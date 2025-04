Ve vodě cvičil Jágr i Serena. Je to jeden z nejzdravějších pohybů, říká instruktorka

Proč jste se ve své profesní dráze rozhodla věnovat zrovna plavání?

Byla to trochu souhra náhod na vysoké škole. Když jsem dokončila magisterské studium, při němž jsem zkoumala intenzitu zatížení vlivem vodních pomůcek ve vodě, oslovila mě tehdejší oponentka práce, jestli ve výzkumu nechci pokračovat.

Nasadila mi brouka do hlavy, protože až do té doby jsem si myslela, že půjdu cestou tělocvikářky na základní nebo střední škole. Nakonec jsem se místo toho rozhodla pokračovat ve studiu. Pokračovala jsem s výzkumem pohybu ve vodním prostředí. Zkoumala jsem vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek.

Mohla byste výzkum víc představit?

Zařadila jsem do něj 33 žen ve věku nad 60 let. Absolvovaly se mnou půlroční pohybový program v mělké vodě. Vytvořila jsem i porovnávací skupinu, která se účastnila pretestového a posttestového měření, abych měla jistotu, že výsledky jsou validní.

Veronika Kramperová Kinantropoložka, vedoucí katedry plaveckých, vodních a technických sportů na UK FTVS. Instruktorka se specializací na cvičení ve vodě v Balance Club Brumlovka.

Doktorát získala na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově Praze (UK FTVS).

V rámci postgraduálního studia zkoumala přípravu a realizaci intervenčních programů ve vodě pro seniorskou populaci.

Zabývá se také problematikou plavání osob se specifickými potřebami.

A co jste zjistila?

Ukázalo se, že program měl příznivý vliv na aerobní zdatnost žen. A co je hlavní, zlepšilo se u nich i vnímání vlastního fyzického a mentálního zdraví a kvalita života.

Proč jste se zaměřila zrovna na ženy nad šedesát let?

S výzkumem jsem začínala v době, kdy se hodně řešilo demografické stárnutí (postupné stárnutí celé populace kvůli úbytku dětské populace a přibývání osob ve starším věku, pozn. red.), takže z tohoto hlediska jsem šla po tom, co bylo aktuální.

Druhý, a vcelku pragmatický důvod, byl čas. Věděla jsem, že když si vyberu tuto skupinu žen, budou mít dostatek času na cvičení a hlavně na to, aby docházely na měření. Nakonec se ukázalo, že ženy měly radost, že se mohou takto v něčem realizovat a být užitečné.

Hodně z nás si nejspíš aqua fitness představí jako zábavu právě pro starší lidi. Je to pravda, nebo je aqua fitness vhodný pro všechny?

Určitě souhlasím, že vnímaní aqua fitness je spíš takové, jak říkáte. Ale přitom to vůbec není pravda. Kromě seniorů, u nichž pozorujeme hlavně pozitivní vliv na mobilitu a rovnováhu, je aqua fitness vhodné i pro osoby s nadváhou, pro těhotné ženy nebo pro lidi, které trápí bolesti zad a kloubů. I proto vedu lekce pro veřejnost, kde se zaměřuji na to, aby přinesly prospěch široké veřejnosti.

A co pro profesionální sportovce?

Představte si, že elitní sportovci ho využívají jako součást regenerace a prevence zranění už dlouhá léta. Například Jaromír Jágr využíval během své kariéry v NHL aqua jogging a cvičení s vodním odporem ke zlepšení svalové kondice. Po náročných zápasech využíval i hydroterapii k zotavení. Ale i ve světě je to součást tréninku profi sportovců, například tenistky Sereny Williamsové nebo basketbalisty LeBrona Jamese.

A jsou nějaké skupiny lidí, pro něž není aqua fitness vůbec vhodné?

Nemusí vyhovovat lidem s infekčními kožními nebo dýchacími onemocněními. Pro jedince s klaustrofobií nebo hydrofobií může být cvičení ve vodě stresující.

Do vody za zumbou i bojovými sporty

Fyzikální vlastnosti vody se dost liší od vzduchu. Jaké jsou v tomto smyslu výhody cvičení ve vodě?

