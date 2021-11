Mailový útok Landovy iniciativy prověří policie. Vojtěch mluví o sabotáži

„Zatím přišlo na KHS asi 10 tisíc zbytečných žádostí podle zákona 106 od iniciativy Zlatý špendlík. Hygienici je řeší. Ti, co se zapojili do této akce by měli vědět, že díky nim skončí v nemocnicích více lidí. MZ podává na tuto iniciativu trestní oznámení pro podezření ze sabotáže,“ napsal ministr zdravotnictví na Twitteru.

Landova iniciativa vyzývá, aby lidé zaplavili hygienické stanice dotazy na jejich činnost. Hygienici totiž kontrolují aktuálně probíhající kontroly v souvislosti s dodržováním covidových opatření, jejichž je Landa dlouhodobým odpůrcem.

„Jsme přesvědčeni, že je na čase, aby každý z nás využil svého práva žádat po Krajské hygienické stanici informace o těchto kontrolách. KHS mají zákonem stanovenou lhůtu na odpověď a jsou dle zákona povinny Vám informace poskytnout,“ uvádí iniciativa.

Výzva k zahlcení hygien

„Práce hygienických stanic na přípravě odpovědí pro vás bude pro naše občany jistě užitečnější, než nesmyslná šikana živnostníků, poskytovatelů služeb a jejich zákazníků. Píchněme do nich jako špendlík, ať to také cítí,“ nabádá iniciativa lidi. Pod výzvou pak popisuje detailní postup, jak hygienám napsat.



Ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová dříve žádosti označila jako „projekt šikanuj hygieniky“.

„Jedná se o dotazy typu: kde jste byli na kontrole 8. listopadu, co jste dělali 9. listopadu a tak dále. Z jedné mailové adresy nám klidně přijde třeba deset takových dotazů. Jedná se skutečně o obstrukční otázky, na které bychom ale měli podle zákona o svobodném přístupu k informacím odpovědět,“ uvedla Kotrbová.



