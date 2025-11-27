Interpol vypátral Čecha, který se dva roky schovával před vězením v Kostarice

„Muž byl na útěku od září 2023 až do svého zadržení na začátku letošního července,“ uvedl o českém uprchlíkovi policejní mluvčí David Schön.
Po několika měsících ve vazbě Čecha ve čtvrtek v hlavním městě Kostariky San José převzala eskorta složená se zástupců cizinecké policie a zástupce české pobočky Interpolu. Krátce před šestou hodinou večer už letadlo přistálo v Praze a policisté uprchlíka přesunuli do blízké věznice.
|
Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání
Kromě odpykání trestů vyplývajících z dosavadních odsouzení ho čeká další líčení, tentokrát za drogovou kriminalitu. Pobyt ve vězení se mu může prodloužit až na deset let.
„Intenzivní kontakt s kolegy v této části světa nám umožňuje efektivně pátrat po českých uprchlících,“ uvedl mluvčí s tím, že se jedná už o třetí podobný případ od letošního července.
Kostarika
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz