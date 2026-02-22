Vyrůstala s vrozenou vadou ruky. Dnes je tatérkou v legendárním studiu

Veronika Pitthardová
Seriál   14:06
Celý život ji lidé přesvědčovali, že si svoje sny nesplní. Narodila se totiž s vrozenou vadou pravé ruky. Barbora Hermanová se ale navzdory všem determinacím stala tatérkou i ilustrátorkou. „Jako malá jsem prostě toužila zapadnout, být stejná jako ostatní,“ vypráví Hermanová v rozhovoru pro iDNES.cz.
Barbora Hermanová při práci. Kromě tatérky je ovšem i ilustrátorkou. (23. ledna...

Barbora Hermanová při práci. Kromě tatérky je ovšem i ilustrátorkou. (23. ledna 2026) | foto: archiv Barbory Hermanové

Barbora Hermanová při práci. Kromě tatérky je ovšem i ilustrátorkou. (23. ledna...
Tatérka a ilustrátorka Barbora Hermanová. (23. ledna 2026)
„To ti s tou rukou nepůjde, nenatáhneš pořádně kůži,“ odrazovali lidé Báru od...
„To ti s tou rukou nepůjde, nenatáhneš pořádně kůži,“ odrazovali lidé Báru od...
7 fotografií

Co jste tetovala úplně naposledy?
Šlo o párové tetování, které vycházelo z klasický písničky Komáři se ženili. Takže jsem tetovala komářího ženicha a komáří nevěstu, každý z klientů si odnesl jednoho hmyzáka.

Kolik jich máte vy sama?
Spočítané je nemám, ale přiznám se, že už mi moc místa nezbývá. Spousta je jich zvířecích – mám nějaké koně, papouška, delfínka, kosatku, labutě, svého psíka,… Taky mám vytetované brýle mého partnera, nebo třeba Dylana z televizního seriálu Beverly Hills, 90210. Filmy mě baví, takže nemůže chybět ani Jeoffrey de Peyrac s Angelikou, které mám zezadu na stehnech.

Barbora Hermanová

Tatérka a ilustrátorka Barbora Hermanová. (23. ledna 2026)
    • Tatérka a ilustrátorka.
    • Vystudovala obor vědecká kresba a ilustrace v Ostravě. Následně získala magisterský titul na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v oboru Animovaná tvorba.
    • Téměř deset let se živí jako tatérka. Dnes je vedoucí tatérské sekce známého studia Hell.cz.
    • Pracuje také jako ilustrátorka. Její kresby lze vidět například na obálkách knih české spisovatelky Markéty Lukáškové.

Které z nich bylo první?
Červená peříčka po celé levé ruce, vypadala jako nakreslená propiskou.

Narodila jste se s vrozenou vadou pravé ruky. Jaký byl váš vztah k vlastnímu tělu?
Žádná sláva to nebyla, vnímala jsem, že jsem jiná, divná, postižená.

Jak moc vás to omezovalo?
Když se na to dívám zpětně, to omezení až tak velké nebylo. Většinou se mi dostávalo podpory rodiny i okolí. Ale samozřejmě se vždy našlo něco, o čem jsem byla přesvědčována, že dělat nemůžu, že to nepůjde. A až když jsem to stejně nakonec vyzkoušela, zjistila jsem, že to třeba možné je. Když jsem jako malá začala dělat paravoltiž (gymnastika na koni, poz. red.), toužila jsem jezdit v sedle sama. No, co myslíte, že se stalo?

Zakázali vám to?
Ano. Že prý se mi něco stane. Nevzdala jsem se, a dneska obsedám kladrubáky (české chovatelské plemeno koní, poz. red.). Jako malá jsem prostě toužila zapadnout, být stejná jako ostatní. Časem jsem si uvědomila, že mám vlastně neskutečnou výhodu, že z davu budu vždy vyčnívat. Dnes je to pro mě přirozené.

Později vás napadlo, že byste chtěla tetovat. K tomu také směřovaly výhrady od okolí?
Tuším, že už jsem se tomu chtěla věnovat na střední škole. Cesta k tomu byla ale dřív obecně těžší, než je dnes. Začala jsem tedy až v posledním roce na vysoké škole. A opakoval se ten stejný model, jako když jsem byla malá. „To ti s tou rukou nepůjde, nenatáhneš pořádně kůži.“ Tvrdili mi to i lidi z oboru, tak proč bych jim nevěřila, že.

Ale stejně vám to nedalo.
Nedalo. Našetřila jsem si na vybavení a zkusila to. Zdá se, že to jde! (úsměv)

Přišla o obě nohy i ledvinu, ale dál chodí po horách. Sport mi dal disciplínu, říká

Dnes tetujete už devět let. Jak jste se tedy sžila se strojkem?
Sžila jsem se s ním doma na kamarádech, nedá se to jinak než praxí. Tetuju levačkou, pravou rukou si natahuju kůži. Občas mě ruce, a taky záda a oči, dost bolí. Ale s tím se potýká každý tatér. U mě je problém, že přetěžuju i v běžném životě jednu stranu těla, a to musím trochu korigovat. Proto už několik let chodím každé pondělí na fyzioterapii.

