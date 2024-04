V invalidním důchodu končí autisté, mladí s depresemi i anorektičky, říká psychiatr

S jakými diagnózami, které se týkají duševního zdraví, končí děti a mladiství nejčastěji v invalidním důchodu?

V posledních dvaceti letech stoupá počet pacientů v rámci autistického spektra. Tím pádem je i znatelně více důvodů pro invalidní důchod, protože pacienti si poruchu vždycky nesou s sebou celý svůj život. To platí i pro vysoce funkční autisty.

Pořád to jsou lidé, kteří mají poruchy a kteří je budou mít celý život. Pokud incidence (počet nových případů onemocnění za určité časové období, pozn. red) od přelomu tisíciletí stoupá, tak je zjevné, že bude stoupat i množství invalidů. To je první skupina.

Šance, že budou tito invalidé normálně žít a pracovat bez toho, aby potřebovali invalidní důchod, spíš není. Michal Považan primář dětského psychiatrického oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice

Jaká je druhá skupina?

To jsou adolescenti orientačně od třinácti nebo čtrnácti let do dvaceti, kteří mají celou plejádu potíží a kteří nezapadají do aktuálně používaných diagnostických škatulek. Nejčastěji jde o dívky s depresivně úzkostnou poruchou, disociativními stavy (odpojení od vlastního já, pozn. red), poruchami příjmu potravy nebo sebepoškozováním.

V posledních pěti letech takových případů přibývá, takže se dá očekávat, že bude přibývat i invalidních důchodů, dokonce rychleji než u autistů. Ti jsou většinou diagnostikováni mnohem dřív a stát s určitým procentem takových lidí počítá, nebo alespoň doufám, že si dělají statistiky.

Nárůst je ale evidentně znatelný a řeší se to většinou i tím, že část klientů úřady napoprvé odmítnou a očekávají, že se rodiny a lékaři budou odvolávat. Oni mají mezitím čas na přehodnocení. S tím se běžně setkávám. To jsou dvě skupiny pacientů, u kterých je nutné vidět riziko toho, že budou invalidy na celý život.

Mluvil jste o lidech s autismem. Zvyšuje se jejich počet i kvůli tomu, že nyní máme lepší diagnostické metody?

Ze začátku jsme si mysleli, že to je jedno z vysvětlení. Dnes víme ale, že je velmi nedostatečné. Kdybych to uměl vysvětit, tak dnes stojím na kongresu a přebírám cenu.

Těch faktorů je ale více. Existují teorie a výzkumy, jaký vliv na to má přenos některých genů nebo zvyšující se věk rodičů, zejména otců. Ale to jsou jen úvahy. Zdaleka to není jen na diagnostice. Ta se zlepšila už na konci devadesátek a křivka ne a ne se ohnout, naopak stále stoupá.

Nejčastěji jde o mladé ženy

Pokud se vrátíme k druhé skupině pacientů s depresemi nebo úzkostmi, proč pro ně není možné pracovat a potřebují invalidní důchod?

Ve chvíli, kdy člověk celé dospívání bojuje s diagnózou, trýzní se třeba anorektickým nebo bulimickým chováním, do toho se sebepoškozuje, má sebedestruktivní chování, tak získat vzdělání je pro takové lidi skoro nemožné.

Michal Považan V roce 1999 absolvoval Lékařskou fakultu University Komenského v Bratislavě.



Specializační způsobilost v oboru dětské a dorostové psychiatrie získal v roce 2007.



Od roku 2003 působil v Psychiatrické léčebně Bohnicích.



V roce 2006 přešel na Dětskou psychiatrickou kliniku 2.LF UK V Praze Motole, kde od roku 2009 pracoval jako vedoucí lékař oddělení.



V roce 2010 se stal primářem dětského oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde pracuje doposud.

Takový člověk je pro okolí nesrozumitelný a rizikový. Psychiatrie je vždycky schopná vyléčit jen nějaké procento lidí. Když se kouknete na data, jak fungují antidepresiva, kolik procent pacientů napoprvé nebo napodruhé odpoví na léčbu, tak sice může vzniknou skupina lidí, kteří se například zvládnou na přelomu dospělost i vzdělávat online, ale jejich hendikep je zjevný.

