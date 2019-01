Statisíce lidí mají šanci uniknout z dluhové pasti, rozhodnou poslanci

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Půl milionu lidí je v dluhové pasti. Nepotřebujeme, aby někteří byli vyřazeni na okraj společnosti,“ řekl šéf poslanců STAN Jan Farský.Jeho hnutí podpoří, aby osobní bankrot byl umožněn všem, kteří se pět let snaží splácet. V takovém případě případě by jim měl být odpuštěn zbytek dluhu.

„Nesměřuje to k tomu, abychom někomu marnotratně odpouštěli dluhy. Věřím, že se pomůže pomoci řešení závažného problému, se kterým se společnost potýká,“ uvedl senátor Marek Hilšer, který přišel do Sněmovny podpořit to, aby poslanci podpořili senátní verzi nového insolvenčního zákona

Ve Sněmovně přitom původně prošlo to, že osobní bankrot měl být umožněn jen lidem, kteří za pět let splatí alespoň třicet procent dluhu. Tak to loni v říjnu schválilo 154 ze 177 přítomných poslanců a nikdo nebyl proti.

VIDEO: Nesměřuje to k tomu, abychom někomu odpouštěli dluhy, říká Marek Hilšer

„Většina poslaneckého klubu ČSSD podpoří senátní verzi,“ řekl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka, jehož strana byla také původně pro to, co schválila Sněmovna a co by podle názoru sociální demokracie ztížilo situaci dlužníkům, totiž to, že by museli v poměru jedna ku jedné zaplatit insolvenčnímu správci a věřiteli.



„Jak poslanecká verze, tak senátní zlepšuje situaci lidí, kteří se snaží vrátit do běžného života. Po konzultaci s charitami, diakoniemi a Člověkem v tísni jsme se rozhodli podpořit senátní verzi, která pomůže desítkám, možná stovkám tisíc lidí,“ uvedl šéf poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek. „Je nezbytně nutné dát jim naději, podat jim pomocnou ruku,“ řekl Farský ze STAN.

Veřejnost se přiklání k tomu, aby podmínkou osobního bankrotu a odpuštění zbytku dluhu nebylo splacení alespoň 30 procent dluhu, tedy Senátem navržená verze. Tak to alespoň vyplývá z výzkumu agentury Median, která se lidí ptala na jejich názor na podobu novely insolvenčního zákona.

„Existují argumenty pro jednu i druhou verzi. Povedeme teprve diskusi o tom, kterou verzi podpoříme,“ řekl šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.