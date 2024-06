Šla jsem běhat a manžel zmizel. Pravý adrenalin jsem zažila jednou, říká Dvorská

Před pár týdny jste podstoupila endoprotézu kolene. Začnu tedy úplně obyčejně. Jak se vám daří?

Za ta léta u kaskadérů jsem se zhuntovala, koleno je jen následek toho všeho. Už nešlo léčit injekcemi ani mastičkami, proto jsem podstoupila endoprotézu. Teď musím vydržet tři měsíce o berlích. Všechno ostatní už je oproti tomu sranda.

Čím teď trávíte svůj volný čas, když nemůžete sportovat?

Třikrát denně rehabilituji a konečně zase čtu. Hodně jsem se teď uklidnila, kde co jsem poklidila, a když to alespoň trochu jde, tak trénuji na hudební nástroje. Nedávno jsem začala hrát na bicí. Také už je hezky venku, tak se vždy dopajdám na zahrádku, udělám si kafe, koukám na sojky a jak pučí příroda... Konečně mám také čas na kamarády, kteří mě na zahrádce navštěvují. A ještě chodím na angličtinu.

Hana Dvorská (*1960) Česká kaskadérka a lektorka. Vystudovala na FTVS UK.

Od roku 1978 je stále aktivní členkou kaskadérského týmu.

Reprezentovala Česko ve sportovním parašutismu, několikrát ovládla populární Spartan Race.

V roce 2008 založila ranní cvičení pro širokou veřejnost pod názvem Bootcamp Hanky Dvorské.

Platí tedy známé pořekadlo „sportem k trvalé invaliditě“?

Kdepak, sport budu vždy bránit. Já jsem akorát všechno moc přeháněla a šla do extrémů. Huntovala jsem se. Vedla jsem celý život kondiční cvičení mužů, kde jsem chtěla být nejlepší. Tam jsem dělala šílené věci. Běhala jsem také několikadenní závody a u kaskadérů se mi zranění za těch 46 let také nasčítala. Občas mě srazilo auto, skákala jsem z letadla, jezdila na kole i na lyžích, hořela jsem, padala ze schodů... Ale nelituji ničeho.

Vypadá to, že potřebujete nejen pořádnou dávku odvahy, ale i elánu. Zvládat takové životní tempo...

Ani bych to nenazvala odvahou, to si prostě časem vybuduješ, už od patnácti jsem skákala z letadla. A vlastně bych to spíš nazvala celkovou odolností a otužilostí už od dětství. Naši se s námi nepárali a to bylo dobře. Jinak toto životní tempo prostě potřebuji, baví mě. Cvičím a do toho chodím do hudebky, na angličtinu a nějakou dobu už se také otužuji. Přivedla mě k tomu za covidu moje kamarádka Jitka Patková. Postupně jsme se dopracovaly až k otužileckým závodům.

Co nového jste se učila naposledy?

K šedesátinám jsem dostala jednokolku. A naučit se na ní vůbec není sranda. Ale jak já s něčím začnu, tak to chci umět. Plazila jsem se s ní dobu podél plotu na místním hřišti, abych to zvládla. V tu dobu tam chodila parta mladých kluků hrát basket. Po pár setkáních už mi fandili, to bylo milé. Ale jinak to byla úplně nová věc. Člověk u jízdy musí mít zpevněný střed těla, být vzpřímený a pořád balancovat. Je to zdravý pohyb do doby, než spadneš.

Ještěže jste kaskadérka a padat umíte.

To ano, přesto mám i chrániče. Ale je to fakt makačka. A je to vlastně i trochu směšné, u nás staříků. Ale moc mě to baví.

Ano, s vaším jménem často skloňují přídomky jako „nejstarší kaskadérka“ a jiné. Ale není to pořád jenom číslo? Vypadáte vitálně.

Za to vděčím právě sportu. Ten je prostě dobrý na všechno. Vychová tě k disciplíně, k odolnosti a alespoň částečně ke zdravému a střídmému stravování. Také se kolem něj pohybuje dobrá parta lidí. A je to i o předávání zkušeností. Ty jsi mladá a hodně běháš. A za dvacet let to všechno můžeš předat mladší generaci. Takhle má život smysl. I kdyby měl být o předávání zkušeností z kotrmelců.

Žiju krásný život

Máte dvě dospělé děti. Jakou zažily výchovu od mámy – kaskadérky?

Asi ne nijak speciální, ale řekla bych, že naše generace možná měla na děti víc času. Prostě mi zabíraly čas, a bylo to tak správně. Učila jsem je na kole a na lyžích, chodily do hudebky... A to jsem nebyla žádná přehnaně ambiciózní matka. Ale věnovali jsme se jim. Dneska děti vyrůstají na mobilu.

