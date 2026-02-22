Co jste tetovala úplně naposledy?
Šlo o párové tetování, které vycházelo z klasický písničky Komáři se ženili. Takže jsem tetovala komářího ženicha a komáří nevěstu, každý z klientů si odnesl jednoho hmyzáka.
Kolik jich máte vy sama?
Spočítané je nemám, ale přiznám se, že už mi moc místa nezbývá. Spousta je jich zvířecích – mám nějaké koně, papouška, delfínka, kosatku, labutě, svého psíka,… Taky mám vytetované brýle mého partnera, nebo třeba Dylana z televizního seriálu Beverly Hills, 90210. Filmy mě baví, takže nemůže chybět ani Jeoffrey de Peyrac s Angelikou, které mám zezadu na stehnech.
Barbora Hermanová
Které z nich bylo první?
Červená peříčka po celé levé ruce, vypadala jako nakreslená propiskou.
Narodila jste se s vrozenou vadou pravé ruky. Jaký byl váš vztah k vlastnímu tělu?
Žádná sláva to nebyla, vnímala jsem, že jsem jiná, divná, postižená.
Jak moc vás to omezovalo?
Když se na to dívám zpětně, to omezení až tak velké nebylo. Většinou se mi dostávalo podpory rodiny i okolí. Ale samozřejmě se vždy našlo něco, o čem jsem byla přesvědčována, že dělat nemůžu, že to nepůjde. A až když jsem to stejně nakonec vyzkoušela, zjistila jsem, že to třeba možné je. Když jsem jako malá začala dělat paravoltiž (gymnastika na koni, poz. red.), toužila jsem jezdit v sedle sama. No, co myslíte, že se stalo?
Zakázali vám to?
Ano. Že prý se mi něco stane. Nevzdala jsem se, a dneska obsedám kladrubáky (české chovatelské plemeno koní, poz. red.). Jako malá jsem prostě toužila zapadnout, být stejná jako ostatní. Časem jsem si uvědomila, že mám vlastně neskutečnou výhodu, že z davu budu vždy vyčnívat. Dnes je to pro mě přirozené.
Později vás napadlo, že byste chtěla tetovat. K tomu také směřovaly výhrady od okolí?
Tuším, že už jsem se tomu chtěla věnovat na střední škole. Cesta k tomu byla ale dřív obecně těžší, než je dnes. Začala jsem tedy až v posledním roce na vysoké škole. A opakoval se ten stejný model, jako když jsem byla malá. „To ti s tou rukou nepůjde, nenatáhneš pořádně kůži.“ Tvrdili mi to i lidi z oboru, tak proč bych jim nevěřila, že.
Ale stejně vám to nedalo.
Nedalo. Našetřila jsem si na vybavení a zkusila to. Zdá se, že to jde! (úsměv)
|
Přišla o obě nohy i ledvinu, ale dál chodí po horách. Sport mi dal disciplínu, říká
Dnes tetujete už devět let. Jak jste se tedy sžila se strojkem?
Sžila jsem se s ním doma na kamarádech, nedá se to jinak než praxí. Tetuju levačkou, pravou rukou si natahuju kůži. Občas mě ruce, a taky záda a oči, dost bolí. Ale s tím se potýká každý tatér. U mě je problém, že přetěžuju i v běžném životě jednu stranu těla, a to musím trochu korigovat. Proto už několik let chodím každé pondělí na fyzioterapii.
Proč si říkáte „Evil hand“?
Proč si neudělat ze svého postižení značku?
Myslela jsem si to. Jaká je klientela ženy s přezdívkou „Evil hand“?
Velmi různorodá. Nejvíce klientů je pravděpodobně mého věku a mladší. Chodí ke mně ale i dost zralejších lidí. A vracejí se.
Co ve světě tetování zrovna frčí?
Bohužel se zase vrací tribaly (styl tetování vycházející z původních kmenových ornamentů různých kultur celého světa, poz. red.), a to ve velmi špinavě linkovaném provedení. Naštěstí takové zakázky můžu odmítat. Většina zákazníků se ke mně vrací, protože to prostě chtějí mít po mém, abych tak řekla.
Je pro vás větší výzva tetování, nebo ilustrace?
Určitě ilustrace, tetování je pro mě denní chleba, a je to osobní záležitost. U ilustrací je to přesně naopak.
To mi vysvětlete.
U ilustrace si můžu dovolit věci, které jsou technicky netetovatelné. U tetování se musím ve všem potkat „jen“ s klientem. U ilustrace do toho může mluvit více lidí, například nakladatelství.
|
Štěstí šla naproti do Pařížské. Dnes kaligrafku oslovuje Prada i Dior
Zároveň jste si kdysi vybrala vědeckou kresbu a ilustraci. Obor, který je hodně o přesnosti.
Kreslím odmala a z nabízených oborů na umělecké škole se mi to zamlouvalo nejvíc. Grafický design mě tolik nebavil, a hrot je pro mě přirozenější než štětec a malba.
Jak moc vás studium ovlivnilo v tom, jak dnes pracujete se zmíněnou linkou a detailem jako tatérka?
Střední škola moc. A vysoká vlastně taky. Věnovala jsem se kreslenému animovanému filmu, což bylo dost poučné. Zjistila jsem, že detail nechci podřizovat tomu, abych byla schopna nakreslit ho tisíckrát do všech filmových políček, ale že mi stačí dvakrát. Jednou jako návrh v ipadu, a podruhé na kůži.
Jak byste popsala svůj vlastní rukopis?
Pracuji hlavně s linkami, baví mě staré rytiny. Ale jinak se snažím o to, aby se u mě klienti cítili dobře, a rádi se za mnou vraceli. Tetování už je dneska primárně služba. Trh se velmi změnil, tatérů je mnoho. Snažím se mít takový přístup, abych neměla nouzi o práci, a abychom byli spokojení se zákazníkem oba.
Ilustrovala jste knihy, mimo jiné i pro Markétu Lukáškovou. Jak se liší práce pro autora a pro klienta v tetovacím studiu?
Markéta má ode mě dokonce několik tetování, takže se naše spolupráce plynule přesunula z jejího těla na její knížky.
Co vám teď v životě dává největší pocit klidu, když zrovna nedržíte v ruce tetovací strojek?
Po třicítce jsem si splnila životní sen a pořídila si hříbě. Momentálně pendluju mezi dvěma světy – ten pražský, plný práce a času s mými nejbližšími, a ten koňský na Hřebčíně Dobrovský, kde bydlí můj vysněný starokladrubský kůň (nejstarší české plemeno koní, je vyšlechtěné speciálně pro ceremoniální kočárovou službu na panovnickém dvoře, poz. red.). Vše ještě propojuje můj partner a naše stařičká fenka. Ti se mnou jsou jak v Praze, tak na Moravě u koníčků.