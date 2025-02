Pro plazy se lékař shání těžko, vypráví zakladatelka online veterináře

Předpokládám správně, že jste velká milovnice zvířat?

Je to tak. Všechno, co dělám, se v podstatě točí kolem zvířat. Sama jich mám hned několik. I proto jsem před několika lety oslovila mého kamaráda Michala Kardaše, jestli by se mnou nerozjel projekt, který by zvířatům pomáhal.

A tak vznikla aplikace Tlappka. Co vás k jejímu založení inspirovalo nejvíce?

Třináct let jsem měla fenku anglického bulteriéra. Zemřela na selhání ledvin, a já jsem se tehdy sama sebe ptala, co jsem třeba mohla udělat lépe, nebo jinak. Napadlo mě, že by tehdy možná pomohly častější návštěvy veteriny. A spolu s tím už přišla i myšlenka, že mi tu vlastně chybí veterina, která bude dostupná online a tím pádem kdykoliv.

Fenka navíc k veterináři chodila nerada. Když jsem potřebovala jen nějakou radu, stačil by právě online veterinář. Dnes z čísel víme, že až 60 % problémů lze vyřešit online.

Pavlína Rochová Spoluzakladatelka projektu a aplikace Tlappka, online veterináře pro domácí mazlíčky.

Zvířata jsou její celoživotní vášní. V roce 2015 spoluzaložila poradnu RadaVeterinare.cz.

Napsala dětskou knihu s názvem Jonáš má dvě mámy.

S partnerkou vychovává dceru a syna.

První verzi aplikace jste vypustili v roce 2021. Jak vypadala?

Jednalo se o klasickou poradnu otázka - odpověď a zároveň i testovací verzi. Ihned po spuštění jsme ale měli obrovský zájem. Začali jsme proto na Tlappce makat, a dnes má přes padesát tisíc uživatelů.

Jak aplikace funguje?

Celý základ aplikace je postaven na 24/7 přístupu k veterináři formou konzultací a prevence. Je lepší se desetkrát zeptat, než něco zanedbat. My zkrátka nesoudíme a pomáháme.

Ihned po stažení aplikace vyplní majitel mazlíčka jeho zdravotní kartu. Je to vlastně profil, z nějž se pak veterinář okamžitě dozví vše potřebné – například kolik je psovi let, co je to za rasu, jestli je kastrovaný a tak dále.

Aplikace je personifikovaná, takže na základě těchto informací nabízí uživatelům pravidelná doporučení, která se týkají především prevence jejich mazlíčků. V sezoně třeba připomíná výskyt klíšťat, nebo v určitém věku zvířete připomíná, k čemu může mít daná rasa predispozice. Uživatel může mít víc profilů, pokud má doma víc zvířat.

Pro která zvířata je aplikace určená?

Pro psy, kočky, drobné savce a exotická zvířata. Na exotická zvířata jsme se zaměřili před krátkou dobou, protože se nám až nedávno podařilo sehnat veterinářku s touto specializací. Často si to neuvědomujeme, ale sehnat veterináře na některé druhy zvířat, třeba na plazy, může být opravdu obtížné.

Veterinářům hrozí vyhoření

Kolik máte na takovou spoustu zvířat veterinářů?

Máme kompletní tým o sedmi veterinářích, kteří slouží ve dne i v noci. Provoz jede opravdu nonstop. Takže i když napíšete ve dvě ráno, odpovědi se vám nejpozději do hodiny dostane.

Rychlost reakcí pro nás byla opravdu stěžejní. Pro majitele je Tlappka skvělým „doplňkem“ k jejich současnému veterináři, kam dochází. Když se nedovolají, mohou využít aplikaci, a ušetří čas i cestu k lékaři. Ulevujeme tak i doktorům, na něž je obrovský tlak.

Protože jsou jejich ordinace pořád plné?

Nejen to. S Tlappkou mi vyvstalo hodně otázek na duševní zdraví veterinářů. Jejich povolání je jedno z nejstresovějších a hrozí jim vyhoření.

V branži je i vysoké procento sebevražd. Proto rozjíždím také projekt Šťastný veterinář. Z čísel víme, že až 40% veterinářů se v evropských zemích dostalo do stavu vyhoření.

Kolik si uživatelé za aplikaci zaplatí?

Majitele zvířat učíme, že i za konzultace se platí. Stejně jako za návštěvu veterináře. Cena aplikace začíná na 69 korunách za měsíc, což je jedno kafe.

I ostatní poplatky máme nízké. Například poplatek na pohotovosti, který na veterině činí jednorázově zhruba 1 500 korun, u nás stojí 580 korun ročně. Takže se jedná o investici, která se rozhodně vyplatí.

Jak dlouho může taková konzultace probíhat?

Konzultace probíhá, dokud ji neukončí majitel zvířete. To je naše interní pravidlo - veterinář neukončuje konzultaci první. Některé probíhají klidně i více dní.

Co zvířata trápí nejvíc?

Zvracení, průjmy, pooperační stavy, alergie, různé chronické stavy, a často také otázky na krmivo. Mnohdy chtějí majitelé mazlíčků znát také druhý názor.

Jinak ale máme nepsané pravidlo, že Tlappka není určená pro akutní stavy, které ohrožují život. Pokud takový případ nastane, tak lékař samozřejmě apeluje na osobní návštěvu v ordinaci.

Ale někdy naopak stačí uklidnit majitele, že není nutné ihned jet na veterinu. A dát mu potřebné instrukce.

Jaké jsou s Tlappkou další plány?

Nově máme ještě pojištění, které se vztahuje na psy. Platit zvířeti pojistku u nás totiž není moc obvyklé, ovšem ceny za různé operace jsou opravdu drahé.

Propojištěnost v ČR je okolo 5 %, kdežto ve Skandinávii jsme třeba nad 70 %. Naše pojištění s námi vymýšleli veterináři a chtěli jsme, aby bylo cenově dostupné opravdu velkému počtu majitelů.

Na aplikaci chceme dál pracovat, plánujeme také svůj eshop. A kdo ví, třeba časem přidáme i hospodářská zvířata, když jsem nově hrdou majitelkou dvou oveček zwartbles.

To jsou i vaše osobní plány?

Ano, sama bych si chtěla udělat menší hospodářství i s včelařením, mám za sebou totiž včelařskou přípravku. A uvidíme, co vymyslím dál. Ale určitě to bude zase něco se zvířaty.