Emise, pneumatiky, váha. Silniční inspekce ohlídá kamiony, jejich kola umí spoutat

Už ne jenom policie a celníci. Od 1. července můžou motoristy na silnicích zastavovat nová auta s modrostříbrnými pruhy a modrými majáky. Jde o Inspekci silniční dopravy, která nahrazuje Centrum služeb pro silniční dopravu.

Získává nové pravomoci. Nemusí už pracovat v asistenci policie, může sama udělovat pokuty a dokonce zabraňovat autům v jízdě. Inspekce se zaměří na kontrolu technického stavu vozidel, na dodržování povinných přestávek v jízdě, hloubku dezénu pneumatik, dodržování nejvyšší povolené hmotnosti a další prohřešky v nákladní dopravě. Na pozoru před inspekcí se ale musí mít i řidiči osobáků: těm mohou inspektoři změřit emise.

„Nechci aby vznikl dojem, že dochází k nějakému posilování kontrol nebo vzniku policejního státu. To vylučuji. Náš zájem je postihnout to nejzávažnější, co se na silnicích děje. Většina řidičů dodržuje zákony, ti se ničeho bát nemusí. Jde nám o to, abychom vymýtili ze silnic přetížené kamiony a aby všichni dodržovali stejné podmínky, kterými se řídí ti poctiví,“ zmínil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Flotila dodávek

Jeho resort v pátek představil novou flotilu silniční inspekce. Půjde o 26 nových dodávek Volkswagen Crafter s majáky, které doplní ještě 13 aut Škoda Karoq. Oba typy aut mají majáky a tedy právo přednostní jízdy.

V dodávkách bude technologie, kterou dosluhující Centrum služeb pro silniční dopravu dosud nikdy nedisponovalo: digitální čtečka tachografů. Ta se na dálku a za jízdy spojí s tachografem v kamionu a zjistí, jestli řidič dodržel stanovené bezpečnostní přestávky v řízení.

„Řidiči nákladní kamionové dopravy přestávky moc nedodržují. Zaměstnavatelé je do toho nutí, nechtějí platit za to, že někde stojí na parkovišti. Vše se dnes doručuje Just In Time. Proto řada řidičů třeba využívá cizí kartu v tachografu nebo s ním různě manipulují, vypínají ho či mají i zařízení, které umí za jízdy tachograf přepnout na odpočinek. Tohle všechno my dokážeme odhalit,“ uvedl Milan Špás z Centra služeb pro silniční dopravu, které se od 1. července změní na silniční inspekci. Za manipulaci s tachografem může dopravce dostat pokutu až 350 tisíc korun, řidič může vyfasovat i zákaz řízení.

Bič na tunery bez filtrů

Dodávky silniční inspekce mají kromě čtečky tachografů také mobilní váhy, pojízdné lehátko pro kontrolu podvozku aut nebo řetězy, kterými mohou inspektoři „spoutat“ kola kamionu a zabránit mu tím v další jízdě. Dvě z dodávek – jedna pro oblast Čech a jedna pro Moravu a Slezsko – bude též měřit emise. A to včetně osobních aut. To už dříve vyvolalo obavu u části motoristů a majitelů veteránů, že se stanou cílem šikany.

Ministr Kupka uklidňuje, že inspekce nebude mít na starost kontrolu starších vozidel, u nichž je větší riziko, že nevyhovují emisním limitům, které lidově řečeno hodně čoudí. „Naopak se zaměříme na vozidla, u kterých prokazatelně už na první pohled došlo třeba k vymontování filtru pevných částic,“ vysvětlil ministr.

Jezdit bez filtru pevných částic (DPF – Diesel Particulate Filter) je v Česku nelegální a hrozí za to postih. Mnozí motoristé to však dělají, buď aby ušetřili na údržbě nebo zvýšili výkon vozu. Často si filtr vymontovávají z aut tuneři upravující vozidla na vyšší výkon pomocí chiptuningu, tam je přítomnost DPF filtru vnímána jako omezující prvek. Bez DPF produkuje auto více škodlivých pevných částic, což zhoršuje kvalitu ovzduší.