To znamená, že tyto převážně mladé adolescentky získávají invalidní důchod prvního nebo druhého stupně, protože nejsou schopné dostudovat, fungovat a pracovat.

Říkáte, že jde hlavně o mladé ženy. Čím to je?

To je fenomén, který je tady posledních pět nebo sedm let. Konkrétní důvody neznáme.

Je tady šance, že mladí lidé, kterým je nyní například dvacet let a pobírají invalidní důchod, se během života uzdraví natolik, že nebudou důchod už potřebovat a bude jim odebrán?

Šance spíš není. Oni většinou potřebují nějakou podporu a nejsou schopni naplno pracovat.

Je tam potřeba, aby skupina těchto pacientů nepropadla do vážnějších problémů a aby společnost měla základní možnosti, jak je podržet. Jak formou invalidního důchodu, tak terapeutickou podporou a dostatkem sociálních služeb, stacionárních služeb a léčby.

K invalidním důchodům se vyjadřoval i přednosta psychiatrické kliniky v Plzni Jan Vavera. Ten upozorňoval na vyměřování důchodu a na to, že mladí dospělí třeba ve dvaceti letech nemají dostatečně odpracováno, takže dostanou zásadně nižší důchod než mladiství, kteří nikdy nepracovali, ti dostávají určitou průměrnou částku. Jsou podle vás snahy některých mladých dospělých dostat důchod v nízkém věku a získat tak vyšší výměru?

Co říká, je logické. Ve chvíli, kdy má člověk šest let mezi třináctým a dvacátým rokem potíže, nefunguje, nepracuje, nestuduje, tak se invalidní důchod podle našeho zákona vypočítává podle určitého procenta z odvedeného sociálního pojištění.

Když neodvede nic a je každou chvíli buď hospitalizován, ve stacionáři, nebo na neschopence, tak samozřejmě, že stát mu přizná invalidní důchod téměř nulový. A to není řešení.

Podle dat České správy sociálního zabezpečení počet mladých v invalidním důchodu kvůli duševním nemocem každý rok stoupá. Co lze dělat, aby se počet takových lidí nadále nezvedal?

To se stane. Bavíme se o spektru, které výrazně narostlo, zejména u mladých ve věku třináct, čtrnáct až jednadvacet let. Tam je jasné, že jak počet invalidek z mládí, tak těch včasných do pětadvaceti let, stoupl.

Ti lidé nedostudují a pak se jejich svět bortí. Bez finančního zabezpečení by pak mohli končit na ulici nebo v azylových věcech a ne v normálním životě.

Je možnost nějaké prevence, která pomohla, aby se počet pacientů a následně lidí, kteří pobírají invalidní důchod, snížil?

Prevence je dominantně v tom, aby byla rozumná šíře služeb, jak jsem říkal na začátku. Úplně nevíme, proč je tady boom mladých dívek tohoto spektra a už vůbec nevíme, proč za posledních patnáct let tolik vzrostl počet případů autismu. Tam nejsme schopní žádné primární prevence.

Jsme ale jsme schopni udělat to, aby minimálně dívky měly včasný záchyt a léčbu a také možnost diagnostiky a další léčebných postupů, které svět přináší. To je samozřejmě hodně o penězích. Jsou místa jako Ústecký nebo Karlovarský kraj, kde je omezená siť služeb. Je to i proto, že tam málokdo chce jit pracovat jako psycholog a nebo jako psychiatr.

Hodně se mluví o přetíženosti služeb. Jak jste na tom v současné době na dětské psychiatrii v Bohnicích vy?

Máme plné kapacity přes devadesát procent. Systém byl před dvaceti lety robustní a vypadal jako relativně málo vytíženy. Postupně se zredukoval a klesl zejména počet lůžek na dětské psychiatrii. Za dvacet let se také do toho zbytku jen velmi málo a nedostatečně investovalo.