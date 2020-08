Menses je i mužské téma, říká výrobkyně menstruačních kalhotek Šejdová

Menstruace je ve společnosti často vnímána jako tabu, něco, o čem by ženy neměly mluvit. Je to podle vás čistě ženská záležitost?

Vím o spoustě případů, kdy dívka poprvé dostane menstruaci a je sama doma, nebo s ní je jenom otec. Dívka neví, jak se zachovat, komu to říct, co dělat. Táta také neví, jak k celé situaci přistoupit. Porozumění menstruačního cyklu má vliv i na kvalitu soužití partnerů, z toho důvodu proto zveme k tématu i muže.

Mužům je diskuze o menstruaci často nepříjemná. Buďto se jim hnusí, nebo se debatě o ní zkrátka vyhýbají. Jak si to vysvětlujete?

Myslím, že to je především způsobené tím, že se o menstruaci zkrátka ve společnosti nemluví. V důsledku toho o ní muži moc nevědí. Často se řídí domněnkami, občas až přehnanými, které se ve společnosti tradují. Menstruace je tradičně komunikovaná jako něco negativního. Když to ale otočíme a budeme ji brát jako mechanismus, který tělo pročišťuje a jako prostor pro psychický restart, věřím, že se začne vnímat pozitivně. Ve svém okolí to již pozoruji.

Asi tomu nepřispívají ani reklamy, většinou v nich vystupuje žena v bílých džínách, krev je zobrazována modře a dívka působí, že prožívá nejšťastnější období svého života. Proč nejsme schopni menstruaci ukazovat takovou, jaká je?

Ve Snuggs se o to snažíme. Klasická reklama už desítky let zobrazuje čistotu, sterilitu, čili vlastně opak, než jak se cítíme ve skutečnosti. To v nás může evokovat nespokojenost sama se sebou. Náš přístup je ukazovat věci takové jaké jsou, přirozeně, jemně, tak abychom nevyvolávali pocit provinilosti, a zároveň byli autentičtí a důvěryhodní pro ženy i muže.

Linda Šejdová Narodila se v Praze, je jí 24 let Vystudovala pražské gymnázium Oty Pavla Absolvovala stáže u mnoha marketingových odborníků Pracovala pro několik startupů, mezi kterými byli Lidskásíla.cz, Productboard a Budgetbakers, kde vytvářela globální marketingové strategie, budovala brandy a vedla marketingové týmy z pozice marketingové ředitelky Je zakladatelkou a CEO startupu Snuggs, kde vyrábějí menstruační kalhotky, náhradu za vložky a tampóny Magazín Forbes ji zařadil do prestižního žebříčku "30 pod 30" pro rok 2020, ve kterém oceňuje mladé talentované lidi mladší třiceti let

Je tu i opačný extrém. Internetem v minulosti proběhly osvětové kampaně, ve kterých se ženy fotily ve světlých kalhotách, a v rozkroku měly červený flek. Je pro vás tato forma už příliš agresivní?

Kontroverze a agrese je také způsob, jak téma dostat do popředí. Není to sice způsob, který je vlastní nám, ale možná lepší než nic. Ve Snuggs na to jdeme opačným směrem. Objevujeme přirozenost, laskavost, důstojnost k vlastnímu tělu a duši, respekt k druhým. Pokud toto je náš základ, tabu se postupně rozplynou. Komunikace se sebou a následně s ostatními bude otevřenější. Je to delší, za to těžší cesta. Ale přijde nám pravdivější, stabilnější.

Je třeba volat po změnách

Zmínily jsme, že reklamy už jsou x-let stále stejné. Proč si myslíte, že se v miliardovém byznysu odehrává tak málo změn?

Může to být tím, že to téma je pořád uzavřené, a tím pádem ze společnosti nevzešlo žádné volání po změně. Tím, že se na to nabalila udržitelnost, tak se začaly věci hýbat, a díky tomu jsem se ke kalhotkám dostala i já. Přitom je to stejné jako jakýkoliv jiný produkt. Když sháním skleničky, tak se taky kamarádů zeptám, kde bych si mohla koupit nové. U jiných produktů zkrátka lidé více diskutují o novinkách, o vlastnostech a kvalitách. Tím, že v tom oboru není tolik novinek ani inovací, tak člověk nemá moc důvod a možnost zkoušet třeba nové značky vložek.

Přestože se tento segment příliš dynamicky nerozvíjí, jsou ovšem už na trhu kromě klasických vložek a tamponů i nějaké alternativy, ať už vložky, které jdou prát, nebo třeba kalíšek. Jak jste přišla na to, že vy budete vyrábět zrovna kalhotky?

