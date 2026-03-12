Babiš bude čelit interpelacím na ceny pohonných hmot i na závazky v NATO

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
ODS navrhla snížení spotřební daně u nafty o 1,70 koruny v reakci na to, jak letí nahoru ceny pohonných hmot po útoku USA a Izraele na Írán. V případě přijetí zákona může s DPH úspora činit dvě koruny.
Premiér Andrej Babiš po jednání vlády řekl, že se spotřební daní u pohonných hmot zatím vláda nic dělat nebude. „Ceny pohonných hmot jsou nižší než v Německu nebo Polsku,“ zmínil Babiš.
Není důvod k panice, krizi přečkáme, říká Babiš o cenách benzinu a energií
V rozhovoru pro iDNES.cz a MF DNES řekl, že pokud by ceny pohonných hmot kvůli válce na Blízkém východě dál výrazně rostly, vláda je připravena zasáhnout.
Hnutí STAN ve čtvrtek dopoledne vládu kritizovalo, že se odmítá bavit s poslanci o tom, jak bude reagovat na rostoucí ceny pohonných hmot po útoku USA a Izraele na Írán a krizi na Blízkém východě. „Ptáme se vlády České republiky, jaký má plán ve vztahu k cenám pohonných hmot a potenciálně i k cenám plynu,“ řekl první místopředseda STAN Lukáš Vlček.
Předseda ODS a její stínové vlády Martin Kupka si na premiéra Babiše nachystal interpelaci na téma plnění závazků v NATO.
Riskujete. Americký velvyslanec varoval Česko kvůli škrtům v obraně
Americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick minulý týden na národní konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, která se konala na Pražském hradě, varoval českou vládu, že škrtáním výdajů na obranu Česko riskuje, že nesplní své vlastní závazky a bude patřit k nejhorším v Evropě.
Babiš v reakci na Merrickovo vystoupení uvedl, že výdaje, které země vynaloží na obranu, jsou za současné situace maximem možného.
Interpelace na premiéra Babiše začínají ve 14:30 a na vylosované otázky poslanců má odpovídat do 16 hodin.