Zbohatněte jako Leoš Mareš! Čtyři nejčastější způsoby, jak přijít o peníze

I přes masivní kampaně a informace v médiích naletí internetovým podvodníkům každý týden stovky lidí. Jejich praktiky jsou různé, cíl jediný: získat od vás platební údaje. „Devadesát devět procent toho by se nestalo, kdyby lidé přemýšleli o tom, co komu sdělují a kde co vyplňují,“ uvádí vedoucí pražské kyberkriminálky Václav Písecký.