Dříve jsem nosila konkurenční menstruační kalhotky z Ameriky. Strašně se mi líbil ten nápad, ať už z pohledu udržitelnosti, nebo toho komfortu, který to sebou nese. V tu dobu jsem ale nebyla spokojená s materiály, které používají. Snahy o udržitelnější přístup k životu jsem si začala všímat také ve společnosti. Když přišly vložky a tampony, byl to najednou velký boom, všichni je mohli vyhazovat, jak bylo libo. Od té doby se ale mezi menstruačními pomůckami skoro nic nezměnilo. Po dlouhé době přišel akorát menstruační kalíšek, ale to bylo tak jediné. Právě proto jsem se rozhodla vyvinout vlastní kalhotky.

Jak kalhotky fungují Skládají se z kombinace savé vrstvy, absorpční vrstvy a nepropustné membrány. Savá vrstva je podobná jako u sportovního funkčního oblečení, má za cíl odvést tekutinu pryč od těla a udržet vás „v suchu“. Absorpční vrstva tekutinu udrží a nepropustná ji nepropustí. Snuggs existují ve variantě pro slabou a střední menstruaci a ve variantě pro menstruaci silnou.

Dokázal by kvalitní kalhotky vytvořit i muž, který nemá s menstruací bezprostřední zkušenost?

Spoluzakladatel Tomáš má u nás ve Snuggs na starosti právě produkt jako takový. Tím, že nemá vlastní zkušenost, se všechno musel naučit a pojal to o to pečlivěji a objektivněji. Bavil se se ženami o klasických pomůckách a zjišťoval, co jim na nich vadí, a co se jim naopak líbí. Přistupuje k tomu více vědecky a necítí potřebu pohlížet na svou zkušenost.

S tím jsem já na začátku hodně zápasila. Každá žena má menstruaci naprosto odlišnou a kdybychom to stavěli jenom na mojí zkušenosti, tak by ty kalhotky nebyly takové, jaké dnes jsou.

Máte vystudovanou oděvní školu, nebo něco podobného z oboru?

Ani já, ani Tomáš nemáme vystudovanou žádnou školu specializovanou na oděvnictví a textil. Máme ale velkou vášeň pro odbornost a inženýrství, hlavně Tomáš. Hodně jsme se za ten rok a půl naučili, od našich odborníků, z knížek, na zahraničních textilních veletrzích.

Materiál pro kalhotky jsme vyvíjeli tak, že jsme se zkontaktovali s různými českými odborníky. Na každou část kalhotek máme jiného, protože každá část kalhotek má jinou vlastnost, a každý z těch odborníků se vyzná v té konkrétní vlastnosti. Takže máme jiného odborníka na savou vrstvu, a jiného člověka zase například na nepropustnou vrstvu.

Co jste tedy studovala?

Vystudovala jsem pražské gymnázium Oty Pavla. Poté jsem zkusila studium marketingu na vysoké škole, ale moc mi tato forma nevyhovovala. Tak jsem si vytvořila tak trochu svou vlastní vysokou školu.

Vlastní vysokou školu?

Byly to více méně takové stáže. Našla jsem marketingové odborníky, od kterých jsem se chtěla něco naučit. Například jsem věděla, že mě zajímá reklama na Google, tak jsem napsala člověku, který se tím deset let zabývá. Nějakou dobu jsem potom s daným odborníkem spolupracovala, pomáhala s jeho vlastními projekty, předával mi jeho dlouholeté zkušenosti a znalosti. Tímto způsobem jsem se postupně vzdělávala v různých odvětvích marketingu. Poté jsem pracovala jako marketingová ředitelka v různých startupech, například v Productboard.

A pak přišel Snuggs. Jak na tu dobu vzpomínáte?

Přes týden jsem chodila do práce a víkendu jsem měla čas věnovat se kalhotkám. V době, kdy jsme se Snuggs začínali, jsem bydlela v bytě o 28 metrech čtverečních, bez výtahu. Všechno jsme tahali nahoru po schodech, balíčky jsme připravovali sami, od tisknutí a nadepisování štítků až po dopravu na depo. Vždycky jsem měla hromadu balíčků na posteli, večer jsem je odhrnula a šla jsem si lehnout. Takhle jsme poslali prvních sedm tisíc kusů.

Teď už se věnujete jenom Snuggs?

Firmu jsme založili v roce 2019, a zhruba po prvním půl roce fungování odešel spoluzakladatel Tomáš z jeho tehdejšího zaměstnání a začal naplno se věnovat naší firmě. Já jsem tou dobou ještě pracovala na plný úvazek jinde. Asi půl roku po Tomášovi jsem i já opustila práci a přesunula jsem se naplno do Snuggs.

Byli jste s kalhotkami spokojení od začátku, nebo jste museli řešit nějaké zásadní nedostatky?

Hodně jsme je změnili, po stránce funkční i střihové. Kalhotky urazily opravdu dlouhou cestu. Když si vzpomenu na ty první modely, tak byly v porovnání s těmi současnými opravdu vtipné. (úsměv) Žádné obrovské průšvihy s kalhotkami jsme ale řešit nemuseli.

