Česká policie předala moldavské straně dva muže odsouzené za pokus o vraždu

V tomto týdnu putovalo do Česka nebo opačným směrem zatím osm odsouzených, které čeká dohromady 42 let vězení. Na policejním webu to uvedl mluvčí policejního prezidia David Schön.
Odsouzené, kteří se před trestem skrývají v zahraničí, si státy předávají na základě evropského nebo mezinárodního zatýkacího rozkazu. „Díky Interpolu, evropským možnostem spolupráce v rámci SIRENE a informacím vloženým do SIS (Schengenský informační systém) téměř každý den zadrží policisté v ČR nebo zahraniční kolegové pro ČR nějakého uprchlého zločince,“ uvedl mluvčí.
Interpol vypátral Čecha, který se dva roky schovával před vězením v Kostarice
Ze zahraničí do Česka na pražské letiště v tomto týdnu doputovali uprchlíci z Velké Británie a Itálie. „Pozemní cestou si pak policisté tento týden na společných centrech policejní spolupráce s Německem, Rakouskem a Slovenskem předali čtyři další osoby,“ doplnil Schön. Informační výměnu s partnery v zahraničí a předání zadržených zajišťuje Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci.
V loňském roce policisté v Česku zadrželi 307 lidí, kteří se tu skrývali před vyšetřováním v dalších státech Evropské unie. Ze států EU na základě evropského zatýkacího rozkazu převzali 292 lidí stíhaných v České republice. Na základě mezinárodního zatýkacího rozkazu bylo loni z Česka do zahraničí mimo EU vydáno hledaných 28 lidí, z ciziny do Česka 14 lidí.