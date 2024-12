Chci budovat lepší budoucnost, říká podnikatelka. Startup založila po dvacítce

Kým chtěla být Eva Kuttichová, když byla malá, a kým je dnes?

To je složitá otázka. Řekla bych, že jsem především designérka, podnikatelka a startupistka. Jako malou mě hrozně zajímaly počítače, na nichž programoval můj táta. To byly ještě staré počítače Atari, a já mám fotku, kde mi jsou tři roky a s nějakým takovým šíleným počítačem zkouším první věci. Víc jsem se tomu začala věnovat na střední škole.

Dělala jsem lidem webové stránky a později začala pracovat i pro českou agenturu STRV Davida Semeráda. Tam jsem se naučila hrozně moc. V roce 2018 jsem se pak seznámila s Petrem Štěpánkem, a spolu jsme pracovali na elektrických skateboardech Flash. Spolu jsme se stali partnery projektu Next Zone. Šlo v podstatě o inkubátor pro hardwarové startupy v Praze.

Eva Kuttichová (*1999) Česká podnikatelka a designérka.

V 18 letech začala pracovat pro STRV. Později si vyzkoušela práci v amerických společnostech jako DoorDash či ClickUp.

V roce 2021 spoluzaložila s Michalem Pohludkou a Petrem Štěpánkem český startup Macromo.

Napsala příručku pro začínající designéry s názvem Screen - Product Design Guidelines.

V roce 2023 vyhrála 1. místo v Lead Today Shape Tomorrow v kategorii Pre-seed.

Ještě před založením Macroma jste ale přičichla i k jiným zajímavým pracovním příležitostem. Které to byly?

Už jsem věděla, že se chci věnovat designu. Od začátku roku 2021 jsem se proto vydala na cestu nezávislé designérky a stala se součástí různých společností v Silicon Valley.

Pracovala jsem pro Byju’s, ClickUp, DoorDash a další startupy, a to na poměrně vysokých designérských pozicích. Vážně to bylo neskutečně zajímavé.

Proč jste se zaměřila na americké firmy? Kvůli penězům?

To byl určitě jeden z rozhodujících důvodů. Svou roli v tom ale sehrál i covid. Americké firmy s jeho příchodem zavřely své kanceláře a nabízeli práci odkudkoliv z domova.

Tehdy bylo mnohem jednodušší než dnes získat u nich práci, aniž by tam člověk musel být fyzicky. Je nutné zmínit, že v době covidu nastal dost velký technologický boom, do všeho se investovalo a hledali se profesionálové. Člověk dostal na Linkedinu patnáct pracovních nabídek za týden.

Pak už jste stála u zrodu společnosti Macromo. Jak k tomu došlo?

Petr Štěpánek tehdy pracoval na výzkumu Wilsonovy nemoci, která se diagnostikuje invazivně z histologického vzorku jater. Jeho výzkum tak spočíval v tom, že lidem odebíral různé markery z krvi, nebo z moči, a na tomto základě pak určoval riziko nemoci u jednotlivých pacientů.

Nás společně napadlo udělat něco podobného v praxi. Říkali jsme si, proč nevzít všechna zdravotní data, dát je dohromady a personalizovat tak zdravotní doporučení pro lidi. Už byl konec roku 2021, když se k nám přidal i Michal Pohludka a vzniklo Macromo.

Jaké byly ohlasy?

Na začátku služba ještě nebyla vypilovaná ani zdaleka jako dnes, takže možná trošku katastrofální. Pro nás ale bylo důležité dostat co nejdříve zpětnou vazbu, proto jsme první verzi aplikace vydali už po deseti měsících od založení.

Což bylo trochu peklo. Měli jsme ovšem vizi zkombinovat všechna zdravotní data. Začali jsme proto s domácími testy na genetiku, krev a střevní mikrobiom. S domácími genetickými testy jsme byli první v Česku. A spolu s dobrou reklamou na sociálních sítích to mělo dobrý efekt, takže jsme se nakonec rychle rozjeli.

Dnes už jsou na to ohlasy jen pozitivní. Za poslední dva roky jsme otestovali 5000 lidí a už jsme i nejrychlejší na evropském trhu. Výsledky dostanou lidi do dvaceti dní. Na začátku to byly tři měsíce.

Jak aplikace funguje a co všechno umí?

Lze ji stáhnout v App Store i v Google Play. Po stažení si uživatelé mohou vybrat verzi, zda chtějí placenou, nebo ne. Do aplikace si pak mohou nahrát veškerou zdravotní dokumentaci, následně vyplní dotazníky a v tu chvíli už začnou dostávat personalizovaná doporučení.

