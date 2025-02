Interny praskají ve švech. Stárnou pacienti i lékaři, mladých je ale málo

Interny jsou s 8807 lůžky na 291 pracovištích napříč Českem nejpočetnějším oddělením. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyhledalo jejich péči v roce 2023 téměř 340 tisíc pacientů.

Interny mají ale zároveň největší podíl pacientů starších 65 let. V roce 2023 šlo o 245 tisíc pacientů, tedy 72 procent. Oproti tomu chirurgie, která je co do počtu hospitalizací druhá, eviduje necelých 45 procent pacientů nad 65 let.

Jak upozorňuje primář Interního oddělení a oddělení Urgentního příjmu znojemské nemocnice Zdeněk Monhart, spektrum pacientů, o které se internisté starají, se v posledních třiceti letech zásadně změnilo. Podíl polymorbidních pacientů, tedy těch s více onemocněními, se pohybuje kolem 40 procent a stále roste. Především přibývá pacientů nad 65 let s dvěma a více chorobami.

Nestárnou ale jen pacienti. Průměrný věk ambulantního internisty je podle předsedy sekce ambulantních internistů Tomáše Hauera 58 let. Průměrný věk všech internistů se přitom pohybuje kolem 64 let. Podle Hauera je pro stát výhodnější zaplatit práci jednoho internisty oproti vícero specialistům.

„Na pacienta se díváme komplexně. Bereme v úvahu všechny jeho neduhy, věk, rodinné zázemí. Hlídáme počet a skladbu léků, které užívá. Zvažujeme také, jaká vyšetření by měl podstoupit, a zda pro něj nejsou zbytečně zatěžující,“ vysvětluje Hauer.

Kromě interních oddělení v nemocnicích jsou podle Hauera důležité také ambulance. Ty jsou zhruba na tisícovce míst v Česku. „Je to nejpočetnější ambulantní neregistrující odbornost. Přijdeme-li o síť ambulantních interen, nepřijdeme o bezejmenné jednotky, ale o velmi důležité a platné člen lékařské komunity, kteří poskytují péči těm, kteří ji potřebují nejvíc,“ říká Hauer.

„Abychom péči nadále zvládali, potřebujeme mít dostatek lékařů a zároveň snížit pracovní zátěž, aby nám neutíkali k jednooborovým specializacím. V ambulantní sféře potřebujeme vyšší úhrady od pojišťoven. Tam je náš obor - v ekonomickém srovnání s jinými - znevýhodněn,“ říká Monhart.

Odborníci na vše

Třicet procent pacientů přes 80 let má podle Monharta šest nebo sedm chronických nemocí. Často jde například o onemocnění pohybového aparátu, srdce či vysoký krevní tlak.

„Internista musí znát prakticky všechny obory na velmi slušné úrovni,“ říká předseda České internistické společnosti (ČIS) ČLS JEP Richard Češka. „Je to obor, který by měl být pevně zakotven. Nedokážeme dělat dobrou medicínu, aniž bychom měli internu,“ dodává.

Ekonomická otázka je pro interny podle Češky možná nejpalčivější. Nutné je podle něj například navýšení úhrad ze strany pojišťoven. „Musíme se snažit o to, aby byla interna atraktivnější než doposud,“ říká.

Na potřebu reformy interní péče upozorňuje také nový Národní program komplexní péče. „Chceme potvrdit naše široké kompetence. Rádi bychom zvýšili atraktivitu tohoto krásného, ale těžkého oboru,“ vysvětluje Monhart.

Do budoucna by se podle něj měla omezit nelékařská pracovní zátěž. Například administrativu by mohli řešit administrativní pracovníci, některou lékařskou péči by mohly začít vykonávat vysokoškolsky vzdělané zdravotní sestry.

Podle Monharta je také potřeba snížit zátěž urgentních příjmů, které často vyhledávají pacienti s banálními případy. „Jsou to pacienti, kteří to mohli řešit například samoléčbou po poradě v lékárně,“ uvádí Monhart. Právě takové případy mohou podle Monharta přispět k frustraci mladých lékařů a vést k jejich odchodu z oboru či ze zdravotnického systému.