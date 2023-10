Na třídních schůzkách jedné opavské základní školy oslovila učitelka rodiče s nezvyklou prosbou – zda by svým dětem nemohli zařídit mobilní data. Ráda by hodiny osvěžila interaktivními prvky, ve škole ale není plošně dostupná wifi a vedení školy to měnit nijak nechce.

Některé školy stále fungují tak, že žáci musí na začátku roku přinést balík papíru, aby jim učitelé mohli kopírovat pracovní listy nebo testy.