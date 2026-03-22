Češi milují vzrostlé solitéry. A stále frčí i monstery, líčí podnikatelka

Veronika Pitthardová
Seriál   11:18
Pokojové rostliny dokážou podle studií snížit hladinu oxidu uhličitého až o čtvrtinu a zlepšit akustiku prostoru o desítky procent. Právě jejich pozitivní vliv na prostředí přivedl podnikatelku Zuzanu Bodnárovou k založení projektu Dej mi pokojovku. „Pár rostlin dokáže prostor úplně proměnit. Zklidní prostředí a lidé se v ní cítí přirozeněji,“ říká Bodnárová v rozhovoru pro iDNES.cz.
Spoluzakladatelka projektu Dej mi pokojovku Zuzana Bodnárová. (12. února 2026)

Spoluzakladatelka projektu Dej mi pokojovku Zuzana Bodnárová. (12. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Philodendron Spiritus Sancti. Údajně se jedná o nejvzácnější pokojovou rostlinu...
U nás doma jsem napočítala pětadvacet pokojovek. Předpokládám, že oproti vaší domácnosti jsem úplný žabař.
Naopak, my jich máme jen osm! Zato jsou to opravdu velké solitéry. Máme taky nástěnné květináče, takže působí výrazně, i když jich není mnoho. Upřímně, je to hlavně proto, že na ně nemáme čas.

Chápu, z koníčka se stala práce.
Přesně tak. Jakmile se z toho stala práce a narodilo se nám dítě, péče o vlastní rostliny šla trochu stranou. Musím ale říct, že doma se o ně stará hlavně manžel.

Zuzana Bodnárová

  • Specialistka na zelené prostředí. Pochází z Vietnamu. Inspiraci čerpá dlouhodobě z asijských měst, kde je zeleň přirozenou součástí architektury.
  • V roce 2020 spolu s manželem založila projekt Dej mi pokojovku.
  • Dnes kromě klasického prodeje pokojových rostlin zpracovávají návrhy zeleně do interiérů, provádějí servis a údržbu rostlin. Také je pronajímají a pořádají workshopy.
  • Společně napsali knihu Dej mi pokojovku zaměřenou na moderní pěstování rostlin.

Můžeme kvalitní pokojovou rostlinu koupit i v řetězcích?
Určitě ano, jen je potřeba umět ji vybrat. Většina rostlin pochází od stejných holandských pěstitelů jako najdete v květinářstvích, rozdíl je hlavně v následné péči. V obchodech často květiny stojí ve tmě nebo chladu a zaměstnanci nejsou školení zahradníci, takže zalévají všechny stejně. Proto je dobré trefit dobu čerstvé dodávky a rostlinu si pečlivě prohlédnout. Není to o tom, že by se tam nedaly koupit hezké květiny, jen je potřeba vybírat o něco pozorněji.

Já si takhle jednou z řetězce přinesla škůdce.
Škůdci jsou u rostlin běžná věc, i my tu občas nějakého načapáme. Rozdíl je v tom, že je dokážeme včas rozpoznat, rostlinu ošetřit nebo ji oddělit, aby nenakazila ostatní. V běžných obchodech na to ale zaměstnanci často nemají čas ani zkušenosti. Někdy si škůdce spletou s prachem, a totéž se může stát i zákazníkovi. Rostlinu si pak odnese domů a problém se začne šířit dál.

Pokojovka za desítky tisíc

Co se týká pokojovek, jste samouk. Je zpětně něco, co jste i vy sama dělala v péči o ně špatně?
Byla jsem až moc opatrná a úzkostlivá. Doporučovala jsem lidem, aby po koupi nechali rostlinu třeba čtrnáct dní aklimatizovat, než ji přesadí. Dnes už mám vypozorované, že se dá přesazovat rovnou. Potvrzuje nám to i zkušenost z realizací. Rostliny nám přivezou a my je rovnou instalujeme klientům do firem. A nikdy s tím nebyl problém.

Takže rostliny nejsou takové citlivky, jak se obáváme.
Jak které. Nejnáročnější bývají vlhkomilné druhy, typicky třeba kalatey nebo maranty. Naopak klasiky jako monstera, tchýnin jazyk nebo zamiokulkas mám moc ráda. Jsou nenáročné, krásné a v podstatě je stačí někam postavit a ony rostou.

Jaký fakt o květinách vás překvapil nejvíc?
Asi to, kolik jich pěstitelé dokážou vypěstovat, a jak s jejich množstvím strategicky pracují. Když jsme byli poprvé u pěstitelů v Nizozemsku, viděli jsme obrovské skleníky plné rostlin, které jsou u nás považované za vzácné. Byly jich tam doslova celé plochy. Překvapilo mě, že je záměrně neuvolňují všechny na trh najednou. Vždy pustí jen omezené množství, aby si rostlina udržela hodnotu a nestala se z ní běžná záležitost.

