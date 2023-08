Školství se bránil, ale pak mu propadl. Učitelství je mým posláním, říká kantor

S dětmi pracuje Jan Coufal zhruba od svých čtrnácti let, kdy začal jezdit jako vedoucí na tábory. Přesto si byl jistý, že tím jeho práce s dětmi končí – do školství zkrátka nikdy nechtěl jít. Přesto si po dostudování přírodovědeckého oboru na vysoké škole dodělal na doporučení matky pedagogické minimum. „Říkala, že to se hodí vždy,“ krčí rameny.

Později ale zjistil, že se mu nedaří najít práci, a tak se svým vzděláním nastoupil do školy. Nejprve pracoval v družině, pak byl asistentem pedagoga, ale až s aprobací matematika, zeměpis a informatika skončil přímo před katedrou.

Jeho hodiny jsou hlučné a na první pohled mohou působit chaoticky. Dnes již zkušený pedagog ale vysvětluje, že nemá rád, když děti jen sedí v lavicích. A tak s nimi při výuce dělá hromadu aktivit. Třeba si spolu v tříčlenných týmech hrají na roboty. Dva žáci jsou programátoři a jeden je robotem.

„Na zemi je síť pět krát pět polí. Tým má sadu programovacích karet, kde jsou kroky vpřed, vzad, do boku nebo příkazy. Naplánují si příkazy, které robot následně vykoná. Buď do cíle dojde, nebo ne. Žáci pak hledají chyby, co bylo špatně. Nebo kód vytvořím já a oni se ho snaží číst a zkouší ho vylepšit,“ popisuje aktivitu, kterou původně připravil na tábor. S úpravami ji ale přenesl i do hodin informatiky.

Spolužákům děti rozumí více než kantorům

Ke svým žákům je vstřícný a snaží se je podporovat za každé situace, přesto je nechává, aby si v první řadě pomáhali mezi sebou. „Mluví svým jazykem, který je jiný než učitelský. Mluví svými výrazy, které chápou. Zato dospělí mají mnoho slov, kterým páťáci nebo šesťáci nemusejí tolik rozumět,“ vysvětluje a dodává, že děti díky tomu zlepšují své komunikační dovednosti.

„Je to dlouhý a nikdy nekončící proces, naučit děti sdělit a obhájit své názory. Prvotní krok je vytvořit prostředí, kde se žáci nebudou bát vyjádřit své myšlenky s tím, že se jim nikdo nebude smát,“ popisuje. Podle něj je někdy potřeba jim dát i čas dozrát. „V sedmé třídě může často váznout komunikace mezi kluky a holkami, ale pak přijdou do osmé třídy a holky zjistí, že kluci nejsou zase tak strašní,“ směje se.

Pro své aktivity v hodinách si po práci stejně jako mnoho dalších kantorů vyrábí pomůcky, v jeho případě jde ale o kuriozitu. Využívá k tomu totiž odpadové suroviny. „Jsem rád, že můžu vypnout hlavu. Dívám se třeba na fotbal a u toho stříhám a vyrábím,“ říká a vysvětluje, že v rodině mají ve zvyku skupovat nepotřebné použité věci, kterým dávají druhý život. „Nedávno jsem třeba koupil pokerové žetony, protože je prodávali na kila,“ vypráví a přemýšlí, jak je využije.

Kromě toho ve volném čase vede klub deskových her či kroužek tvořivého učení pro učitele nejen ze své školy, ale i přespolní, neboť je krajským koordinátorem učitelů informatiky. Také se angažuje ve školní televizi Dvojka2TV, stojí za kroužkem zábavné logiky MyslIQ nebo jezdí tábory pro děti. A také se vzdělává. Přesto podle svých kolegů přichází do práce neustále s úsměvem na tváří.

„Ale občas mi už taky mizí,“ netají se. Není to však kvůli náročnosti povolání. „Mám rád věci dotažené do detailů a někdy na to nemám tolik času,“ mrzí ho a přiznává, že ho taky zmáhá administrativa, u které nemůže být kreativní.

Ačkoliv by mohl zvolnit, aby si víc odpočinul, nemá to v plánu.

„I doma myslím neustále na práci, ale já prostě neumím zvolnit. Učení je mým posláním, mým naplněním,“ říká s tím, že chodí odpočívat na kolo. „Na něm nebo na táboře si člověk pročistí hlavu. Tábory jsou náročné, člověk se moc nevyspí, ale neuvěřitelně vypne hlavu a nemyslí na nic jiného. Čtrnáct dní jsem teď odpočíval a už mám zase nápady, co a jak udělat,“ je zpět myšlenkami ve škole.

Byznys s mlékem vynesl škole prvenství

Kromě klasické výuky a mimoškolních aktivit věnuje svým žákům péči i o přestávkách. Účastní se s nimi mnoha soutěži a v roce 2019 jim například pomohl rozjet byznys s mlékem z projektu Mléko do škol, které děti nechtěly pít. „Mnoho žáků s ním dělalo experimenty, kde nejlépe zkvasí, válelo se pohozené po škole a tak podobně. Tak jsme z něj začali vyrábět smoothie nápoje. Za vydělané peníze jsme pak nakupovali ovoce a dělali další příchutě. Za zisk poté třída jela na výlet a nakoupila si mikiny,“ říká spokojeně.

Počin litomyšlské základní škole navíc vynesl prvenství – zisk titulu Podnikavá škola v jeho prvním ročníku. Ve finále projekt s názvem Nebůůůůď smutný, dej si smoothie zaujal šestičlennou porotu nejvíce ze všech osmi aktivit.

Za svůj zápal pro práci se dostal do nominace české větve mezinárodní soutěže Global Teacher Prize, která odměňuje výjimečné učitele. Ač nikdy nechtěl učit, dostal se až do finálové jedenáctky soutěže.