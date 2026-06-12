Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Inteligentní a nebezpečný. Kdo je travič, který zabil kolegu a útočil na bezdomovce

Premium

Fotogalerie 2

ilustrační snímek | foto: AI / Ondřej HanušShutterstock

Václav Janouš
Olomoucký krajský soud bude příští týden řešit nebývalý případ. Stane před ním osmačtyřicetiletý Jiří K., který je obžalován, že se pokusil otrávit své kolegy – zaměstnance zbrojovky – a bezdomovce na Olomoucku pomocí otrávených nápojů.

Jeden muž zemřel. Kromě toho je obviněný i z toho, že zakládal lesní požáry a týral zvířata. Státní zástupce pro něj žádá doživotí.

Jiří K. pracoval ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku na Olomoucku, kde v roce 2023 otrávil pití, které bylo ve společné lednici. Nalil do něj nemrznoucí směs. Kontaminované limonády se ale rok nikdo nenapil. Až v dubnu 2024 ji vypili dva jeho kolegové a oba skončili s těžkou otravou v nemocnici. Jeden z nich podle Jaromíra Parobka z krajského soudu později zemřel.

Chytil kočku, zavřel ji do klece, nafotil a inzeroval, že pokud se jí někomu nezželí a nezaplatí za ni tisíce korun, trýznivě ji zabije.

Tento článek je součástí iDNES Premium

Mimořádná nabídka

  • Expertní testy, které vám reálně ušetří peníze
  • Hloubkové analýzy a kompletní archiv
  • Čtení všech článků bez omezení

První měsíc za 19 Kč

Předplatit
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Nemocniční jídlo nemusí být beztvará kaše. Jak vypadá speciální kuře nebo vepřové

Pyré z brokolice a z kuřecího masa je tvarované v silikonových formách. K...

Dvě pražské nemocnice zkoušejí nový způsob stravy pro lidi s poruchami polykání. Jídlo má upravenou konzistenci, ale na talíři dál připomíná běžné pokrmy. Pilotní projekt ve Fakultní nemocnicí Motol...

12. června 2026

Válka na Ukrajině trvá déle než první světová. Obě změnily svět i způsob válčení

Premium
Jako před sto lety. Fotografie z bojiště na Ukrajině mnohdy přípomínají ty z...

Válka na Ukrajině trvá 1 570 dní. To je o dva dny déle než první světová válka. Konflikt, s nímž pro brutalitu pozemní bitvy a obrovské lidské ztráty či technologický pokrok bývá dění na ukrajinské...

12. června 2026

Miliardové ztráty a bitcoiny: skrytá rizika burzovní premiéry Muskovy SpaceX

Premium
Elon Musk

V pátek 12. června v 15:30 středoevropského času se odehraje největší vstup na burzu v dějinách. Společnost SpaceX Elona Muska si chce od investorů vzít 75 miliard dolarů výměnou za 555,6 milionu...

12. června 2026

Inteligentní a nebezpečný. Kdo je travič, který zabil kolegu a útočil na bezdomovce

Premium
ilustrační snímek

Olomoucký krajský soud bude příští týden řešit nebývalý případ. Stane před ním osmačtyřicetiletý Jiří K., který je obžalován, že se pokusil otrávit své kolegy – zaměstnance zbrojovky – a bezdomovce...

12. června 2026

Britský ministr obrany rezignoval. Starmerovi vyčítá málo peněz na obranu

Britský ministr obrany John Healey (2. června 2026)

Britský ministr obrany John Healey ve čtvrtek rezignoval kvůli sporu s premiérem Keirem Starmerem, který podle něho nevyčlenil dostatek zdrojů potřebných k obraně země. Ve funkci ho nahradil Dan...

11. června 2026  14:37,  aktualizováno  22:51

Bombardování Íránu nebude. Trump otočil, dohoda se dle něj může podepsat v Evropě

Prezident Donald Trump na snímku z 10. června 2026

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že ruší avizované čtvrteční bombardování Íránu. Podle šéfa Bílého domu se viceprezident J.D. Vance o víkendu zúčastní podpisu dohody s Íránem v...

11. června 2026  19:40,  aktualizováno  22:51

Airbus na cestě z Tel Avivu do Prahy vyvolal poplach. Vzlétly i stíhačky Gripen

Letecký den Den ve vzduchu. JAS 39 Gripen. (26. dubna 2026)

Poplach ve čtvrtek způsobil Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou. Dopravní letoun nenavázal kontakt s řízením leteckého provozu v Maďarsku. Kvůli tomu vzlétla dvojice stíhacích letadel Jas...

11. června 2026  22:37

Trump odvolal útok na Írán, ropa následně výrazně zlevnila

Donald Trump (10. června 2026)

Ceny ropy výrazně klesly poté, co Donald Trump odvolal ohlášené údery na Írán. Podle něj bude datum a místo podepsání mírové dohody brzy oznámeno. Její hlavní body podle amerického prezidenta Teherán...

11. června 2026  21:33

Izrael po letech propustil zakladatele Hamásu Júsifa, držel ho ve vazbě bez obvinění

Jeden ze zakladatelů palestinského teroristického hnutí Hamás Hasan Júsif (19....

Izrael pustil na svobodu jednoho ze zakladatelů palestinského teroristického hnutí Hamás. Hasan Júsif strávil ve vazbě bez oficiálního obvinění dva a půl roku. Úřady propuštění nekomentovaly. Izrael...

11. června 2026  21:18

Dým nad Havlíčkovým Brodem. Hořela skladovací hala s plasty, škoda je 350 milionů

Hustý černý dým byl vidět i z velké dálky. (11. června 2026)

Hustý černý dým, který byl vidět pořádně daleko. Hasiči ve čtvrtek odpoledne vyjížděli v Havlíčkově Brodě k rozsáhlému požáru. V průmyslovém objektu tam začalo hořet v jedné z hal s plastovými...

11. června 2026  18:12,  aktualizováno  20:38

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Od příštího roku má mít Česko „nové“ ministerstvo, o němž mluví Havlíček

Ministr Průmyslu Karel Havlíček na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026)

Vicepremiér a první místopředseda ANO Karel Havlíček dlouhodobě mluví o vzniku ministerstva hospodářství. Od ledna příštího roku by se mohl dočkat, i když to bude jinak, než si původně představoval....

11. června 2026  16:49,  aktualizováno  20:14

Razie napříč Francií. Policisté zadrželi hackery podezřelé z krádeží dat

ilustrační snímek

Francouzská policie zadržela sedm lidí podezřelých z účasti na krádežích několika desítek milionů dat. S odvoláním na Úřad pro boj s kyberkriminalitou (OFAC) to ve čtvrtek napsala agentura AFP. Obětí...

11. června 2026  20:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.