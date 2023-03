Vysokoškolští pedagogové vyrazí protestovat. Nelíbí se jim nízké platy

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V 15:00 pak ministr školství Vladimír Balaš prozradí výsledek jednání se zástupci vysokých škol. Výstražnou stávku Hodina pravdy pořádají filozofické i další fakulty napříč republikou. V Praze je naplánovaný dokonce protestní pochod, jinde dojde na setkání, přednášky, workshopy a diskuse.

Na pondělní tiskové konferenci iniciativy dále podotkla, že je zvědavá, kolik vyučujících a studentů se do akce zapojí. Historička Daniela Tinková poté řekla, že často kvůli platům musím univerzity snižovat úvazky. Úterních protestů by se mohly podle odhadů organizátorů zúčastnit stovky lidí.

Z odborných asistentů na veřejných vysokých školách měli loni nejnižší průměrnou mzdu ti, kteří působili na filozofických, humanitních a teologických fakultách. Průměr hrubé měsíční mzdy těchto vysokoškolských učitelů, kteří zpravidla mají doktorský titul, činil 44 500 korun.

Asi o třetinu vyšší byla průměrná měsíční odměna odborných asistentů na fakultách informatiky. Vyšší než 55 tisíc korun byla měsíční hrubá průměrná mzda rovněž u odborných asistentů na lékařských, přírodovědeckých, chemických a farmaceutických fakultách.

Právník Jan Wintr z Právnické fakulty Univerzity Karlovy na tiskové konferenci iniciativy poznamenal, že v regionálním školství došlo k navýšení platů o asi 120 procent. Na vysokých školách to však bylo jen zhruba o 11 procent. „Naše stanovisko je, že by mělo obecně dojít k navýšení objemu finančních prostředků pro vysoké školy,“ uvedl s tím, že systém se musí celkově změnit.

Všechny platy jsou nižší než průměrná mzda

„V tuto chvíli je průměrná hrubá mzda odborného asistenta na naší univerzitě 28 tisíc, docenta 32 tisíc a profesora 36 tisíc korun,“ konstatoval rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký.

Všechny uvedené platy jsou nižší než průměrná mzda. Jenže vůči průměrnému výdělku učitelů na základních školách je rozdíl propastný. Ti si průměrně přijdou téměř na 49 tisíc korun za měsíc.

„V posledních týdnech jsem zaznamenal velkou nespokojenost a frustraci. Obávám se, že pokud nepřijde řešení v brzké době, tak může nastat odliv a nebude malý,“ varoval Kopecký.

Rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký tvrdí, že jsou to právě základní či střední školy, kam akademici za lepším platem odcházejí.

„Třeba lidé s titulem Ph.D. tam dostávají výrazně vyšší plat, a to o 10 až 14 tisíc korun,“ popsal Kopecký problém, který trápí jeho kolegy na univerzitách i jinde v republice. Podle děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Jana Stejskala hrozí, že se kvůli nedostatku lidí bude v některých oborech omezovat výuka.

Ačkoli chce vláda Petra Fialy na platech ve školství letos přidávat, zvažovaná fixace na 130 procent průměrné mzdy se univerzitních vyučujících netýká.

„Stávka je výstražná a je doprovozena shromážděním, kde předpokládáme účast stovek členů akademické obce a dalších pracovníků fakulty. Zároveň budou v Olomouci přítomna oficiální a vrcholná zastoupení filozofických fakult Masarykovy, Ostravské a Jihočeské univerzity,“ představil připravované protesty v Olomouci Petr Bilík, proděkan tamní filozofické fakulty.

Jednání s ministrem o miliardě

Stávka má podporu nejen zaměstnanců filozofických, pedagogických, uměleckých a sociálněvědních fakult, ale také nejrůznějších odborových skupin. S nízkými platy nesouhlasí ani Česká konference rektorů či Rada vysokých škol.

Vláda v reakci na vyhlášení stávky vyzvala ministra školství Vladimíra Balaše, aby se sešel se zástupci univerzit ještě před úterními protesty. Už dnes se proto potká s rektory vysokých škol a předsedy Asociace děkanů filozofických fakult. „Je potřeba připomenout, že jednání mezi ministerstvem školství a zástupci vysokých škol už probíhají, a to ve speciálně zřízené pracovní skupině, která vznikla právě kvůli tomuto tématu,“ zdůraznila mluvčí resortu školství Aneta Lednová

Podle ní se aktuálně pracuje na materiálu, jímž se bude zabývat jak ministerstvo, tak vláda. „Obsahem bude analýza mzdové situace na vysokých školách a návrhy řešení, a to jak okamžité, tak dlouhodobé, směrem ke státu i univerzitám,“ doplnila mluvčí.

Možnost setkání akademici vítají, ale k průběhu zůstávají spíše skeptičtí. „Adekvátní reakcí (na naše požadavky, pozn. red.) není samotná schůzka, ale teoreticky by v pondělí mohly být poskytnuty jasné záruky vedoucí ke změně postoje stávkujících. Hypoteticky by ke změně postoje mohlo dojít dle míry předjednání požadavků ministerstva na vládní úrovni a typu záruk směřujících k naplnění požadavků,“ uvedl Bilík.

27. února 2023

Miliarda navíc?

Jedním z témat schůzky bude i jednání o téměř miliardové jednorázové dotaci pro podfinancované fakulty. Vyplývá to z dokumentu pracovní skupiny ministerstva, který získala ČTK.

Podle něj by asi 901 milionů korun mělo jít právě do odměn pedagogů. „Při zohlednění skutečnosti, že rozpočet vysokých škol již byl v roce 2022 posílen o 500 milionů korun, které lze využít na opatření ve mzdové oblasti, činí potřeba navýšení objemu prostředků pro vysoké školy pro období od 1. dubna do 31. prosince 2023 (…) 900 867 703 korun,“ píše se v materiálu pracovní skupiny k mzdové situaci na univerzitách.

Ačkoli by takovou injekci Asociace děkanů filozofických fakult přivítala, i k ní přistupuje spíš skepticky. A o zrušení stávky zatím nechce slyšet, protože nic zatím není potvrzeno. „Obáváme se, že tento návrh, který dostane vláda k projednání, nebude přijat a schválen dostatečně rychle, aby došlo k nápravným opatřením již v tomto roce,“ poznamenal předseda asociace Robert Antonín.

Na vzdělávání na veřejných univerzitách je letos podle ministerstva školství určeno 30,9 miliardy korun. Podle návrhů v dokumentu by měl rozpočet pro veřejné univerzity v příštím roce vzrůst oproti letošku o 10,8 miliardy, v roce 2025 o 13,8 miliardy a v roce 2026 o 16,8 miliardy korun. Odpovídající měsíční mzda by podle dokumentu pracovní skupiny na ministerstvu měla být pro profesora ve výši 100 tisíc korun, pro docenta 70 tisíc korun a pro odborného asistenta 55 tisíc korun.