A když si kromě aplikace chtějí uživatelé udělat i test?

V takovém případě si buď od nás, nebo z jiného webu, objednají krabičku, v níž je všechno potřebné včetně papírových návodů, jak si odebrat vzorek. Po jeho odebrání si přímo v aplikaci objednají zpětnou logistiku, takže jim pro vzorek druhý den přijede kurýr. Mohou ho také odnést na odběrové místo.

Vzorek pak putuje do některé z našich partnerských laboratoří. Jakmile od laboratoře dostaneme data, zákazníkovi se zobrazí výsledky a další doporučení rovnou v aplikaci.

Zdravotní data se ale vlivem různých faktorů mění. S tím aplikace také pracuje?

Určitě, data by neměla být statická, to je jedna z našich dalších hlavních myšlenek. V aplikaci mají uživatelé graf, kde vidí vývoj v čase. Svůj zdravotní stav si mohou kdykoliv aktualizovat i přes dotazníky. A pak dostávají pravidelná doporučení.

Některé testy tedy budou uživatelé po čase opakovat.

Záleží které. DNA test stačí jednou za život, protože genetické predispozice jsou jako karty, které nám byly rozdány, a nám už zbývá maximálně s nimi nějak dobře hrát.

Krevní testy je dobré opakovat. U mladého zdravého člověka stačí jednou za dva roky. Pokud lidé chodí na pravidelné prohlídky, tak si mohou vyžádat krevní test zadarmo, a do aplikace si ho mohou nahrát.

Co Macromo nabídne v budoucnu?

Chtěli bychom, aby si lidé přes aplikace mohli zarezervovat odběry na odběrových místech. A stále pracujeme na ještě víc personalizovaných doporučeních. V rámci zdravotnické dokumentace bychom chtěli ještě přidat očkovací průkazy.

Jinak si myslím, že už jsme ve fázi poměrně velké technologické vyspělosti a dál se proto budeme zaměřovat hlavně na expanzi do dalších zemí.

Pracovat na lepší budoucnosti

Ještě vám nebylo ani pětadvacet, když jste spoluzaložila Macromo a sbírala i jiné pracovní úspěchy. Setkala jste se kvůli tomu s nějakou překážkou?

Ve světě big techu se člověk s diskriminací absolutně nesetká. V českém prostředí občas ano, ale já si to neberu. Mnohdy jsou z toho spíš úsměvné historky.

Povíte nám nějakou?

Na večírku jedné velké společnosti za mnou přišel postarší pán, podal mi svůj kabát a zeptal se mě, kde tam jsou šatny. Když jsem mu řekla, že absolutně netuším, protože tam nepracuji jako hosteska, byl z toho hrozně zmatený.

Letos jste se stala i mentorkou pro jednu z vítězek podnikatelské soutěže pro ženy Visa She’s Next. Jak se na to těšíte?

Těším. Přijde mi moc hezké, že někdo pomáhá ženám rozjet podnikání. Protože začít s podnikáním je velký krok do neznáma a sama vím, jak může být děsivý.

Z mých předchozích zkušeností s mentorováním navíc vím, že se jedná tak trochu i o terapii. Protože být podnikatelem, nebo šéfem společnosti, může být dost izolující. Potřebujete někoho, kdo chápe vaše problémy, ale zas tolik takových lidí kolem sebe běžně nemáte.

Co z toho, co vás kdysi motivovalo, by dnes mohlo inspirovat k podnikání i další mladé ženy?

Já jsem prošla už ve svých dvaceti takovou lehkou krizí. Vydělávala jsem mnohem víc peněz, než jsem dokázala utratit a trochu se hledala v životním naplnění. Postupně mi došlo, že lidstvo to dotáhlo strašně daleko jen díky tomu, že každá generace měla skupinu lidí, vynálezců a vědců, kteří si představovali lepší budoucnost a pracovali na tom.

Najednou mi přišlo správné taky pracovat na lepší budoucnosti, k čemuž mám i dost předpokladů – pocházím z Evropy, mám dobré vzdělání, zázemí i pracovní zkušenosti. Tak proč to nevyužít pro něco, co dává větší smysl? Budoucnost budovat musíme.

Samozřejmě existuje milion jednodušších věcí, za něž by bylo i více peněz. Takové věci ale nemají žádný přesah. Zkrátka a dobře – pracovat na věcech, které jsou dobré pro společnost, mi dává smysl.