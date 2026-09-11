Za loňský rok podle výroční zprávy Klausův think-tank dostal od sponzorů 11 491 621 korun. Největším donátorem byl spolek paveltykac.com. Spolek, za kterým stojí miliardář a podnikatel Pavel Tykač, byl založen v roce 2021. Jeho hlavním účelem je prezentace názorů, komentářů a postojů k aktuálnímu společenskému, ekonomickému či energetickému dění.
Neplánujeme dále IVK podporovat z čistě osobních důvodů. Rozhodli jsme se podpořit projekty, které jsou nám aktuálně bližší jako například Ústav pro péči o matku a dítě nebo Nadaci Terezy Maxové.