Které pokojovky jsou teď v módě?
Během covidu byl velký hon na raritní a exotické rostliny a lidé za ně utráceli tisíce, i když byly náročné a péče o ně byla spíš stres než radost. Dnes už většině doporučujeme začít jednoduše — s odolnými druhy. Když člověk zjistí, že mu to jde a baví ho to, může si pak klidně pořídit i nějakou raritu.

Máte i vy ve svém sortimentu nějakou raritu? Co nejdražšího si u vás mohu koupit?
Cena se hodně odvíjí nejen od rarity, ale i velikosti. U vzácných druhů se i malé rostlinky pohybují od stovek po tisíce korun a existují i miniaturní řízky extrémně raritních rostlin za desítky tisíc. Když jsme byli u pěstitele v Holandsku, ukazoval nám drobnou rostlinu za třicet tisíc. U nás je momentálně nejdražší rostlinou zhruba desetitisícová, asi třímetrová strelicie. Vyložené extrémní rarity běžně nenabízíme, ale máme třeba monsteru albo, která je takový evergreen mezi sběratelskými kousky. I když je na trhu už několik let, pořád si drží status výjimečné rostliny a rozhodně ji nemá každý.

Takže i rostliny podléhají trendům. Dokážete říct, jaká pokojovka bude v módě třeba za rok?
Myslím, že stále budou populární sametové anturie. Jedná se o vysoce dekorativní tropické rostliny pěstované pro tmavě zelené listy s výraznou žilnatinou a sametovým povrchem. U nás jich zatím není tolik, ale třeba v Anglii jsou mezi sběrateli hodně vyhledávané. V Česku se také sbírají, jen je tu zatím menší komunita nadšenců. Zároveň je vidět výrazný posun k velkým pokojovým rostlinám. Zatímco dřív byl velký zájem o malé kousky, dnes lidé častěji chtějí rovnou vzrostlé solitéry.

Nepřelévat a kontrolovat listy

Jaké chyby nejčastěji děláme při péči o rostliny?
Nejčastější je přelévání a nevhodný substrát. Někdy chce člověk ušetřit a koupí první hlínu, na kterou narazí, ale ta může být špatně skladovaná nebo už obsahovat škůdce, typicky drobné mušky, které si pak přineseme domů. Další častá chyba je světlo. Lidé nechají rostlinu celý rok na stejném místě, ale v zimě je světla méně, takže by ji měli přesunout blíž k oknu. A důležité je také pravidelně kontrolovat listy. Škůdci si totiž snadno spletete s prachem. Když je objevíte včas, stačí je odstranit mechanicky. Pokud to ale člověk odkládá, rychle se rozmnoží a napadený list už se většinou neobnoví.

Vy si dokonce vyrábíte vlastní substrát. V čem je pro rostliny lepší než ten klasický?
Je bezrašelinový, tedy ekologičtější, a zároveň namíchaný tak, aby měl vhodné živiny i strukturu. Každý typ rostliny totiž potřebuje něco jiného. Jen směs pro kapradiny obsahuje rašelinu, protože ty vyžadují kyselejší prostředí. Výhodou je i to, že substrát nabízíme v malých baleních. Spousta lidí potřebuje přesadit jen jednu rostlinu, takže nechce kupovat velký pytel, který pak doma skladuje a ve kterém se mohou objevit škůdci.

Takže obyčejný substrát nestačí?
Obecně platí jednoduché pravidlo: čím cennější rostlinu máte, tím víc se vyplatí investovat do kvalitního substrátu. Je to totiž její domov a zdroj živin. Pěstitelé často používají základní směsi, aby mohli rostlinu prodat za dostupnou cenu, takže přesazení do lepšího substrátu je pro její další růst klíčové.

Vy se zajímáte i o původ rostlin. Odkud ty vaše pochází?
Většina našich rostlin pochází z Nizozemska, od specializovaných pěstitelů, kteří je často pěstují od semínek ve velkých sklenících. Je zajímavé vidět, kolik práce za nimi stojí. Třeba rostliny, které pak vypadají jako kmenové solitéry, nevzniknou samy od sebe. Pěstitelé je pravidelně stříhají a tvarují, aby vytvořily silný kmen.

Pěstování je navíc hodně kontrolované. V Evropské unii se ve sklenících nesmí používat chemické postřiky, takže se pracuje s biologickou ochranou. Pokud se objeví invazivní škůdce, musí to pěstitel okamžitě nahlásit a prodej zastavit. I to je důvod, proč není jedno, odkud rostlina pochází a v jakém stavu se dostane k zákazníkovi.

Květiny patří i do ložnice

Vaše substráty jsou ekologické. Jak je to se samotnými květinami?
Udržitelnost pro nás znamená hlavně to, že rostlinám prodlužujeme život. Když některá chřadne, uděláme z ní řízky a dáme jí další šanci. Zákazníky navíc učíme, jak se o rostliny starat a množit je. Smysl dává i pronájem, který také děláme. Jedna rostlina tak může postupně zdobit víc míst místo toho, aby po jedné akci skončila vyhozená. Ve firmách se pak o zeleň často staráme sami. Pro nás by bylo samozřejmě výdělečnější je pořád měnit, ale raději se o ně průběžně staráme, aby dlouho vydržely.

