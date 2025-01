I odpočinek je prevence. Češi ji naplno nevyužívají, myslí si lékařka Šédová

Veřejně už vystupujete několik let. Prozradíte, kdo je Kateřina Šédová dnes?

Jsem lékařka a společně s tím projektová manažerka na Bulovce, kde vedu centrum prevence. Také jsem zakladatelka a výkonná ředitelka neziskové organizace Loono, kterou jsem před deseti lety založila.

A určitě jsem žena, která se stará o veřejné dění a podporuje další ženy. Nakonec jsem stále i sportovkyně, milovnice sauny, vietnamské kuchyně a dobré kávy, pro níž je zdraví na prvním místě. I proto, že jsem si prošla rakovinou.

Stále tedy kladete největší důraz na prevenci?

Na prevenci a zdravý životní styl. Potřeba starat se o vlastní tělo je u mě umocněna tím, že jsem si sama prošla onemocněním v mladém věku. Ale myslím si, že podobně jako já žije celý Loono tým. Všechno to jsou lidé, pro něž je zdraví a prevence taktéž na prvním místě. Proto se k Loonu přidali a šíří své zkušenosti dál.

Kateřina Šédová Česká lékařka a zakladatelka neziskové organizace Loono.

V současné době působí jako lékařka na Interním oddělení Fakultní nemocnice na Bulovce.

Prezident Petr Pavel ji v loňském roce vyznamenal medailí Za zásluhy I. stupně.

V roce 2016 ji redakce časopisu Forbes zařadila do žebříčku 30 pod 30.

Jak si v prevenci vedou Češi?

Možná bych začala tím, co všechno poskytuje náš zdravotní systém. Programů a míst, kde se můžeme nechat preventivně vyšetřit, je celá řada, v tom je náš systém velkorysý. Oproti jiným evropským vyspělým zemím máme ten luxus využívat hned několik programů.

Druhou věcí ovšem je, že to neděláme. Jenom čtvrtina lidí chodí jednou za dva roky k praktikovi, kde se řeší mimo jiné kardiovaskulární či onkologická prevence.

Pouze 60 % žen pak dochází na mamografická vyšetření po čtyřicátém pátém roce života. A preventivní prohlídky na gynekologii absolvuje zhruba každá druhá žena a často jen proto, že potřebuje recept na antikoncepci. Takže pořád je co zlepšovat.

Máte tedy pocit, že možností prevence je v Česku hodně, ale dostatečně ji nevyužíváme?

Přesně tak. Zároveň ji ale nevyužíváme o nic méně, než obyvatelé ostatních evropských zemí. I ty by měly pracovat na tom, aby lidé na prevenci chodili. Náklady zdravotního systému se zvyšují, když ve velkém řeší následky zanedbané prevence.

Co by lidi přimělo na prevence chodit? Máme na to nějaké nástroje?

Horkým politickým tématem poslední doby je zavádění malusů a bonusů, tedy trestání a bonifikace lidí za to, že chodí, nebo nechodí na prevenci. S bonifikací se občas potkáváme, trestání se zatím nikdo neodvážil do systému zavést. A sama upřímně nevím, jestli by to fungovalo.

Osobně si myslím, že na lidi nejvíc funguje, když onemocní někdo v jejich okolí nebo v rodině. Ale jsou i tací, které to naopak odradí. Občas nám do Loono někdo píše, že jeho známá dostala na mamografu rakovinu a tak radši na mamograf nepůjde, aby ji také nedostal.

To se pořád dokola snažíme vyvracet a vysvětlovat, proč mamograf rakovinu nezpůsobuje. Bohužel se s takovými mýty a dezinformacemi setkáváme pořád.

Jak jdou tyto názory dohromady s velkým počtem lidí, kteří trpí civilizačními onemocněními?

Trend zdravého životního stylu je hlavně záležitostí velkých měst a s přesunem do menších regionů se nůžky často rozevírají. Lidé, kteří dodržují zdravý životní styl, obvykle také dochází pravidelně na preventivní prohlídky.

