Oblečení i půjčujeme, musí být spojené s hodnotou, říká zakladatelka módní značky

Jak byste se charakterizovala? Jste víc matka, nebo podnikatelka?

Jsem máma podnikatelka. Spojila bych to v jedno, protože se snažím dětem co nejvíc věnovat a trávit s nimi co nejvíc času. Naše děti strávily kus dětství i v mém druhém podnikání, v obchodě Sabores na Výtoni, kde už jako malé pomáhaly. Osobní život se s mým podnikáním hodně prolíná.

A neměla jste někdy pocit, že skloubit kariéru s mateřstvím je komplikované?

Neměla, ale to je výhoda podnikání. Člověk si to přizpůsobí tomu, jak potřebuje. Samozřejmě jsem taky nejela pracovně úplně naplno, když byly děti malinké. Naštěstí mám skvělý tým, na který se mohu spolehnout.

V roce 2019 jste založila svůj aktuálně největší projekt – WO-MUM. Kde začal váš zájem o udržitelnou módu pro těhotné a kojící ženy?

Když byly děti malé, tak jsem se začala víc zajímat o udržitelnost jak v módě, tak i v domácnosti a celkově v životě. Do té doby jsem to řešila spíš intuitivní cestou, a určitě ne v takové míře jako dnes. S dětmi jsem zpomalila a zjistila jsem, že to jde lépe. Konkrétně v oblečení jsem začala hledat udržitelné značky a koncepty. Sama jsem navíc dlouho kojila, a proto jsem potřebovala nějaké oblečení, v němž se budu cítit hezky a žensky a ve kterém zároveň budu moct i kojit. Toto všechno se spojilo a vznikla značka WO-MUM. Začali jsme vymýšlet kolekci tak, aby to oblečení vypadalo „normálně“, aby ho mohl nosit každý. Ale zároveň aby zakrylo třeba poporodní kila navíc, nebo s ním bylo možné pohodlně kojit.

Dnes už ale WO-MUM propagujete jako „kvalitní dámské oblečení pro každou životní etapu“. Jak se tedy koncept WO-MUM proměnil?

Ano, projekt roste se mnou a s mými dětmi. I když dávno nekojím, tak si to oblečení navrhuji víceméně pro sebe. Stále platí, že musí být jednoduché pro maminky, ale už máme v kolekci i věci, které kojicí nejsou. V příští kolekci bude i dětské oblečení. WO-MUM prostě roste s potřebou maminek, která se také vyvíjí. Často chtějí nosit naši značku i dlouho poté, co už nejsou těhotné a nekojí. V současné době se proto označujeme za „maternity friendly“.

Jaroslava Šnejdarová Podnikatelka, zakladatelka udržitelné módy pro těhotné a kojící ženy WO-MUM.

Kromě oblečení podniká také v gastronomii.

Máma dvou dětí. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze.

Oblečení si tedy navrhujete sama?

Spolunavrhuji ho. Mám moc šikovnou kolegyni, která mé představy hodí do reality. Občas mi vynadá, co jsem si to zase vymyslela, ale vždy se jí to podaří zrealizovat. Výhradně sama pak vybírám materiály.

Co musí vámi používané materiály splňovat?

Máme poměrně přísná kritéria. Nechceme, aby naše oblečení mělo jen nějaký certifikát „bio“ bez toho, aniž bychom znali původ materiálu. Vybíráme proto spolehlivé dodavatele, ideálně z Česka, ale máme i jednoho z Německa. Také koukáme na to, jak byl vůbec materiál vyrobený, jestli do něj byla zapojena recyklace a podobně. Materiál je ale kritériem číslo jedna. Od toho se odvíjí vše ostatní. Nejprve najdeme hezký přírodní materiál, a ten poté zpracujeme do designu.

A pro design máte také nějaká kritéria, nebo navrhujete čistě podle fantazie?

Design děláme nadčasový. Do našeho oblečení nikdy výrazně nepromítáme trendy. Protože když si člověk koupí drahé šaty, tak je nechce nosit dvakrát za sezonu a pak je vyřadit, protože už nejsou v módě. Spoléháme na skrytý luxus a nadčasový design.

Nejprve jste se značkou WO-MUM expandovali do zahraničí. Proč?