STK na kolech

Dvě z vozidel, která flotilu doplní letos až později, budou vybavena mobilní stanicí technické kontroly. Dnes ještě musí hlídka Centra služeb pro silniční dopravu podezřelé vozidlo poslat na kontrolu do kamenné STK, nově půjde takové auto zkontrolovat na místě. Má to minimalizovat podvody při pravidelných kontrolách, kdy prohlídkou projde i auto ve špatném technickém stavu, které na silnicích nemá co dělat.

„Dnes je to tak, že já vizuální kontrolou dokážu poznat rezavé brzdné kotouče, což se projevuje špatnými brzdnými vlastnostmi. Ale nemůžu to prokázat. Jakmile budeme mít mobilní STK, bude tam válcová zkušebna, kde můžeme naměřit určité hodnoty a autu omezit technickou způsobilost nebo řidiči přímo zakázat pokračovat v jízdě,“ popsal Milan Špás.

Inspekce se též zaměří i na technický stav vozidel, například na to, jestli nemají sjeté pneumatiky. „Šetří se všude a příliš malý dezén je velmi častým jevem, setkáváme se s tím denně. Často odhalujeme popraskané rámy vozidel, protože právě tak se projeví přetížené auto,“ dodal Špás.

Za nezastavení postih

Kompetence silniční inspekce bude po celém Česku a nejen na dálnicích. „Například u kontrolního vážení je jednodušší, když se odehraje na silnici II. třídy, než vůbec kamion vjede na dálnici. Můžou kontrolovat opravdu všude,“ upozornil Pavel Bergman, náměstek ředitele pro kontrolní úsek Centra služeb pro silniční dopravu.

Podrobit se výzvě zastavení a kontrole silniční inspekcí bude pro řidiče povinné. „Inspekce bude používat stejné nástroje jako policie, čili zastavování za jízdy nebo zastavovacím terčem. Pokud by se stalo, že řidič neuposlechne, tak nám zákon neumožňuje ho stíhat. Ale vozidla inspekce jsou vybavena vpředu i vzadu kamerami a takový záznam by sloužil jako důkaz pro policii,“ zdůraznil ministr Kupka.

Inspekce silniční dopravy bude mít i možnost dálkově se spojit s vysokorychlostními váhami na dálnicích a přetížený kamion odklonit a převážit na místě ještě jednou, včetně všech jeho náprav. A pokutovat přestupek na místě.

Přetížené kamiony

V Česku platí pro nákladní vozidla s hmotností nad 3,5 tuny maximální povolená hmotnost 48 tun. Z loňských statistik vyplynulo, že každý čtvrtý kamion váží podle policejních kontrol víc, než je dovoleno.

Zákon sankcionuje přetížené kamiony pokutou 9 000 korun za každou započatou tunu nad největší povolenou hmotnost vozidla. Maximální výše pokuty je ale stanovena na 50 000 korun. Pokud vozidlo nebo jízdní souprava nepřekročí nejvyšší povolenou hmotnost o více než 500 kilogramů, pokuta bude ve výši 5 000 korun. Když řidič odmítne nechat vůz zvážit, bude muset zaplatit 100 000 korun. I na tuto variantu bude inspekce připravena – vozit s sebou bude železný trezor na vybrané pokuty v hotovosti.

Auta silniční inspekce nechalo ministerstvo dopravy vybavit i kamerovým systémem, který snímá vnitřek dodávky i okolí. „Víme, že přistižení řidiči vznášejí často různé stížnosti a námitky na průběh kontroly. S kamerovým záznamem budeme mít v ruce argument o tom, jestli kontrola proběhla v pořádku a nebude to už jenom tvrzení proti tvrzení,“ vysvětlil Bergman.