Poslanec se ptal na otrávenou Bečvu. Nechte si změřit IQ, odvětil mu Babiš

„Vy fakt nemáte jiný program než Antibabiš,“ uvedl premiér. Je to podle něj jedna z dalších - podle premiéra vylhaných - akcí s cílem poukázat na něj a na holding Agrofert, který je vlastníkem chemičky Deza. Babiš poukázal na snahu opozice obvinit z otrávení Bečvy právě Dezu.



„Proč trvá vyšetřování už 53 dní? Pro došlo k vyloučení Dezy? To, že z Dezy unikají kyanidy, se ví, protože to musí hlásit do integrovaného registru znečištění,“ řekl Blaha.



„Nechte si změřit IQ, ty vaše otázky jsou bez komentáře,“ opáčil mu Babiš.



Viník havárie stále není znám, současně Česká inspekce životního prostředí uvalila na případ informační embargo. Není ale jasné, na čí popud. Znalecký posudek, odkud v září unikl jedovatý kyanid do Bečvy, má být podle ministra vnitra Jana Hamáčka hotov do 20. prosince.

Ekologická havárie postihla řeku pod Valašským Meziříčím až po Přerov, kyanid poškodil celý vodní biotop na 40 kilometrech toku. Do kafilérie museli rybáři odvézt přes 40 tun ryb.

Babiš dostane i otázku na nápad „tajit“ data o úmrtí na COVID-19. První místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová se ho bude ptát na to, že šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek přišel s tím, aby se každý den nezveřejňovaly počty úmrtí na koronavirus.

Rychlodráha na letiště se začne stavět v roce 2022

Poslanec za ODS Petr Bendl se zeptal premiéra na stavbu rychlodráhy z Prahy do Kladna s odbočkou na Letiště Václava Havla.

Ten projekt má pro nás velkou prioritu,“ opáčil Babiš. Řekl poslanci o studii proveditelnosti z loňského roku.„Teď končí rekonstrukce Negrelliho viaduktu,“ řekl Babiš. Správa železnic podle něj počítá se zahájením stavby v roce 2022. Dokončena má být celá rychlodráha v roce 2028, uvedl premiér.