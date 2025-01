K úspěchu pomohly české designérce vyhřívané body, pomohou i od bolesti

Body Moody už není na trhu úplným nováčkem. Kdy vznikla první hřejivá body?

V roce 2018. Studovala jsem průmyslový design a první návrhy bodýček jsem zpracovala ve své diplomové práci. Zdaleka se ještě nejednalo o kompletní produkt. Šlo spíš o vzorek, který jsem testovala na sobě, protože jsem trpěla menstruačními bolestmi a častými záněty močového měchýře. Teplo mi pomáhalo tišit bolesti a fungovalo i jako prevence. Na trhu už byla spousta produktů, které s tím pomáhaly, ovšem žádný nefungoval jako součást běžného oblečení. Chtěla jsem mít teplo neustále při sobě, kdybych ho náhodou potřebovala.

Vaše body tedy hřeje kdykoliv, ale zároveň vypadá jako „obyčejné“ oblečení.

Přesně tak. To byl cíl, a dodnes v této myšlence nemáme konkurenci. Chtěli jsme zkrátka vyrobit hezký a vkusný kousek oblečení, který by nahradil bederní pásy, hřejivé náplasti a podobné produkty. Oproti nim jsou naše body i udržitelná.

Kateřina Rydlová Průmyslová designérka se specializací na zdravotnictví. Vystudovala na Ústavu průmyslového designu na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Zakladatelka projektu Body Moody, textilního body se speciální hřejivou vrstvou, které mimo jiné ulevuje při bolavé menstruaci.

V loňském roce se stala jednou z vítězek podnikatelského projektu She’s Next.

Žije v Norsku.

Jak dlouho vydrží?

Body je navržené tak, aby vydrželo několik let. Baterie v body vydrží minimálně 400 nabití a vybití. Když to vydělíme dvěma až třemi dny intenzivního používání, vyjde nám z toho zhruba pět let životnosti. Samotný textil bodýčka a vyhřívání je testovaný na minimálně 200 pracích cyklů. Takže když nosím body zhruba tři dny v měsíci, vydrží mi něco kolem osmi let. V čase je proto nutné dokoupit akorát nové baterky do již zakoupeného body.

Přiblížíte princip, na němž body funguje?

Na první pohled vypadá náš produkt jako klasické černé minimalistické body. Na břichu a na zádech má ovšem dvě pevnější vrstvy, k nimž se připojí baterie a hřejí. Konkrétně k tomu slouží magnetický konektor, takže nejsou potřeba žádné kabely ani nic jiného. Jakmile jsou baterie přicvaknuté, vyberu si stupeň tepla, a pak už produkt hřeje na podbřišku a také na zádech, od kříže až po bedra. Pevnější vrstvy jsou v body napevno, a mají méně než 1 mm. Jsou na omak trochu cítit, jinak ale ne a nijak neomezují v pohybu ani netlačí.

Dá se intenzita tepla ovládat i skrz mobilní aplikaci?

Ano. Mysleli jsme na to, že body bude mít žena na sobě například na pracovní schůzce. V takovou chvíli jen vezme mobil a stáhne popřípadě zvýší teplotu podle potřeby. V aplikaci je i možnost „boost“, což je nejvyšší teplota, kterou máme omezenou na pět minut. Pak aplikace automaticky stáhne teplotu níž.

Jak takové textilní body, které v sobě má elektroniku, prát?

V body při praní zůstává i pevný materiál, zákaznice nemusí řešit žádné vyndávání a speciální praní. Stačí pouze odcvaknout baterku z magnetu a body dát do pracího sáčku, který dáváme ke každé objednávce. Pak se body pere na třicet stupňů a na co nejmenší počet otáček. Ideálně s ním můžeme do pračky dát i jiné jemné prádlo či merino, ať nezapínáme pračku kvůli jednomu kusu oblečení. Pak už jen body rozložíme na ručník a následně pověsíme na ramínko. Žehlit ho nesmíme, ale ani to není potřeba. Na ramínku se krásně vyvěsí.

Komfort na cesty

Body s baterkami od Body Moody není levnou záležitostí. Jeden kus vyjde na téměř 10 000 korun. Máte alternativu pro lidi, kteří si ho třeba nemohou dovolit?

Alternativa je možnost splatit body na tři části. Zároveň jsme si vědomi toho, že se nejedná o levnou záležitost, a proto alespoň nabízíme vyzkoušení produktu na čtrnáct dní za 480 korun. Aby zákaznice získala důvěru k tomu, co jí ten kus chytrého oblečení přinese. Takže ano, cena je vyšší, ale záleží, s čím ji porovnáváme. Pro mě je adekvátní k tomu, že mám produkt, který mi pomůže, cítím se v něm dobře a vydrží mi několik let a tak to cítí mnoho dalších zákaznic. Ono když je člověk v křeči a po vyzkoušení produktu zjistí, že se mu výrazně ulevilo, vnímá to jako investici. Nebo když trpí záněty močového měchýře, které se s body již nevrátily, říkají, že to byla ta nejlepší investice. A takových recenzí máme desítky. Momentálně ale chystáme určitou alternativu produktu, která bude o trochu levnější.

Prozradíte jakou?

Právě vymýšlíme hřejivý bederní pás, který ale nutně nemá nahradit bodýčko a stáhnout cenu na polovinu. To v našem případě ani není možné za podmínek, v nichž vyrábíme, v Evropě. Pás je ovšem navržený z lehkého rychleschnoucího materiálu, má jen jednu hřejivou vrstvu, kterou si natočím buď na bříško, kyčel nebo bedra, podle toho, kde je to místo, které potřebuje uvolnit a prohřát. Proto by se do budoucna dal i pronajímat, což u body zkrátka nejde z hygienických důvodů. A bude i pro muže.

Vyplatí se body i ženám, které netrpí žádnými bolestmi v oblasti břicha a zad?

Určitě ano. Pomůže v celkovém komfortu. V zimě může krásně zahřát ženy, kterým je zkrátka často zima.

Co pro Vás bylo při vývoji body nejtěžší?

Určitě praní bodýčka. V té době žádný takový produkt nebyl, a sama jsem nevěděla, jak dlouho mi bude trvat, než to celé vymyslím. Můj produkt navíc vznikal v akademickém prostředí, kde se vymyslí a vyzkouší kde co a stačí to na výzkum. Ale přetavit to na trh je složitější. Také jsem se bála, zda bude chtít někdo spolupracovat s tak malou firmou. Nakonec se to ale podařilo.

Jaké jsou další cíle Body Moody?

Produkt už máme vychytaný. Teď spíš hledáme cesty jak komunikovat. Jelikož jsem z prostředí vývoje, tak je to pro mě pořád výzva. Chtěli bychom se dostat mezi lidi, kteří o nás zatím vůbec netuší a víc akcentovat i použití body mimo zdravotní potíže.