Invalidé ušetří od ledna na doplatcích za léky. Musejí si ale podat žádost

Limit na léky těmto důchodcům tak klesne desetinásobně, píše web ČT24. Snížení limitu se bude týkat více než 200 tisíc lidí. Těm by pojišťovny měly za zaplacené doplatky vracet vracet o 200 milionů víc než dosud.

Adam Vojtěch (Twitter) @adamvojtechano Nově od doplatků ulevíme osobám, které kvůli zdravotním problémům nemohou pracovat a doplácení na léky je pro ně zatěžující.☝️Od 1. 1. 2020 snižujeme limit doplatků na léky u invalidních důchodců ve 3. stupni a osob uznaných invalidními ve 2. nebo 3. stupni z 5 000 Kč na 500 Kč. 6 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

„Jsou zkrátka závislí pouze na invalidním důchodu, který v reálu může být i nižší než starobní důchod. Myslím, že to je správná cesta,“ řekl podle serveru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Pro nižší doplatky hlasovala v loňském roce většina poslanců.



Již dnes mají roční limit na započitatelné doplatky na léky důchodci nad sedmdesát let. Podle místopředsedy sněmovního výboru pro zdravotnictví a předkladatele návrhu Víta Kaňkovského (KDU-ČSL) by ochranný limit pro doplatky na léky měl pomoci sociálně slabším lidem, což jsou kromě seniorů i zdravotně handicapovaní.

V prvních devíti měsících loňského roku dostalo část doplatků zpět 505 tisíc lidí, v letošním roce číslo vzrostlo na 575 tisíc, tedy skoro o čtrnáct procent. Vyplacená částka vzrostla o více než pětinu na téměř půl miliardy korun, píše ČT24.

Server upřesňuje, že ve většině případů se jedná o penzisty, před doplatky na léky jsou totiž kromě nich chráněny i děti. „Nejvyšší nárůst je u starších klientů, kteří léků berou nejvíc,“ sdělil serveru mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny Jiří Sochor. „Jsou to senioři, a to zvláště senioři ve vyšším věku nad sedmdesát let, kde je limit 500 korun,“ dodala Hana Kadečková, mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra.

Pokud mají lidé o snížení limitu zájem, do konce roku musejí dát vědět pojišťovně, což mohou udělat osobně i elektronickou formou.