Vzpomenete i na konec svého manželství?

Manžel mě opustil po třiceti dvou letech. A to bylo drsné. Kam se hrabou kaskadérské kousky. Chlapům prostě v padesáti přeskočí, a najednou je všechno jinak. A zlomí ti srdce. Já si ho vybrala v osmnácti, zamilovala jsem se, a to trvalo celou dobu. On se ale na prahu šedesátky zblbnul do jedné mladice. Zamykal se na záchodě, aby jí mohl psát. Vlastně mi to celé připadalo komické a trochu trapné. Jednou ráno jsem ale šla běhat, on ty dvě hodiny využil, zabalil všechno, co mohl, a odešel. „Hani, dělám za vším tlustou čáru, už mi nevolej,“ řekl mi tehdy do telefonu, položil to a víckrát už se neozval. A telefon mi nikdy nevzal.

Co jste dělala?

Brečela, brečela, brečela a zase brečela. Nedá se to popsat, bylo to zoufalství, zklamání, zrada a nemohla jsem to pochopit. Že to takhle skončí jedním telefonem po třiceti letech. Brečela jsem tak dlouho, až jsem si vybrečela nádor do mozkového kmene.

Co bylo dál?

Říkala jsem si, že je mi skoro šedesát, jsem sama a co budu dělat dál? Když jsem to všechno domyslela, tak mi z toho bylo úzko. Já jsem manžela milovala a myslela si, že to tak má být celý život. Když odešel, tak se ale objevil člověk, který tu vlastně byl celou dobu. Jen já si ho nevšimla. Miluje mě, říká mi to, má na mě čas, a není to blbec. A mě to hrozně baví.

Kdybych nebyla stará, tak teď vlastně žiju krásný život. Mám štěstí, že ho můžu dožít zrovna takhle hezky. Emil mě hrozně podporuje. Sama bych si řekla, že jsem už stará a vykašlala bych se na spoustu věcí. Ale on mi řekne: „Seš dobrá, máš na to,“ a to mi hrozně dodá sebevědomí.

Dělat jakoby nic

Mluvila jste o zraněních, která se vám přihodila při práci. Bylo to spíše na tréninzích, nebo při akci?

Spíš na tréningu. Kaskadéři musí být šikovní a natrénovaní, takže na akci už všechno musíme umět a nesmíme se zranit. Když už se něco stane na akci, tak musíme dělat jakoby nic. Jednou jsem si třeba vyvrátila palec, ovšem scénu jsem musela dohrát. Ale to jsou takové titěrnosti.

Co pro vás jako kaskadérku bylo nejtěžší?

Nejtěžší jsou asi pády přes auta. Když si blbě naběhneš, tak můžeš spadnout třeba pod kola. Dnes už se to dělá hodně na lankách, ale pořád je to nebezpečné, s člověkem to majzne. Za mého mládí nebyly takové akční filmy jako dnes, ale zase se nepoužívalo tolik techniky. Já jsem dělala hodně dubla herečkám, které padaly na kolech, na lyžích, nebo se třeba topily.

Dublovala jste i muže?

Ano, v Troji s Bradem Pittem jsem si zahrála válečníka. Natáčeli jsme na Maltě. Tam se točí podobné filmy velmi často, tamní obyvatelé u jsou zvyklí, že dělají komparz. Ale na Troju byli potřeba kaskadéři, protože jsme museli běhat s těžkými štíty a kopím.

Co vás baví nejvíc?

Dnes jsem nejradši, že mě zavolají, a já přijdu do kolektivu lidí, které už znám. A také, když klapne klapka, je konec scény a ta se povede. Z toho jsem vždy měla – a mám – dobrý pocit.

A bojíte se něčeho?

To, co dělám, si myslím, že umím. Takže se nebojím, ale mám respekt. Jedinkrát, kdy jsem pomyslela na strach, bylo při BASE jumpingu (skákání z pevných objektů, poz. red.). Když jsem na skále stála poprvé a měla skočit, tak jsem si říkala: „Ty vole, co tady děláš?“ Za mnou stáli nějací mladí kluci a mně už nezbylo stejně nic jiného než skočit. Tam jsem vlastně poprvé zažila adrenalin. Nikdy jsem ho nijak nepocítila, ale tady ano. Když jsem chytala řídicí šňůry, tak se mi klepaly ruce a říkala jsem si, že to je konečně ten adrenalin, o němž všichni pořád mluví.