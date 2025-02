Udržitelnost není jen o materiálech. Buďme umírnění, říká zakladatelka butiku

Butik s udržitelnou módou jste založila před několika lety spolu s manželem. Vypadá to, že dnes už jste sehraný tým.

Je to tak. Já jsem celý koncept vymyslela a manžel to od začátku bral tak, že mi bude pomáhat. Teď už jsme rovnocenní partneři, ale zůstalo nám, že já firmu řídím, vybírám zboží a vedu marketing.

Manžel se stará o chod webu, technické věci a jelikož je vystudovaný právník, tak i o právní záležitosti. Všechno ale rozhodujeme spolu. Občas i manžel trefí nějaký bestseller na poli dámské módy.

A co je ve vašem butiku bestseller?

Pohodlné univerzální šaty na každodenní nošení.

Zuzana Plachá Spoluzakladatelka a šéfka obchodu s udržitelnou módou Green butik. Značku Green butik založila v roce 2015 spolu s manželem Radimem Hejným.

založila v roce 2015 spolu s manželem Radimem Hejným. Během covidového roku expandovali se značkou do Německa. O rok později vstoupili i na slovenský trh.

V Green butiku se soustředí na udržitelnou módu z přírodních materiálů převážně od britských výrobců.

Proč jste se rozhodla podnikat zrovna s udržitelnou módou?

S manželem jsme hodně cestovali. Mimo jiné jsme byli v Kambodži, která je známá jako velký výrobce fast fashion módy. Tam jsem se o to začala víc zajímat.

Když jsme se vrátili do Čech, otěhotněla jsem a hledala jsem nějaké oblečení z přírodních materiálů pro sebe, jenže jsem nemohla nic najít.

Na českém trhu byly akorát lněné bezbarvé věci. Hezké oblečení s hodnotou fair trade a vyrobené z přírodních materiálů jsem našla až v zahraničí. S manželem jsme navíc vždy chtěli podnikat, a tak jsme si řekli, že to zkusíme právě s dámskou udržitelnou módou.

Ze začátku jsme vůbec neuměli marketing, měli jsme malou nabídku a zkrátka to byly klasické začátky. Pak jsme ale otevřeli malý obchůdek ve Zlíně, v němž jsme dostali první důležitou zpětnou vazbu od zákaznic. A to bylo klíčové.

Materiál z přírody

Co pro vás znamená udržitelnost?

Když jsme začínali, tak pojem „udržitelná móda“ možná ani neexistoval. Dost se mluvilo o fair trade, ale na to zákaznice nebyly připravené a vlastně to vůbec nefungovalo. Dnes už se o udržitelnosti mluví víc a myslím, že to funguje mnohem lépe.

Pro nás znamená udržitelnost hned několik věcí. Jednak materiály, z nichž je oblečení vyrobené. Včetně recyklovaných materiálů, což je zajímavé téma do budoucna. Důležité také je, za jakých podmínek je oblečení vyrobené.

V rámci udržitelnosti je pro nás také důležité, aby ten kousek byl cenově dostupný, ale zároveň tak kvalitní, že ho budeme nosit dlouho. Nechceme prodávat šaty za dvacet tisíc, které se zákaznice pomalu bojí obléct a berou si je jen na zvláštní příležitosti.

Cena často nové zákazníky odradí, udržitelný a kvalitní kus oblečení může vyjít pěkně draho. U vás to ale nejsou zas tak vysoké částky, jak bych očekávala.

Chceme být dostupní tak moc, jak jen to jde. Samozřejmě, že to vždy bude dražší než fast fashion, to je ale úplně jiný svět.

Z jakých přírodních materiálů se oblečení vyrábí?

Klasika je biobavlna, která se pěstuje bez pomoci chemikálií a spotřebovává i méně vody. Osobně mám moc ráda vlnu, kterou naše značky sbírají od ovcí šetrně, aby netrpěly pro kus oblečení.

Do přírodních materiálů patří také tencel, který se vyrábí bezodpadově. Velkou klasikou je i len či bambus. Naše značky vyrábí také z konopí.

Jak se o takové materiály starat?

U každého se to trochu liší. Hodně specifická je vlna, která se plstnatí, když se vypere na více jak třicet stupňů. Ale není to taková věda, dnes už máme i speciální programy na pračkách. Důležité ale je, že tyto materiály není potřeba mučit v pračce na šedesát stupňů. Stačí na třicet a otáčky na 400.

