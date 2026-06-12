Jeden muž zemřel. Kromě toho je obviněný i z toho, že zakládal lesní požáry a týral zvířata. Státní zástupce pro něj žádá doživotí.
Jiří K. pracoval ve zbrojovce Excalibur Army ve Šternberku na Olomoucku, kde v roce 2023 otrávil pití, které bylo ve společné lednici. Nalil do něj nemrznoucí směs. Kontaminované limonády se ale rok nikdo nenapil. Až v dubnu 2024 ji vypili dva jeho kolegové a oba skončili s těžkou otravou v nemocnici. Jeden z nich podle Jaromíra Parobka z krajského soudu později zemřel.
Chytil kočku, zavřel ji do klece, nafotil a inzeroval, že pokud se jí někomu nezželí a nezaplatí za ni tisíce korun, trýznivě ji zabije.