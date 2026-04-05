Bolest při menstruaci není normální, nesmiřujte se s ní, vyzývá fyzioterapeutka

Vaší hlavní specializací je ženská fyzioterapie. Panují kolem ženského zdraví pořád nějaká tabu?
To je skvělá otázka. Myslím, že tabu i různé mýty kolem ženského zdraví pořád přetrvávají. Celkově je to téma, které společnost často vnímá jako okrajové, mluví se o něm spíš potichu. Ať už jde o návštěvy gynekologie, operace, menstruaci nebo další potíže. Navíc se o těchto věcech často nemluví ani v partnerských vztazích.
Čím si to vysvětlujete?
Pořád tu podle mě přetrvává přesvědčení, že ženské problémy jsou něco okrajového, což je vlastně absurdní. Ženy tvoří polovinu populace, takže rozhodně nejde o menšinové téma. Na druhou stranu se situace v posledních deseti až patnácti letech zlepšuje. Ženy se víc ozývají a dokážou se za sebe postavit. Některá témata se dostávají do popředí. Třeba endometrióza, o které se dnes konečně víc mluví. Stejně tak se otevírá debata kolem císařských řezů.
Zdravá menstruace
Co všechno spadá pod pojem ženská fyzioterapie?
Ženská fyzioterapie, fyzioterapie pánevního dna nebo gynekologická či urogynekologická fyzioterapie – to jsou různé názvy pro jednu oblast péče. Zaměřuje se na ženy v typických životních obdobích, jako je těhotenství, období po porodu, menopauza, menstruační cyklus nebo třeba fáze, kdy se snaží otěhotnět. Fyzioterapie v těchto situacích funguje jako podpora. Zdraví je komplexní a i když jsou některé potíže primárně vnímány jako gynekologické, fyzioterapie k nim přidává další vrstvu péče. Jinými slovy, je to podpora ženského těla z pohledu pohybového aparátu napříč různými fázemi života.
Bc. Mgr. Pavla Ptáčková
A když půjdeme přímo do praxe – s jakými potížemi za vámi ženy nejčastěji chodí?
Typickou skupinou jsou například ženy v období menopauzy, které začnou řešit potíže s únikem moči. Další velkou skupinou jsou ženy po gynekologických nebo břišních operacích. Tyto zákroky narušují integritu těla a vznikají při nich jizvy, se kterými dokážeme ve fyzioterapii pracovat. Velmi typické jsou také těhotné ženy a ženy po porodu. Ty dnes často přicházejí i preventivně, což je pozitivní posun. Zároveň ale řešíme i řadu obtíží – například bolesti spojené s jizvami po císařském řezu, poranění po vaginálním porodu nebo nástřihu hráze. Fyzioterapii ale vyhledávají i ženy, které se snaží otěhotnět, nebo dívky a ženy s bolestivou menstruací.
Bolestivou menstruaci ovšem mnoho žen považuje za normální. Proč jsme si jako ženy zvykly, že bolest k našemu tělu prostě patří?
„Diagnóza“ známá jako „je normální, že menstruace bolí“, je naprostý evergreen. Ženy v českém zdravotnictví něco takového poslouchají bohužel velmi často. Ano, menstruace nemusí být příjemná. Je normální, že se mění nálada, energie, že se necítíme úplně ve své kůži. Ale nesmí to být extrém. Není v pořádku, pokud žena kvůli bolesti nemůže vstát z postele, je vyčerpaná nebo ji potíže vyřazují z běžného fungování. Menstruace by měla být zvládnutelná bez nutnosti silných analgetik. A pokud žena s takovými obtížemi přijde k lékaři a slyší, že je to normální a má si zvyknout, je to podle mě špatně. Řešení existují a je potřeba je hledat.
Jak vypadá zdravá menstruace?