První prototypy testovaly kamarádky, a postupně se ten okruh testujících rozšiřoval na kamarádky kamarádek. Chtěli jsme ale také nezaujatou zpětnou vazbu, takže jsme hledali i širší spektrum lidí.

Předpokládám, že od žen zpětnou vazbu dostáváte. Máte i reakce také od mužů, jejichž ženy kalhotky používají?

Máme i zákazníky muže, kteří kalhotky kupují svým ženám nebo dcerám. Mám obrovskou radost z toho, že někteří muži mají snahu pomoci svým ženám, aby se během menstruace cítily lépe. Například jeden zákazník nám psal, že naše kalhotky jsou podle jeho ženy nejlepší dárek, co jí kdy koupil. Prý je to dobrá vizitka pro nás, ale pro něj moc ne, když si vzpomene, co všechno své ženě už koupil.

Jak se na váš produkt dívají investoři?

Na začátku pro nás bylo těžké kalhotky ukazovat. Tím, že jsme ještě neměli zákaznice a tudíž ani zpětnou vazbu, tak bylo těžké jim vysvětlit, proč by do nás měli investovat. Teď už investory máme, a ti s tím problém logicky nemají. Někdo k tomu byl otevřenější, ale někdo tomu rozumět ani nechtěl.

Lidé mi nevěřili kvůli nízkému věku

Setkala jste se někdy s diskriminací protože jste žena?

Nepamatuji si, že bych někdy byla diskriminována kvůli svému pohlaví. To už spíš kvůli věku. Ale to máme s Tomášem společné, občas je to vtipný. Někdy je na schůzkách vidět, že někteří lidé ani neočekávají, že bychom dané problematice rozuměli nebo dokonce měli seniorní zkušenosti. Vlastně to někdy i chápu, protože jsme začali s profesní kariérou a podnikáním relativně brzy.

Co dělá radost Inspirativním ženám a jak vidí samy sebe? Co vám dělá radost? Náš tým, šikovní a příjemní lidé, s kterými mohu každý den pracovat a trávit i volný čas.

Jak byste se popsala jedním slovem? To nejde.

Asi každá žena se setkala s poznámkami typu „ty jsi zase nepříjemná, tys to zase dostala“. Potkalo to i vás?

Určitě, tuhle větu někdy slyšela asi každá žena. Nepříjemný a rozladěný můžeme být kdykoli mimo menstruaci. Moc to na zlepšení nálady nepomáhá.

Myslíte, že by pokud žena menstruuje, měl by jí zaměstnavatel umožnit například pracovat z domova?

Záleží, jak ta konkrétní firma funguje. Někde by to bylo asi hodně „na sílu“, a pro ty ženy by mohlo být nepříjemné mluvit o tom, že mají menstruaci. Třeba u nás to máme velmi otevřené, home office umožňujeme i z jiných důvodů.

V jedné firmě musely ženy nosit během menstruace na rukou červené pásky, aby mohly častěji chodit na záchod. Co si myslíte o tomto přístupu?

To je zase opačný extrém. Firmy by k tomu tématu měly přistupovat citlivě. Když ta žena chce, tak ať zůstane doma, ale toto „značkování „ asi nikomu neprospěje.

Na začátku bylo asi náročné přesvědčit konzervativnější ženy, že kalhotky opravdu fungují. Jak se vám podařilo vyvrátit předsudky?

Hodně nám pomohly spokojené zákaznice, které nám píší pozitivní hodnocení a sdílejí je mezi kamarádkami, na internetu u našich reklamních příspěvků a podobně. Ženy si o nich také začaly povídat mezi sebou. A když viděly reálný příklad člověka, který to nosí a je spokojený, to byla nejlepší reklama. Hodně lidí přesvědčilo i to, že jsme na vývoji spolupracovali s velmi dobrými odborníky.

Jsou oblasti, které jsou ve společnosti ještě více tabu než menstruace. Například inkontinence postihuje až 40 procent starších lidí, přitom se o tomto problému vůbec nemluví. Jsou kalhotky Snuggs vhodné i pro lidi, kteří inkontinencí trpí?

V podstatě jakékoli intimní téma je zahaleno mrakem tabu. Už teď nám hodně žen říká, že na slabší inkontinenci kalhotky nosí. Určitě to je směr, který nás zajímá.

Jaké jsou další mety, kterých ještě chcete dosáhnout?

Už jsme expandovali na slovenský a německý trh, ale chceme působit i v dalších evropských státech. Láká nás vybudovat silný brand, tým, prosadit se v západní Evropě, mít mezinárodní komunitu zákazníků a vyvíjet pro ně nové produkty s hodnotami.

Co byste vzkázala ženám, které se za svou menstruaci stydí?

Pozorujme, proč se tak cítíme, učme se menstruaci vnímat pozitivně jako připomínku ke krátkému pozastavení, zklidnění a retrospektivě během nabitého měsíce.