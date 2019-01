Udali jste mě do Bruselu, udali jste mě do Černošic, vyčítal Babiš Pirátům

Spor vznikl, když se šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek premiéra ptal na investici společnosti ČEZ do elektráren v Bulharsku, při níž polostátní firma přišla o 7 miliard korun.

„Ačkoliv jsou závažné informace o tom, že se v ČEZ nehospodaří řádně, tak stát vykonává svá práva jako majoritního vlastníka společnosti ČEZ naprosto nedostatečně. Pochybuji, že pan premiér tímto způsobem řídil své akciové společnosti,“ vyčítal Babišovi Michálek.



„Podejte trestní oznámení a určitě to policie vyšetří,“ opáčil mu nejprve premiér. „Mně se to nelíbí, že nám tady říkáte, že máme hned podávat na všechno trestní oznámení. To tady chcete vybudovat kulturu udavačů?“ nenechal si to líbit šéf poslanců Pirátů. A pak už následovala slova Babiše, který obvinil Piráty, že to byli oni, kdo ho dvakrát udal.

Městský úřad Černošice rozhodl v lednu v kauze střetu zájmů Babiše, stanovisko nesdělil, ale premiér řekl, že se plánuje proti rozhodnutí úřadu odvolat. Čelí podezření, že porušuje zákon o střetu zájmů, neboť jako veřejný činitel prostřednictvím Agrofertu vlastní média. Premiér se brání tím, že holding loni vložil do svěřenského fondu.



„Zaznělo, že Pirátská strana udala pana Babiše do Černošic. V Černošicích se prověřuje kauza střetu zájmů Andreje Babiše v souvislosti s českým zákonem o střetu zájmů. Podnět do Černošic, na základě kterého Černošice tuto kauzu prověřují, podal bývalý kandidát pana Babiše na ministra vnitra David Ondračka z Transparency International,“ řekl šéf Pirátů Bartoš.

„Pirátská strana stejně jako patrně i jiné strany byly Černošicemi vyzvány podle mých informací, aby poskytly podklady, které k této kauze mají. My jsme této žádosti vyhověli,“ řekl při interpelacích před poslanci. „Když my se tady snažíme bránit peníze našich občanů, které nám zprostředkovaně přes Evropskou unii chodí v rámci evropských dotací, tak já si myslím, že je to konání dobrého hospodáře, nikoliv žádné udávání,“ uvedl Bartoš.

Do sporu mezi Babišem a Piráty se pak vložil i šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. „My se tady samozřejmě v rámci parlamentní debaty můžeme nařknout z lecčeho, ale není to validní, pokud to nepotvrzuje oprávněná autorita. Navzájem si tady můžeme vyčítat, že jsme udavači, ale to nemá žádnou váhu. Pouze někteří z nás jsou oprávněnou autoritou evidováni jako udavači komunistické Státní bezpečnosti. Shodou okolností pan premiér mezi ně patří. A komu čest, tomu čest, nikdo jiný na to označení právo nemá,“ řekl Kalousek. Na jeho slova už Babiš ve Sněmovně nereagoval.