Proč zakomponovat zeleň právě do kanceláří?
Protože rostliny mají okamžitý vliv na atmosféru prostoru. Kancelář bez zeleně působí chladně a neosobně, zatímco pár rostlin ji dokáže úplně proměnit. Zklidní prostředí a lidé se v ní cítí přirozeněji. Myslím, že to máme zakořeněné v sobě: jsme zvyklí na kontakt s přírodou, jenže ve městech jí máme málo, a tak si ji přinášíme aspoň do interiérů. A kladné reakce zaměstnanců to potvrzují. Když do firmy přivezeme rostliny, bývají nadšení a často říkají, že by jich chtěli ještě víc. Na lidech je opravdu vidět, že zeleň dokáže pracovní prostředí výrazně zpříjemnit.

Pojďme zpátky do bytů. Kde v nich bychom měli pokojovky mít?
Nejlepší místo je samozřejmě u okna, kde mají dostatek světla. Skvěle fungují i rohy, které by jinak zůstaly prázdné. Místo dalšího kusu nábytku tam může být velká solitérní rostlina. Pokojovky se navíc nemusíte bát dát ani do ložnice. Často panuje mýtus, že jsou tam nevhodné, ale to by člověk musel spát ve skleníku, aby mu uškodily. Ale možná bych spíš zdůraznila, kam květiny nedávat.

Kam?
Do tmy, chladu, průvanu a extrémního sucha. Tahle kombinace je pro rostliny doslova smrtící. Vlhčí prostředí jim naopak většinou prospívá, protože jim nevysychají listy.

Proč v poslední době zažíváme takový boom s pokojovkami hlavně u mladé generace?
Myslím, že člověk má přirozenou potřebu o něco pečovat a sledovat, jak to roste. Ne každý dnes ale chce nebo může mít děti, často kvůli času, financím nebo životnímu stylu, ale ta touha vidět před sebou výsledek péče v nás zůstává. U rostlin je to krásně viditelné. Objeví se nový list nebo květ a člověk z toho má upřímnou radost. Právě to je na pokojovkách přitažlivé. Dávají pocit úspěchu, i když někdy přijdou i malé nezdary. Ale ten moment, kdy vidíte, že se rostlině daří a roste díky vám, je pro spoustu lidí velmi naplňující.

I proto jste si pro své podnikání vybrala pokojovky?
Ta záliba vznikla v Asii, kde jsme s manželem všude viděli obrovské rostliny a zeleň na každém kroku. Když jsme se vrátili domů, zrovna v době covidu, byli jsme hodně doma v našem světlém bytě a začali si pořizovat vlastní pokojovky. Sdíleli jsme je na Instagramu a jednou nám někdo napsal, jestli si od nás může rostlinu koupit. Tehdy jsme ještě žádný prodej neměli, ale napadlo nás, že by z toho mohl být hezký projekt.

Co bylo dál?
Spustili jsme e-shop, obývák jsme proměnili ve sklad z nejlevnějších regálů. První objednávka přišla od kamaráda. Lavina objednávek, na kterou jsme naivně čekali, dorazila až později. Zpočátku jsme to dělali při práci. Já předávala objednávky z bytu, manžel je rozvážel po Praze. Pak jsme otevřeli první kamennou prodejnu na Palmovce, protože tam byl dostupný nájem. Postupně se k prodeji přidaly vlastní substráty, realizace pro firmy i kniha. Všechno se vyvíjelo přirozeně ze zájmu, nadšení a z toho, že jsme oba chtěli růst a posouvat projekt dál.

Byla i nějaká těžká rozhodnutí, která jste jako podnikatelka musela učinit?
Spoustu. Ta cesta ale rozhodně nebyla rovná. Během covidu bylo práce tolik, že jsme nabírali lidi, a pak přišla válka a ekonomické zpomalení — zakázky ubyly a my jsme museli dělat těžká rozhodnutí, třeba i propouštět. To pro mě bylo asi nejtěžší, protože mám lidi opravdu ráda a jsem typ, který s týmem tráví čas i v terénu, klidně celý den pomáhá a pracuje s nimi. O to víc mě mrzelo, když jsem někomu musela říct, že pro něj zrovna nemáme práci.

Máte zkrátka odvahu.
A trpělivost! Už mockrát jsme si s manželem mohli říct, že to vzdáme a půjdeme do zaměstnání. Ale vždycky se v nás něco vzepřelo a řekli jsme si, že zkusíme najít jinou cestu. Když nevydělával e-shop, zaměřili jsme se víc na firemní realizace, workshopy nebo předplatné rostlin. Postupně jsme si vytvořili model, který nás dokáže podržet i v horších obdobích.

Češi milují vzrostlé solitéry. A stále frčí i monstery, líčí podnikatelka

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