Zmiňujete pouze zákaznice. Pro muže v butiku nic nemáte?

Náš obchod je primárně pro ženy s tím, že postupně rozšiřujeme i pánskou nabídku. Už jsme ovšem zjistili, že i pánské kousky u nás stejně nakoupí žena.

EKO SLOVNÍK Fast fashion neboli rychlá móda. Jedná se o oblečení, které se vyrábí ve velkém množství za nízkou cenu a bez ohledu na kvalitu, přírodu a lidská práva. Slow fashion je naopak pomalá móda, která klade důraz na kvalitu, opětovné využití materiálů, řemeslnou dovednost a podmínky, v nichž lidé pracují. Udržitelnost v oděvním průmyslu znamená, že uspokojíme základní potřeby dneška bez zbytečného konzumu a bez toho, aniž bychom ohrožovali budoucí generace. Fair trade je certifikovaný způsob obchodu. U takto označeného oblečení víme, že lidi, kteří se podíleli na jeho výrobě, dostali za svou práci důstojnou odměnu.

Proč bychom se měli o udržitelnou módu zajímat?

Myslím si, že je to o hodnotách každého z nás. Každý jsme v jiné životní fázi a máme jiné starosti, proto máme i jiné priority. Navíc nejde pojmout všechno, nedá se být perfektní ve všem.

Pro mě osobně to bylo prvotně téma humánní. Nechtěla jsem, aby moje oblečení vyráběly děti v otřesných podmínkách za minimum peněz. Pak mě zajímalo také zdraví – jaké materiály si dávám na holou kůži. Ale naprosto chápu, že si každý nemůže dovolit šaty za dva tisíce.

Máte nějaké alternativy pro tyto lidi?

Máme projekt Zachraň mě, kde lehce poškozené zboží nabízíme s padesátiprocentní slevou. Pak jsme rozjeli také bazar našich produktů na sociálních sítích.

Co bychom měli udělat jako první, když se rozhodneme pro udržitelný šatník?

Přestat nakupovat. Často máme plný šatník věcí, které ani moc nenosíme, a přesto kupujeme další. V první řadě je to tedy o nějaké střídmosti. Nové věci si pak můžeme koupit, až když vynosíme ty staré. A v tu chvíli už se třeba můžeme soustředit na nějaký udržitelný kousek. Takto se dá postupně obměnit celý šatník. Princip „kus za kus“ funguje podle mě nejlépe.

Zabalit do plastu, nebo do krabice?

Co vás při podnikání nejvíce překvapilo?

Součástí fashion byznysu je vracení zboží, což pro nás bylo velké téma. Samozřejmě to chápu, při nakupování oblečení online se tomu občas nevyhneme. Ale musí to být v mezích.

V Německu byli například zákazníci zvyklí nakoupit si spoustu oblečení a více jak polovinu pak vrátit. Když jsme na německý trh vstoupili, dost nás to překvapilo. Naše zboží bylo pořád někde na cestě, nebo u zákazníků.

Jak jste si s tím poradili?

Částečně jsme se s tím smířili, protože vratky budou vždy. Ale máme kvalitní velikostní tabulky a popisy produktů. V Německu nenabízíme vracení zdarma. Reakce na to ale byla velmi pozitivní.

Jak je na tom s udržitelností český zákazník?

V Česku jsme se hodně setkali se stížnostmi na oblečení zaslané v plastovém obalu. Ale dvě stovky rozložených papírových krabic zaberou celou velkou paletu. Dvě stovky plastových recyklovaných a recyklovatelných obalů zaberou jeden sáček. A toto je tady hrozně těžké komunikovat. Není to totiž černobílé a přeprava velkých palet je rozhodně méně ekologická.

Jak jste si se začátky podnikání poradila? Jestli správně počítám, křížilo se zakládání byznysu s vaším těhotenstvím.

Pomohl mi můj skvělý manžel, který byl a je plnohodnotným rodičem. Stejně jako si všechno dělíme v práci na padesát procent, tak to bylo i v péči o dítě. Samozřejmě jsou věci, které muži nezastanou, třeba kojení a podobně.

Když jsme otevřeli první obchod ve Zlíně, dceři nebyl ani rok, ale bylo potřeba, abych v obchodě byla. A tak s ní za mnou manžel chodil. Měl ji v šátku a přišel, když potřebovala nakojit. Byl známý jako tatínek na rodičovské a zvládl to skvěle. Ale bylo to náročné období.