Proč si říkáte „Evil hand“?
Proč si neudělat ze svého postižení značku?

Myslela jsem si to. Jaká je klientela ženy s přezdívkou „Evil hand“?
Velmi různorodá. Nejvíce klientů je pravděpodobně mého věku a mladší. Chodí ke mně ale i dost zralejších lidí. A vracejí se.

Co ve světě tetování zrovna frčí?
Bohužel se zase vrací tribaly (styl tetování vycházející z původních kmenových ornamentů různých kultur celého světa, poz. red.), a to ve velmi špinavě linkovaném provedení. Naštěstí takové zakázky můžu odmítat. Většina zákazníků se ke mně vrací, protože to prostě chtějí mít po mém, abych tak řekla.

Je pro vás větší výzva tetování, nebo ilustrace?
Určitě ilustrace, tetování je pro mě denní chleba, a je to osobní záležitost. U ilustrací je to přesně naopak.

To mi vysvětlete.
U ilustrace si můžu dovolit věci, které jsou technicky netetovatelné. U tetování se musím ve všem potkat „jen“ s klientem. U ilustrace do toho může mluvit více lidí, například nakladatelství.

Štěstí šla naproti do Pařížské. Dnes kaligrafku oslovuje Prada i Dior

Zároveň jste si kdysi vybrala vědeckou kresbu a ilustraci. Obor, který je hodně o přesnosti.
Kreslím odmala a z nabízených oborů na umělecké škole se mi to zamlouvalo nejvíc. Grafický design mě tolik nebavil, a hrot je pro mě přirozenější než štětec a malba.

Jak moc vás studium ovlivnilo v tom, jak dnes pracujete se zmíněnou linkou a detailem jako tatérka?
Střední škola moc. A vysoká vlastně taky. Věnovala jsem se kreslenému animovanému filmu, což bylo dost poučné. Zjistila jsem, že detail nechci podřizovat tomu, abych byla schopna nakreslit ho tisíckrát do všech filmových políček, ale že mi stačí dvakrát. Jednou jako návrh v ipadu, a podruhé na kůži.

Jak byste popsala svůj vlastní rukopis?
Pracuji hlavně s linkami, baví mě staré rytiny. Ale jinak se snažím o to, aby se u mě klienti cítili dobře, a rádi se za mnou vraceli. Tetování už je dneska primárně služba. Trh se velmi změnil, tatérů je mnoho. Snažím se mít takový přístup, abych neměla nouzi o práci, a abychom byli spokojení se zákazníkem oba.

Ilustrovala jste knihy, mimo jiné i pro Markétu Lukáškovou. Jak se liší práce pro autora a pro klienta v tetovacím studiu?
Markéta má ode mě dokonce několik tetování, takže se naše spolupráce plynule přesunula z jejího těla na její knížky.

Co vám teď v životě dává největší pocit klidu, když zrovna nedržíte v ruce tetovací strojek?
Po třicítce jsem si splnila životní sen a pořídila si hříbě. Momentálně pendluju mezi dvěma světy – ten pražský, plný práce a času s mými nejbližšími, a ten koňský na Hřebčíně Dobrovský, kde bydlí můj vysněný starokladrubský kůň (nejstarší české plemeno koní, je vyšlechtěné speciálně pro ceremoniální kočárovou službu na panovnickém dvoře, poz. red.). Vše ještě propojuje můj partner a naše stařičká fenka. Ti se mnou jsou jak v Praze, tak na Moravě u koníčků.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Neodrazujme dívky od technických předmětů. Podpořme je, vyzývá vědkyně

Bývalá vědkyně, pedagožka a současná koordinátorka a zástupkyně ředitele...

Seriál Vědkyně Jana Drbohlavová se v praxi vždy pohybovala na pomezí výzkumu, technologií a jejich využití...

Ženský element kultivuje firmu, říká personalistka ze sportovního prostředí

Helena Weisshäutelová (4. prosince 2025)

Seriál Ze sázky a krabice běžeckých vosků vyrostla firma, která sází na sport a wellbeing. Helena...

Zpomalení a klid znovu v módě. Psychoterapeutka vypráví o světě introvertů

Psychoterapeutka Jana Neuwerthová Šmýdová.

Seriál Ticho, klid a potřeba samoty. Pro mnohé introverty nezbytnost, pro jejich okolí často záhada....

Založila hračkářství pro prarodiče. Jejich příběhy jsou cenné, říká podnikatelka

Doktorka farmacie, nakladatelka a majitelka dárkových obchodů Monika Kopřivová....

Seriál Mnozí z nás znají knihy, do nichž senioři vpisují své zážitky a vypráví o svém životě. Jsou...