Ano, díky vztlaku, odporu a hydrostatickému tlaku má aqua fitness spoustu benefitů oproti tradičnímu cvičení na suchu. Určitě sem patří snížené zatížení kloubů a páteře. Vztlak vody totiž redukuje dopadovou zátěž na pohybový aparát.

Dalším benefitem je zlepšení kardiovaskulární kondice a také termoregulace, jelikož voda pomáhá odvádět teplo a tím snižuje přehřátí organismu během cvičení. Vypíchla bych i psychologické benefity, které jsou prokázané. A v neposlední řadě je velkým benefitem to, že voda poskytuje přirozený odpor ve všech směrech pohybu, což umožňuje efektivní posilování svalů bez použití těžkých zátěží.

Jaké sporty můžeme ve vodě dělat?

Kromě běhu v mělké vodě, kde máme kontakt se dnem, se dá běhat i v hluboké vodě. To je trochu obtížnější na koordinaci pohybů, ale je to šetrnější. Mezi trendy patří i aqua aerobic, u nějž je velmi důležitý hudební doprovod. Udává rytmus a rychlost cvičení a určuje počet opakování cviků. Hodně populární je teď i zumba ve vodě a HIIT ve vodě, tedy vysokointenzivní intervalové tréninky. Ve vodě ale můžeme dělat i bojové sporty.

Zní to tak, že prakticky každý suchozemský sport lze přenést do vody.

V podstatě ano, dnes je trend přenášet suchozemské pohybové aktivity do vodního prostředí právě kvůli benefitům, které už jsem zmiňovala. Existují ale i hybridní lekce, například kombinace aqua fitness a cvičení s TRX.

Dá se ve vodě i regenerovat?

Ano, aqua fitness se běžně využívá k regeneraci. Nemám medicínské vzdělání, takže se fyzioterapii ve vodě tolik nevěnuji, ale často se používá při chronických bolestech zad, artróze a revmatických onemocněních a jak už jsem zmínila, tak i po vysoké sportovní zátěži. Při návratu po zranění se aqua fitness hodně využívá jako rekondiční trénink. Umožňuje totiž bezpečné obnovení hybnosti a svalové síly s minimálním zatížením pohybového aparátu.

Měli bychom sportem ve vodě trávit více času než na suchu?

Osobně doporučuji zlatou střední cestu – tedy hýbat se jak na suchu, tak ve vodě. Klouby samozřejmě nějak zatěžovat musíme a není dobré zůstávat pouze v antigravitačních podmínkách. To se hodně ukazuje u vrcholových plavkyň, které mívají nižší hustotu kostí.

Cit pro vodu

Od ledna jste vedoucí katedry na jedné z fakult Univerzity Karlovy, ale stále zůstáváte u sportu. Byl vám blízký odjakživa?

Sportuji od dětských let. Pravda ale je, že moje motivace ke sportu se proměnila. Jako dítě jsem sportovala pro zábavu a také proto, že jsem ráda soutěžila. Postupem času, i díky studiu, jsem začala získávat povědomí o benefitech pohybu.

Jaké jsou ty hlavní?

Pohyb je úžasnou prevencí civilizačních onemocnění. Jsme díky němu také zdraví a soběstační do vysokého věku. Osobně mi sport pomáhá být fit nejen po fyzické stránce, ale i po té duševní. Díky pravidelné aktivitě lépe překonáváme překážky obyčejného života a budujeme si odolnost.

Na akademické půdě se věnujete plavání. Je to i váš top sport v osobním životě?

Paradoxně za sebou nemám žádnou plaveckou kariéru, i když jsem jako dítě prošla systematickou plaveckou výukou. Tam jsem asi získala cit pro vodu. Na základní škole jsem chodila do sportovní třídy, kde byla důležitá všestrannost. Hrála jsem tenis a později jsem přesedlala na volejbal. Pocházím ze severu Čech, takže mám blízko i ke sjezdovému a běžeckému lyžování. Neprošla jsem ale žádnou základní gymnastikou, takže nemám moc velkou kloubní flexibilitu. Vždycky jsem říkala, že jsem takový zkrácený volejbalista.