Protože český trh je specifický, a v té době náš přístup nebyl ještě úplně standardní. Web jsem proto rovnou udělala v angličtině, abychom zasáhli trhy v Německu či Holandsku. Letos už se ale snažíme představit značku i v Česku, spouštíme i web v češtině. Obchod nebo butik neplánujeme, větší operativnost vidím v nakupování přes internet, ale přes rok máme různé offline akce, kde mají zákaznice možnost prohlédnout si oblečení naživo.

Oblečení do pronájmu

Prozradíte, jak se propracovat k udržitelnému šatníku?

Je to proces na několik let. Když jsem se o udržitelnost začala víc zajímat, tak jsem měla chuť vyházet celý šatník najednou. Ale tak to samozřejmě nejde. Nejlepší je začít čistkou aktuálního šatníku a říct si, jaký styl chci mít. Z aktuálního šatníku je dobré udělat několik hromádek: to, co chci nosit určitě, to, co jsem nosila hodně, ale má to nějakou vadu, a potom to, co určitě nosit nebudu. Oblečení, které už nosit nechceme, je dobré poslat dál. Ať už třeba přes Vinted nebo eBay, ale třeba i formou daru. U oblečení, které je potřeba opravit, je akorát potřeba myslet na to, zda se oprava ještě vyplatí. Můžete ji zvládnout sami, nebo si oblečení na opravu někam odnést. S dalším nakupováním už je to pak postupné. Je dobré najít si nějaké své oblíbené udržitelné značky.

Jak poznat kvalitní značku?

Na pohled a na omak to většinou nepoznáme. Když vezmeme do ruky triko z bavlny a biobavlny, tak je rozdíl také zanedbatelný. Spíš jde o to nakupovat od značek, kterým důvěřujete a víte, že jdou po kvalitních materiálech a jejich výroba probíhá eticky. Už z principu nejdu pro tričko z biobavlny do řetězce, protože vím, že to nesouzní s jeho filozofií. Spíše doporučuji najít si menší značky nebo návrháře. Oblečení by mělo být vždy spojeno s nějakou hodnotou.

V rámci udržitelnosti oblečení i pronajímáte. Jak taková služba funguje?

Zákaznice zaplatí za pronájem daného kusu oblečení společně se zálohou. Při vracení oblečení pak dostane zálohu zpět. Vrací se nám věci určené pro těhotné a kojící ženy, protože jsou určené primárně na toto období, a pak už ho většinou klientky nepotřebují. Oblečení pak za sníženou cenu prodáváme nebo půjčujeme dál. Díky půjčování dokážeme oblečení vrátit do oběhu až třikrát. Běžně se nám ale stává, že některé klientky si původně půjčené zboží nakonec nechají, protože jsou s ním spokojené.

Píšete, že cílem WO-MUM je i sdružovat matky, aby se „necítily izolovaně v počátečních fázích mateřství“. Vy jste se tak cítila?

Já jsem se tak necítila díky tomu, že jsem neskončila úplně na klasické mateřské. Ale mám dost příběhů ze svého okolí, kdy to tak bylo. A vím, že maminkám hodně pomohla soudržnost s ostatními. V rámci toho pořádáme různé workshopy, kde se scházíme. Na konci listopadu máme například workshop o udržitelnosti módy v praxi.

Kromě WO-MUM ale podnikáte i v obchodě se španělskými potravinami pod značkou eDelikatesy. Jde to nějak ruku v ruce s WO-MUM?

Svůj osobní Instagram mám čistě zaměřený na vína, a nechtěla jsem do toho míchat koncept WO-MUM. Jsou to dva odlišné světy, ale na druhou stranu po byznysové stránce to zas tak odlišné není, protože vína a delikatesy prodáváme také na internetu. A propagace probíhá dost podobně, když si odmyslíte koncový produkt.

Co vás nejvíc naplňuje ze všech vašich aktivit?

Teď aktuálně móda, je tam široké pole působnosti, a člověk se v ní může realizovat opravdu velmi různorodě. Navíc je zajímavý celý ten proces, v němž jsme úplně od nuly až po koncový produkt. U delikates přeci jen nejdeme úplně od počátku daného produktu. U WO-MUM je vidět velký progres, a to mě těší. Vidím, jak firma roste a zlepšuje se.