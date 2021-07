Baborová-Čiháková milovala vědu, přesto se stala první doktorkou filozofie

Marie Zdeňka Baborová se narodila 17. ledna 1877 v Praze do rodiny bubenečského ředitele školy Josefa Babora. Díky profesi otce uměla Marie velice brzo číst a psát. Řídící učitel byl na svou dceru velice přísný, rozvíjel tak ale její vzdělání. Do obecné i měšťanské školy chodila Marie na Starém Městě u sv. Jakuba, patřila k premiantům třídy.



Pro dobré výsledky pokračovala ve studiích na soukromé střední škole spolku Minerva, který na konci 19. století založila Eliška Krásnohorská. Jednalo se o první reálné gymnázium, které umožňovalo vzdělávání dívek. Do té doby mohli oficiálně studovat pouze muži.

Institut pro ženské vzdělávání Minerva je dosud patřičně hrdý na své absolventky, které na počátku dvacátého století promovaly na Karlově univerzitě. Jedná se o lékařku Annu Honzákovou a právě filozofku Marii Zdeňku Baborovou.

Středoškolské vzdělání Marie zakončila 14. července 1896. Maturitu složila na Akademickém gymnáziu v Praze. Současně už rok ovšem navštěvovala jako hospitantka, tedy studentka „zatím bez maturity“, Karlo-Ferdinandovu univerzitu v Praze.

Jejími učiteli zde byli profesor František Vejdovský, básník František Ladislav Čelakovský, spisovatelé Josef Václav Frič a Pavel Josef Šafařík nebo historik František Palacký.

Doktorát u Masaryka

Svůj široký záběr zúročila na přelomu století, kdy 30. července 1900 dosáhla absolutoria. V lednu následujícího roku předložila dizertaci O tukovém tělese Anthropodů. Kromě humanitních oborů se Marie zajímala také o medicínu, navštěvovala teoretické obory na lékařské fakultě. Na filozofické fakultě pražské německé univerzity se soustředila také na zoologii a botaniku.

Doktorát z filozofie získala v dubnu u profesorů Františka Drtiny a Tomáše Garrigua Masaryka, který se později stal prvním československým prezidentem. V červnu poté složila rigorózum ze zoologie, biologie a pedagogiky u profesorů Františka Vejdovského a Jana Palackého.



Dne 17. června 1901 získala Marie Zdeňka Baborová jako první žena v českých zemích titul doktorky filozofie. Dobový tisk o ní psal, že nejenže úspěšně složila zkoušky, ale ovládala také devět jazyků.



Vysokoškolská studia Marie Zdeňky Baborové nadobro zakončilo vydání rozšíření její rigorózní práce v roce 1902, které vyšlo pod názvem Úvod k studiu o tukovém tělese členovců.

Aby si mohla všechna studia dovolit, potřebovala mladá studentka svého mecenáše. Jejím sponzorem byl po celou dobu rada vrchního zemského soudu, Mariin strýc, Alois Babor. Velkou oporou Marii byl také její bratr Josef, pozdější profesor všeobecné biologie na lékařské fakultě univerzity v Bratislavě.

V rámci svých studií se Baborová podívala také do zahraničí. Vycestovala do světových univerzitních měst, například do Vídně, Štýrského Hradce, Lublaně, Terstu, Rovinje, Pešti, Vratislavi, dále také do německého Berlína, Mnichova, Stuttgartu nebo do Štrasburku, Curychu, Basileje, Nancy či Paříže.

V roce získání svého titulu se účastnila Mezinárodního kongresu zoologického. Třiadvacetiletá doktorka zde dokonce sama přednášela, prezentovala zde své poznatky o preparaci foraminifer čili dírkonožců nebo o tukovém tělese hmyzu.

Pokračování na Karlově univerzitě

Po získání titulu zůstala Marie i dále na univerzitě. Působila zde jako asistentka v Ústavu pro zoologii, srovnávací anatomii a embryologii. Na univerzitě pracovala jako takzvaná soukromá docentka bez nároku na plat, což si vzhledem k tomu, že měla bohatého manžela, mohla dovolit.



Pod vedením profesora Jiřího Jandy se se svým bratrem podílela na tvorbě díla Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší: Zoologie/Hmyz. V rámci svých publikací napsala i řadu odborných hesel do legendárního Ottova slovníku naučného, přispívala sem pod zkratkou Mbbr.



Kromě členství ve spolku Minerva byla tato feministická aktivistka součástí Sdružení vysokoškolsky vzdělaných žen, které založily v roce 1922 její spolužačky. Spolek se postupně rozrůstal, Marie však později kvůli rodinné tragédii profesi na univerzitě opustila.

Dceru jí vzala chřipka

Ve svých pětadvaceti letech, tedy v roce 1903, se slečna Baborová stala paní Čihákovou. Její manžel Stanislav Čihák byl ředitelem První diskontní společnosti v Praze. Od roku 1910 byl spolumajitelem továrny Červinka a Čihák, která se zaměřovala na výrobu zemědělských strojů.

Společně měli manželé dvě děti, mladší z jejich dcer podlehla ve čtrnácti letech tehdejší epidemii španělské chřipky. Přesto se svým mužem prožila Marie údajně šťastný život, po celou dobu bydlela rodina v domě v Palackého ulici v Čelákovicích.

Po rodinné tragédii se Marie vrátila ke svému koníčku, kterou jí byla práce. S profesorem Jandou se pustila do přípravy druhého vydání Velkého ilustrovaného přírodopisu.



Vědecký postup ve sbírání pohlednic

Kromě akademické dráhy byla Baborová-Čiháková vášnivou sběratelkou pohlednic. Nejprve dávala dohromady ty, které byly adresovány jí samotné. Později se ovšem stala tradiční sběratelkou. Od srpna roku 1898 do listopadu 1901 přibylo v její kolekci téměř tři a půl tisíce lístků. Každý z nich si jako správná vědkyně pečlivě zaznamenala a očíslovala.

Podle znalců její sbírky je úplně posledním kouskem pohlednice adresovaná jí z Bernu v dubnu roku 1937. Tu už si ovšem očíslovat nestihla.



Marie zemřela 29. září 1937 v rodinném domě v Čelákovicích. Pohřbena je v manželově rodišti v Jílovém u Prahy.