Zdravý menstruační cyklus by měl být pravidelný a bez výrazných bolestí, výkyvů nálad nebo energie. Menstruace sama o sobě nemusí být úplně příjemná, ale neměla by ženu nijak zásadně omezovat. Důležitý je i průběh krvácení. Měl by mít jasnou dynamiku. Na začátku by mělo být krvácení nejsilnější, pak postupně odeznívat. Neměly by se objevovat pauzy, špinění mezi tím nebo opakované „rozjíždění“ krvácení. Také samotná menstruační krev něco napovídá. Neměly by se v ní objevovat velké sraženiny, protože i to může signalizovat, že cyklus neprobíhá úplně optimálně.
Když za vámi přijde žena nebo dívka s velmi bolestivou menstruací, jak k tomu přistupujete z pohledu fyzioterapie?
Nejdřív je důležité říct, že bolest při menstruaci patří primárně do péče gynekologa. Je potřeba vyloučit příčiny, jako jsou myomy nebo jiná gynekologická onemocnění. Pokud se ale ukáže, že je žena z tohoto pohledu v pořádku a řešíme „jen“ bolest, má smysl pátrat dál – v životním stylu, spánku, stravě i v tom, jak funguje pohybový aparát.
A tehdy přicházíte na řadu vy.
Ano. Ve fyzioterapii pracujeme právě s tělem jako celkem. Zaměřujeme se na napětí ve svalech a vazech, ale i na pohyblivost orgánů – například jestli není omezená pohyblivost dělohy, vaječníků nebo vejcovodů. Součástí je vždy důkladné vyšetření. Sledujeme, jak se žena hýbe, jak sedí, chodí, jaké má pohybové návyky. Hledáme přetížení, dysbalance nebo omezení pohybu v kloubech.
A když je najdete? Jaké je řešení?
Na základě diagnózy pak pracujeme manuálně. Uvolňujeme napětí ve tkáních, a zároveň ženu vedeme k tomu, jak s tělem pracovat dál. Učíme ji cvičení na doma, doporučujeme úpravy v běžném fungování, třeba při sezení, práci nebo sportu. Cílem je, aby se bolest zmírnila a tělo fungovalo ve větší rovnováze.
Rozumím tomu správně, že neřešíte přímo samotný cyklus, ale spíš všechno kolem něj?
Ano, přesně tak. My nepracujeme přímo s cyklem v tom smyslu, že bychom ho nějak „řídili“. To ani nejde, protože jde o hormonálně a nervově řízený proces. Samozřejmě nás zajímá, jak cyklus probíhá, kdy je ovulace, jak dlouhá je menstruace nebo jestli ji žena vnímá, ale vstupujeme do toho nepřímo přes pohybový aparát. Reprodukční orgány jsou uložené v malé pánvi, která pro ně tvoří jakýsi „domeček“. A právě to, v jakém je stavu, má vliv na prokrvení, odvod lymfy i celkové fungování těchto orgánů. Když se podaří zlepšit tyto podmínky, může se to pozitivně promítnout i do samotného cyklu. Je to tedy nepřímé ovlivnění, ale v praxi často velmi účinné. A zároveň je to šetrná, neinvazivní cesta – bez léků a bez vedlejších účinků, což je pro mnoho žen velká výhoda.
Dá se problém úplně vyřešit, nebo fyzioterapie spíš jen zmírňuje příznaky?
Hodně záleží na tom, co je příčinou potíží. Pokud je za bolestí nebo nepravidelností například endometrióza, myomy nebo syndrom polycystických ovarií, fyzioterapie může výrazně pomoct, ale má své limity. V praxi ale vidíme, že i tyto stavy se mohou zlepšit, někdy i velmi výrazně. Pokud ale žádná taková příčina není a jde spíš o bolest spojenou s napětím v těle, bývají výsledky velmi dobré a často se podaří potíže prakticky odstranit.
Jak dlouho to trvá?
Určitě to není otázka jedné nebo dvou návštěv. Záleží i na přístupu samotné ženy. Na tom, jak pracuje s tělem, jak spí, jí nebo zvládá stres. Když se to všechno propojí, bývá zlepšení výrazné. Není výjimkou, že žena přijde s bolestí na úrovni osm z deseti a během dvou až tří měsíců se dostane třeba na dvojku.
Mytické pánevní dno
U většiny ženských potíží hraje prim komplex svalů známý jako pánevní dno. Proč?
