Být v dohledu policejní hlídka, nepochybně by auto zastavila a dala řidiči dýchnout. Ale to by se spletla.



Řidič není opilý, naopak, je zcela střízliv. Jen se zrovna z hecu, kterému se v poslední době říká spíše „výzva“ anóbrž „challenge“, pokouší sjet nejslavnější tunel v Česku na neutrál. A v dohledu není nejen policejní hlídka, ale vůbec nikdo.