Poslanci kritizovali Babiše, že dal místo interpelací přednost Karlštejnu

„Pokud bude pokračovat situace, že premiér nechodí z devadesáti procent na interpelace, je na místě, aby opozice svolala mimořádnou schůzi,“ řekl Michálek. Nepřítomnost premiéra ve Sněmovně kritizovali například předseda KDU-ČSL Marian Jurečka nebo poslanec ČSSD Václav Votava.

„Pan premiér neustále sdílí, kde zrovna je, co dělá, no a aktuální status před šestnácti minutami: Karlštejn právě teď. Takže pan premiér vyrazil navštívit hrad Karlštejn místo toho, aby přišel odpovídat na dotazy poslanců do Poslanecké sněmovny. Minule se myslím byl podívat na hokej, takže teď je na Karlštejně. Takovýmto způsobem přistupovat k plnění ústavních povinností určitě není na místě,“ kritzoval předsedu vlády Pirát Michálek a ukazoval poslancům na mobilu Babišův facebookový profil s fotografií Karlštejna.



Podle Jurečky není normální říkat, že interpelace jsou žvanírna. Votava řekl, že premiér by měl odpovídat i v případě, že se mu interpelace nelíbí.



„Pan premiér byl na zahájení rekonstrukce Karštejna za 150 milionů korun. Byl tu s ním i ministr kultury Lubomír Zaorálek,“ sdělil iDNES.cz ředitel komunikace na Úřadu vlády Vladimír Vořechovský.

Babiš: Písemné interpelace jsou ztráta času

„Na ústní interpelace přijdu. Písemné interpelace jsou jen ztráta času. Myslím, že by měly být zrušeny,“ řekl premiér Andrej Babiš. To, že se vypravil na Karlštejn místo účasti na písemných interpelací, komentoval slovy: „Pracuji ve prospěch naší země.“ Už dříve ve Sněmovně prohlásil, že na projednávání písemných interpelací už chodit nebude.

Obhajoby nepřítomného premiéra se ujal poslanec ANO Jaroslav Kytýr. „Místo abyste debatovali věcně, zatěžujete Sněmovnu politickými prohlášeními,“ vyčetl šéfovi poslaneckého klubu Pirátů.