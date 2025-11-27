Interpol vypátral Čecha, který se dva roky schovával před vězením v Kostarice

Autor:
  17:46
Po zásazích v Uruguayi a Paraguayi zadrželi pracovníci Interpolu už třetího Čecha, který se před úřady snažil ukrýt v Latinské Americe. Tentokrát v Kostarice. Schovával se kvůli dosavadním odsouzením i plánovanému líčení.

„Muž byl na útěku od září 2023 až do svého zadržení na začátku letošního července,“ uvedl o českém uprchlíkovi policejní mluvčí David Schön.

Po několika měsících ve vazbě Čecha ve čtvrtek v hlavním městě Kostariky San José převzala eskorta složená se zástupců cizinecké policie a zástupce české pobočky Interpolu. Krátce před šestou hodinou večer už letadlo přistálo v Praze a policisté uprchlíka přesunuli do blízké věznice.

Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání

Kromě odpykání trestů vyplývajících z dosavadních odsouzení ho čeká další líčení, tentokrát za drogovou kriminalitu. Pobyt ve vězení se mu může prodloužit až na deset let.

„Intenzivní kontakt s kolegy v této části světa nám umožňuje efektivně pátrat po českých uprchlících,“ uvedl mluvčí s tím, že se jedná už o třetí podobný případ od letošního července.

Kostarika

Kostarika

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká

Playmate Nicole Šáchová na titulce magazínu Playboy (prosinec 2025)

Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci. Do povědomí veřejnosti se zapsala jako soutěžící se silnou strategickou intuicí a schopností jednat...

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 75 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města. Plameny zachvátily rozsáhlý bytový komplex, kde zatím zemřelo nejméně 75 lidí. Nejméně 76 osob bylo...

Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo téměř padesát lidí, z toho čtyři těžce. Podle prvotních informací rychlík projel návěstidlo na červenou....

Neukázal alternativu, čekalo se to, nás to nepoškodí, zní z ODS k odchodu Kuby

Prezident Petr Pavel přijal na jednání Petra Fialu. (5. října 2025)

Předseda ODS Petr Fiala po oznámení odchodu jihočeského hejtmana Martina Kuby ze strany řekl, že šlo o dlouhodobý proces. Podle dosluhujícího premiéra hejtman nevyužil toho, aby ODS ukázal dobrou...

27. listopadu 2025  18:24

Nerozumím tomu, proč jste svolali tuto schůzi, řekl Babiš poslancům

Přímý přenos
Předseda ANO Andrej Babiš na mimořádné schůzi Sněmovny k tomu, jak bude řešit...

Předseda ANO Andrej Babiš si jako první vzal slovo na mimořádné schůzi, na níž chtějí strany bývalé pětikoalice přimět Babiš, aby vysvětlil, jak plánuje řešit střet zájmů. Do něho by se dostal po...

27. listopadu 2025  6:04,  aktualizováno  18:15

Nehoda kamionu a dodávky v kopci u Rokycan zablokovala D5, dva zraněné vyprostili

Nehoda dodávky a kamionu zablokovala D5, dva lidi museli vyprostit (27....

Nehoda dodávky a kamionu zastavila dnes odpoledne provoz na dálnici D5 za Rokycany ve směru z Prahy na Plzeň. Havárie se stala kolem 16:00, v 17:35 dopravní zpravodajství Ředitelství silnic a dálnic...

27. listopadu 2025  17:01,  aktualizováno  18:05

Trumpovi se vybíjí baterka, napsal deník. Laciný hadr, levicoví šílenci, zuřil prezident

Americký prezident Donald Trump čelí podezřením, že usnul v Oválné pracovně,...

Image energického, akčního prezidenta, který na rozdíl od svého předchůdce „pořád nespí“, je pro Donalda Trumpa čím dál těžší udržet. Šéf Bílého domu podle analýzy deníku The New York Times veřejně...

27. listopadu 2025  17:57

Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí

Martin Kuba

Jihočeský hejtman a bývalý první místopředseda ODS Martin Kuba oznámil, že od občanských demokratů odchází a zakládá nové hnutí. Kuba dlouhodobě kritizoval koalici SPOLU a nedávno spustil svůj...

27. listopadu 2025  17:50

Interpol vypátral Čecha, který se dva roky schovával před vězením v Kostarice

Drogový zločinec se ukrýval v Latinské Americe, skončil v českém vězení

Po zásazích v Uruguayi a Paraguayi zadrželi pracovníci Interpolu už třetího Čecha, který se před úřady snažil ukrýt v Latinské Americe. Tentokrát v Kostarice. Schovával se kvůli dosavadním odsouzením...

27. listopadu 2025  17:46

Nenecháme se vyzývat k porušení zákona, řekl Rakušan k vrácení rozpočtu

Ministr vnitra Vít Rakušan po jednání vlády na tiskové konferenci kde premiér...

Vláda se nenechá vyzývat k porušení zákona, řekl po jednání vlády vicepremiér a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Ministerstvo financí podle premiéra Petra Fialy analyzuje usnesení, jímž Sněmovna...

27. listopadu 2025  12:55,  aktualizováno  17:45

Dvě stě tun na novém mostě. Kolos mezi Žatcem a Mostem v zatěžkávací zkoušce obstál

Zatěžovací zkouška mostu v Žiželicích na Lounsku. (27. listopadu 2025)

Statickou zatěžkávací zkouškou si ve čtvrtek prošel nový most v Žiželicích, který tvoří hlavní část obchvatu na Lounsku na silnici I/27 mezi Žatcem a Mostem. Celkem na něm technici otestovali čtyři...

27. listopadu 2025  17:24

Podezřelým ze střelby na gardisty u Bílého domu je Afghánec. Dělal pro CIA

Dva členové Národní gardy USA byli postřeleni poblíž Bílého domu. (26....

Afghánec podezřelý z postřelení dvou gardistů nedaleko Bílého domu spolupracoval v Afghánistánu s americkou vládou včetně Ústřední zpravodajské služby (CIA), oznámil ředitel CIA John Ratcliffe. Nyní...

27. listopadu 2025  6:46,  aktualizováno  16:52

Jeseníky oplakávají záchranáře smrtelně zraněného v akci, lidé přispívají rodině

V Jeseníkách se v sobotu naposledy rozloučí s tragicky zesnulým horským...

Velkou vlnu smutku, kondolencí, ale také solidarity vyvolala mezi veřejností i pracovníky záchranných složek tragická smrt jesenického horského záchranáře Romana Fišnara. Ten utrpěl velmi vážná...

27. listopadu 2025  16:42

Krnáčová v objetí s Bémem. Primátoři a hejtmani si na Hradě připomněli vznik krajů

Prezident Petr Pavel přivítal na Pražském hradě zástupce Rady Asociace krajů...

Kraje sehrávají nezastupitelnou roli v krizích, jejich pozitivem je také schopnost spolupráce politických stran v koalicích, které jsou nyní na celostátní úrovni nemyslitelné, řekl při příležitosti...

27. listopadu 2025  16:29

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 75 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Hasiči v Hongkongu druhý den bojují s jedním z nejtragičtějších požárů v moderní historii města. Plameny zachvátily rozsáhlý bytový komplex, kde zatím zemřelo nejméně 75 lidí. Nejméně 76 osob bylo...

26. listopadu 2025  10:29,  aktualizováno  27. 11. 16:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.