Máte pravdu, a přitom je to pořád trochu „mytický“ pojem. Ve skutečnosti jde o komplex svalů, vazů a struktur malé pánve, který tvoří oporu pro vnitřní orgány. Je to taková schránka, v níž jsou uložené reprodukční orgány. Její funkce je zásadní. Z pohledu fyzioterapie je pánevní dno jedním z hlavních bodů, se kterými pracujeme. A u ženských obtíží skutečně často stojí v centru problému.
Když zmiňujete mýty – jednu dobu se ve všech lifestylových časopisech doporučovalo pánevní dno posilovat. Co na to říkáte jako fyzioterapeutka?
Že je to mýtus, který se bohužel objevuje i v odborném prostředí. Není výjimkou, že žena s inkontinencí dostane u lékaře letáček s cviky na posílení pánevního dna. Jenže univerzální cviky bez vyšetření většinou nefungují. A pánevní dno není jen o síle, častěji se naopak potkávám s tím, že je přetížené. V takovém případě nemá smysl ho hned posilovat. Nejdřív je potřeba ho uvolnit a obnovit jeho přirozenou funkci.
Když si žena řekne, že chce být zdravá a výše zmiňovaným potížím předcházet, co pro to může dělat preventivně?
Základ je vlastně docela jednoduchý – udržovat tělo v kondici bez chronických bolestí. To znamená pravidelný pohyb, kvalitní spánek a vyvážená strava. Doporučení Světové zdravotnické organizace říkají, že bychom se měli alespoň dvakrát až třikrát týdně hýbat tak, abychom se zadýchali, a k tomu přidat dvakrát týdně silovější trénink. Důležité je také omezit dlouhé úseky bez pohybu – tedy jen sezení, stání nebo ležení. Tohle všechno pomáhá udržet v kondici nejen celé tělo, ale i pánevní dno.
Pohyb je zkrátka lék.
Jsem o tom přesvědčená na sto procent. Kdyby existovala „pilulka pohyb“, brali bychom ji všichni několikrát denně. A dělalo by nám to obrovsky dobře. Pohyb je totiž jeden z nejúčinnějších léků vůbec. Nejen na pohybový aparát, ale i na vnitřní zdraví, mozek nebo kognitivní funkce.
Ženské zdraví není okrajové téma
Spoustu úkonů gynekologické terapie nehradí pojišťovna. Znamená to, že péče se nedostane všem ženám, které ji potřebují?
Ano, bohužel to tak je. A pro nás jako pro zdravotníky to není příjemné, protože bychom chtěli, aby byla péče dostupná co nejvíce ženám. Jenže systém tomu úplně nenahrává. Pojišťovny dnes novým fyzioterapeutickým ambulancím smlouvy prakticky nedávají. A i tam, kde smlouvy existují, bývá financování často nastavené tak, že je provoz na hraně udržitelnosti. Další věc je specializace. Ne každý fyzioterapeut je připravený pracovat s těhotnými ženami, ženami po porodu nebo s dalšími specifickými obtížemi. To vyžaduje další, často nákladné vzdělávání. A zároveň tyto pacientky potřebují víc času. Běžná rehabilitace trvá třeba 20 až 30 minut, u nás je standardem zhruba hodina.
Měla by být gynekologická fyzioterapie běžnou součástí zdravotní péče?
Upřímně bych si to přála. Když si poraníte koleno, rehabilitace je samozřejmost. Ale žena po císařském řezu, což je mimochodem velká operace, bývá po šesti týdnech v podstatě propuštěná ze systému a dál se o ni nikdo systematicky nestará.
Co byste si přála, aby si ženy z našeho rozhovoru odnesly?
Že ženské zdraví rozhodně není okrajové téma a že normální je cítit se dobře, ne žít v bolesti. Normální je hýbat se bez omezení, cítit se ve svém těle dobře a mít energii na běžný život. A to důležité je, že dnes už se dá většina těchto potíží řešit. Ne vždy je to jednoduché, existují i systémové bariéry, o kterých jsme mluvili, ale ve většině případů se dá stav výrazně zlepšit.