Seriál Inspirativní ženy

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Spor o dodávky ruské ropy. Zablokujeme další balík sankcí, hrozí Maďarsko

Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó (13. února 2025)

Budapešť zablokuje 20. balík protiruských sankcí, který připravuje Evropská unie, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska, uvedl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Maďarsko by...

22. února 2026  14:05,  aktualizováno  14:22

K nám můžete klidně s pivem, říká produkční Kina Art. S multiplexy se nebije

Produkční Jakub Plášek vidí sílu brněnského Kina Art v pohodové atmosféře a...

Zatímco v obchodních centrech voní popcorn a sedačky se třesou v rytmu 4DX efektů, nedaleko centra Brna sázejí na úplně jiný zážitek. Jakub Plášek, produkční Kina Art, s úsměvem vysvětluje, že v Brně...

22. února 2026  14:20

Vyrůstala s vrozenou vadou ruky. Dnes je tatérkou v legendárním studiu

Barbora Hermanová při práci. Kromě tatérky je ovšem i ilustrátorkou. (23. ledna...

Celý život ji lidé přesvědčovali, že si svoje sny nesplní. Narodila se totiž s vrozenou vadou pravé ruky. Barbora Hermanová se ale navzdory všem determinacím stala tatérkou i ilustrátorkou. „Jako...

22. února 2026  14:06

Píše nové případy Hercula Poirota. Je to čest, proč se stresovat, říká britská autorka

Premium
Spisovatelka Sophie Hannah (2025)

Poirot neumřel, Poirot žije. Nejen díky neustálým televizním reprízám, ale také britské autorce Sophie Hannah, kterou dědicové Agathy Christie před třinácti lety pověřili napsáním dalších románů o...

22. února 2026

Babiše vydat nemáme, řekl Vondráček. Farský připomněl etický kodex ANO

Radek Vondráček /ANO/ a Jan Farský /STAN/ v Partii na CNN Prima News (22. února...

Výměna kandidáta na ministra životního prostředí a pravomoci Hradu ovládly pořad Partie na Primě. Zatímco podle Radka Vondráčka (ANO) situaci zkomplikoval Hrad, Jan Farský (STAN) kritizoval názorový...

22. února 2026  11:55,  aktualizováno  13:11

Klimatická krize? Nebudeme děsit lidi, aby vypínali motory, řekl budoucí ministr Červený

Kandidát do vlády na post ministra životního prostředí Igor Červený po jednání...

Poslanec za Motoristy Igor Červený se v pondělí stane novým ministrem životního prostředí. „Já ani Filip Turek si nemyslíme, že by lidé neměli vliv na klimatickou změnu. Je však otázka, jak velký je...

22. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:56

Namíříme na vás jaderné zbraně, vyhrožuje Kreml Estonsku

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (19. února 2026)

Pokud Estonsko na svém území rozmístí jaderné zbraně, Rusko na tento baltský stát namíří svůj vlastní nukleární arzenál, prohlásil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Reagoval tak na zprávy, že Tallinn je...

22. února 2026  12:25

Okamurovi a Turkovi nevěřím, říká romský aktivista. Kvůli nim odešel z Rady vlády

Premium
Romský aktivista a zakladatel spolku Ara Art David Tišer. (16. února 2026)

Romský aktivista a zakladatel spolku Ara Art David Tišer začátkem letošního roku oznámil, že odchází z Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny. Ta plní funkci poradního orgánu...

22. února 2026

Luxusní hotely mění bary na pekárny, lákají na slavné cukráře i instagramové zákusky

Zákusek Pavlova od františkánek z brněnského podniku Vincafé Filomenka získal...

Luxusní hotely po celém světě otevírají vlastní cukrárny vedené hvězdnými pekaři a lákají nejen hosty, ale i místní. Místo večerních drinků stojí lidé fronty na croissanty a dortíky. Trend podporují...

22. února 2026

GLOSA: Tak nám muzikál Dracula už zase vstal z mrtvých. Obstál by i dnes?

Snímek z koncertního provedení muzikálu Dracula v O2 areně (11. února 2026,...

Muzikálový Dracula, který znovu vstal ze své rakve ku příležitosti třicátého výročí od premiéry, svou pouť po velkých halách už ukončil. Stalo se tak minulý týden, kdy završil svou jízdu dvěma...

22. února 2026  11:15

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Zazářil v Chile, teď má misi v Chomutově. Chtěl bych tygry, říká šéf zooparku

Vít Lukáš, nový šéf chomutovského zooparku.

Chomutovský zoopark má od začátku roku nového ředitele. Je jím Vít Lukáš, respektovaný odborník, zoolog, který působil i v zahraničních zoologických zahradách. „Musíme okamžitě zapracovat na...

22. února 2026  11:13

Tající sníh a déšť na východě Čech zvednou hladiny řek, varují meteorologové

Jizera, obec Přepeře na Turnovsku (14. září 2024)

Kvůli srážkám a tání sněhu varují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) před zvýšením hladin některých řek na severovýchodě České republiky. Dosažení prvního stupně povodňové...

22. února 2026  11:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.