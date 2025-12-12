Kamiony přetížené o tuny: v průměru dva denně smrtelně ohrožují lidi v dopravě

Inspekce silniční dopravy (INSID) od července do listopadu vytipovala a kontrolně zvážila 495 nákladních aut, z nichž 304 kamionů bylo přetížených. Přetížené kamiony přitom představují velké bezpečnostní riziko. V průměru to vychází na dva zadržené kamiony smrtelně ohrožující ostatní účastníky provozu denně.
Činnost zahajuje Inspekce silniční dopravy, nová složka s právem zastavovat...

Činnost zahajuje Inspekce silniční dopravy, nová složka s právem zastavovat auta a kamiony, vážit je, zjišťovat jejich technický stav a další porušení zákonů. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Každá tuna nad limit totiž prodlužuje brzdnou dráhu, zhoršuje ovladatelnost vozidla a zvyšuje riziko dopravních nehod i rozsah škod na infrastruktuře.

Za uplynulých pět měsíců se inspekce setkala i s překročením hmotnosti kamionu až o čtrnáct tun. Všechny přetížené soupravy jsou odstaveny z provozu do doby, než je přeložen náklad. Za každou tunu nad limit navíc dopravci zaplatí devět tisíc korun.

Například v pátek kolem druhé hodiny ranní na základě měření vysokorychlostních vah inspektor zadržel na D35 u Kocourovce tři přetížené polské soupravy se dřevem. Překročily limit o 5,4 tuny, 9,7 tuny a 12,5 tuny. Celkem jim inspekce uložila kauce v součtu 261 tisíc korun a každý řidič dostal pokutu patnáct tisíc korun.

Tragickou hromadnou nehodu u Ostravy zavinil o třináct tun přetížený kamion

Dvě soupravy mohly po přeložení nákladu pokračovat v jízdě. Nejvíce přetížené vozidlo zůstává odstavené, protože kauce nebyla doposud uhrazena. V jednom z kontrolovaných vozidel byly palubní váhy, které na přetížení řidiče upozornily. Řidič přesto pokračoval v jízdě. Podle inspekce to dokládá, že jízda s přetíženým kamionem je často vědomým rozhodnutím. Odpovědnost za to nese řidič i provozovatelé dopravy.

Ve čtvrtek po 5:00 také přetížené nákladní vozidlo s kulatinami dokonce zapříčinilo tragickou nehodu na dálnici D56 u Ostravy, když mu praskla pneumatika. Náklad byl těžší zhruba o 13 tun, uvedla policie na síti X. Šedesátiletý muž, který při nehodě utrpěl vážná zranění, v nemocnici zemřel.

Z Česka do Turecka bez přestávky. Lovci kamionů mají první kořisti

Váha přetížených kamionů podle inspekce navíc často překračuje technicky přípustné hmotnosti aut, na které jsou konstruovány klíčové části vozidla včetně pneumatik. Ty pak mohou vlivem přetížení praskat.

Inspektoři vybírají ke kontrole rizikové kamiony na základě dat z vysokorychlostních vah umístěných na dálnicích i svých zkušeností. Přetížené kamiony často jezdí v nočních hodinách a podle inspekce jezdí po vybraných trasách.

Inspekce silniční dopravy kontroluje například dodržování pracovní doby řidičů, technický stav vozidel i zatížení kamionů. Vznikla 1. července transformací Centra služeb pro silniční dopravu.

