba ústřední odvšivovací stanici.
Dvě stě let zde žili vysloužilí vojáci. Asi nejslavnější z nich byl fotograf Josef Sudek. Ve válce přišel o ruku a tvořil právě tady.
Ve 30. letech minulého století se invalidé přestěhovali do nové budovy ve východočeských Hořicích. Pak je skoro na sto let nahradily různé instituce, vojenské archivy, depozitáře. Invalidovnu si zamilovali i filmaři, Miloš Forman tady natáčel oscarového Amadea.
Po armádě získali areál památkáři. Připravili rekonstrukci objektu, který se mezitím stal Národní kulturní památkou. „Máme požádáno ministerstvo kultury, aby dalo souhlas k vypsání veřejné zakázky na zhotovitele stavby,“ popisuje ředitel odboru pro rekonstrukci Invalidovny NPÚ František Laudát.
Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 2,15 miliardy korun s DPH. Délka oprav je odhadována na 36 měsíců. Kdy začne, není jasné. „Probíhá expertizní revize projektové dokumentace,“ uvedla Jana Zechmeisterová z ministerstva kultury.
Areál bude po rekonstrukci podle Laudáta z více než 80 procent otevřen veřejnosti. Bude průchozí na všechny strany, vznikne tu kavárna i obchody. V jižním křídle budou prostory pro vzdělávání škol a konferenční sál, dvě dětské skupiny a v patře galerie pro dočasné výstavy. Kaple v severním křídle bude určena pro kulturní akce, v patře pak pracoviště NPÚ a restaurátorské dílny a laboratoře.
Budovu doplní dvě moderní přístavby, kde budou umístěny moderní technologie a nový koncertní sál.