Pak je tady ale pořád obrovská skupina lidí, kteří kouří, nejí zdravě a na prevence chodit nebudou. Mezi tuto skupinu často patří i lidé s nižšími příjmy, pro které může být zdravé stravování drahé a péče o zdraví nemusí patřit mezi jejich priority. Tento postoj pak přenáší i na své děti.

Výskyt civilizačních nemocí navíc souvisí i s tím, jak se proměnil trh práce a náš způsob života. Bavíme se tu o nemocech pohybového aparátu, infarktech a podobně. Musíme najít cesty, jak lidi zvednout ze židle a podpořit je v tom, aby žili zdravě.

Tím ušetříme i celou řadu nákladů zdravotnímu systému, které bychom mohli dávat právě na prevenci. Což se teď neděje. Náklady na péči jsou vysoké a na prevenci už nezbývá.

Můžete vyjmenovat základní přehled preventivních prohlídek, které by měly absolvovat ženy?

Ženy do pětačtyřiceti let by měly jednou za dva roky absolvovat preventivní prohlídku u praktického lékaře a pokud mají třeba rakovinu prsu v rodině, tak i ultrazvuk prsu. Jednou ročně by měla následovat prohlídka u gynekologa, u zubaře a u dermatologa. A jednou měsíčně by nemělo chybět ani samovyšetření prsu a kůže.

U žen nad pětačtyřicet let nadále platí samovyšetření prsu a kůže, gynekolog, zubař, dermatolog a jednou za dva roky praktický lékař. K tomu se ale přidává jednou za dva roky mamografický screening rakoviny prsu a jednou za čtyři roky preventivní prohlídka u očního lékaře (mezi 45-61. rokem).

U žen nad padesát let je interval stejný, navíc sem ale spadá ještě screening rakoviny tlustého střeva ve formě koloskopie, a to jednou za deset let, eventuálně jednou za rok nebo dva test okultního krvácení do stolice. Pro (ex)kuřačky doporučuji i screening rakoviny plic .

A co muži?

Muži do padesáti let by měli každý měsíc provádět samovyšetření varlat a kůže. Jednou ročně absolvovat prohlídku u zubaře a dermatologa a jednou za dva roky prohlídku u praktického lékaře. Jednou za čtyři roky doporučuji také prohlídku u očního lékaře (mezi 45-61. rokem).

U mužů nad padesát let je interval stejný, navíc sem ale spadá screening rakoviny prostaty, který je v Česku nově zaveden od ledna 2024, screening rakoviny tlustého střeva a screening rakoviny plic pro (ex)kuřáky.

Mluvit a ptát se

Už jste zmínila, že jste si v poměrně mladém věku prošla rakovinou. Můžete na to období vzpomenout?

Studovala jsem čtvrtý ročník medicíny, bylo mi 22 let a lékaři mi diagnostikovali zhoubný nádor na vaječníku v brzkém stadiu. Tehdy jsem tlačila na všechna možná vyšetření a v tomto směru nic nezanedbala. Lékaři u Apolináře navíc byli úžasní, brzy mi provedli operaci a vše dobře dopadlo.

Otázka je, jak by to probíhalo, kdybych nad tím mávla rukou, což by většina mých vrstevníků v tu chvíli asi udělala s příznaky, které jsem měla. Právě to mě tehdy inspirovalo začít dělat workshopy o tom, jak se může rakovina projevit u mladých lidí a co jim hrozí.

Loono Nezisková organizace, jejímž cílem je vést lidi k prevenci a naučit je v této oblasti o sebe pečovat. Vzdělává veřejnost v oblasti reprodukčního a duševního zdraví, prevence onkologických a kardiovaskulárních onemocnění. Dnes organizace pořádá workshopy a webináře ve školách, firmách i na festivalech. Jeden z posledních se konal například v pražském OC Šestka.

Pomohlo vám tehdy, že jste studovala medicínu?

Určitě. Velkou roli sehrálo, že jsem se už trochu orientovala v medicínském prostředí. Věděla jsem, jak a kde vyhledat péči a na co se lékaře zeptat.

To pacienti často nevědí, třeba se i bojí, a nebo je to ani nenapadne. Doporučuji si proto před schůzkou s lékařem otázky sepsat a nenechávat celou zodpovědnost jenom na něm. Je důležité mluvit a hlavně se ptát.

Dnes je Loono známou neziskovkou, která se od dob svého založení pěkně rozrostla. Jaké byly začátky?

Začínali jsme na workshopech. Vytvořila jsem jednoduchou prezentaci o tom, jak se projevují nejrůznější typy rakoviny. Co máme dělat, na koho se obrátit, a jak vlastně rakovině předcházet.

Dnes už máme zhruba třicátou verzi této prezentace. Přednášela jsem pro třicet lidí v zasedačce. Postupně se ke mně začali přidávat medici, pořídili jsme samovyšetřovací modely prsu a varlat, které máme dodnes, a postupně jsme začali přidávat další témata, jako je kardiovaskulární prevence, duševní nebo reprodukční zdraví a civilizační nemoci.

A co je v Loono nového?

Na příští rok připravujeme kampaň o obezitě, loni jsme přidali třeba témata demence a cukrovky. Dnes zkrátka pokrýváme všechny preventabilní nemoci, kterým člověk může předcházet i tím, že se o své tělo dobře stará.

Za posledních 5-6 let jsme se přesunuli převážně do online prostoru. Zhruba 95 % dosahu skrze osvětové příspěvky a videa na sociálních sítích, podcast a web, jímž zasáhneme asi 5 milionů lidí ročně, tvoříme v online prostředí. K tomu se přidala i naše aplikace Preventivka.

Stíháte spoustu akcí a projektů, k tomu máte náročné povolání lékařky. Umíte odpočívat?

Určitě umím. Odpočinek je pro mě jedna z prevencí, mám ho dokonce zanesený i v kalendáři. Řadím do toho i sport, saunu, jógu, čas na rodinu a přátele. Pracuji hodně, ale v tuto chvíli mě to nevyčerpává a dělám to, co jsem si přála a zvolila a mám dobrý time management.

V říjnu jste od prezidenta Petra Pavla obdržela státní vyznamenání. Jaký to byl pocit?

Volali mi to na dovolenou a já si myslela, že si ze mě někdo dělá legraci. Ale byl to úžasný pocit. Mám za sebou spoustu propracovaných víkendů, protože dělat neziskový projekt v Česku je neuvěřitelně náročné. Zejména stran zajištění peněz. Proto to pro mě bylo velké zadostiučinění a zároveň motivace v tom pokračovat. A ocenění je to nejen pro mě, ale i pro celý Loono tým.

Jak jste tedy dnes financováni v Loono?

V tuto chvíli jsme financováni vícezdrojově. Méně než polovinu tvoří granty a dotace. Velkou část ale tvoří hlavně naše vlastní příjmy. Děláme workshopy pro firmy, máme sponzory, prodáváme merchandising, což nám umožňuje financovat neziskovou část.

Pokud bychom měli fungovat jenom na grantech a dotacích, tak to pořád děláme jako dobrovolníci někde na koleni. I proto jsem hrozně pyšná na to, že se nám podařilo vytvořit model, který je alespoň zčásti udržitelný a který nám umožňuje dlouhodobě růst.

Jaké jsou teď vaše plány do budoucna? Co byste si přála?

Přeji si vždy jednu jedinou věc, a to zdraví. Pro mě to je opravdu nejdůležitější a všechno z toho vychází. Abych tu mohla být se svou rodinou, se svými přáteli a pracovat na věcech, které mění společnost k lepšímu. A aby se dařilo lidem v naší organizaci. Je pro mě moc důležité, aby byli v práci spokojení.