Nájemníky straší růst cen a nejistota, iniciativa kritizuje krátkodobé smlouvy

Nová iniciativa se rozhodla řešit současné existenční problémy lidí, kteří žijí v nájmech. Příkladem je případ z Brna, kde se majitel jednoho staršího domu v centru podle iniciativy rozhodl pro rekonstrukci. Z polorozpadlého domu chystá vytvořit bytový komplex. Problém ale je, že se řada tamních obyvatel podle spolku musí ze dne na den vystěhovat. Rekonstrukce totiž podle nájemníků přišla bez jakéhokoliv varování či oznámení.

„Byt jsme našli přes realitku, na majitele kontakt nemáme. Když jsme se sem stěhovali, dostali jsme smlouvu – myslím, že byla na půl roku. V bytě vůbec nic nebylo. Sprchový kout máme v kuchyni, nějakou dobu nám nefungoval plyn, rozbitá jsou taky okna – vidíte, tady se to nesmí otevírat,“ popisuje jedna z nájemnic, která si nepřála uvést jméno.

Jak to v bytě podle jejích slov vypadá? Vlhko, prach, staré rozvody přilepené izolepou na zeď, co druhou hodinu ohlušující vrtání, dvakrát vytopený byt.

Nájemníci nemají žádnou jistotu

„Neplatila se tu kauce – platí se jen dva nájmy dopředu, asi jako pojistka proti brzkému vystěhování. Vymalovali jsme, ledacos jsme sami zvládli opravit, byt jsme dali do pořádku,“ popisuje zoufalá nájemnice. Ta také poukazuje na to, že po půlroční smlouvě přišly další, které byly na čtyři měsíce, pak najednou na tři, na dva, teď naposled jen na jeden: „Nájem tu mimochodem furt roste.“

Kvůli podobným případům na konci léta letošního roku vznikla Iniciativa nájemníků a nájemnic, která nyní pravidelně pořádá setkání, například příští týden bude diskutovat o „Nájemnických bojích.“ Obecně důvodem vzniku iniciativy je podle zástupců reakce na neudržitelnou situaci nájemníků v Česku.

Iniciativa nájemníků a nájemnic.

Situace totiž není napjatá jen u případu z Brna, ale i v dalších městech. Třeba v Praze, kde v nájmu bydlí zhruba třetina lidí. Podle iniciativy jsou na příčině i rychle rostoucí nájmy a pomalu se zvyšující mzdy. K tomu všemu se teď přidala inflace a extrémně drahé energie.

„Naše příjmy stagnují, a tak mnoho lidí přemýšlí, že v zimě nebudou topit nebo že omezí spotřebu plynu a elektřiny na úplné minimum a nebudou vařit,“ říká zástupkyně iniciativy Moskvina s tím, že kromě současných problémů musí řešit základní životní jistoty.

„Máme nájemní smlouvy na jeden rok, a tak nás majitel může vyhodit na ulici, kdykoliv bude chtít,“ podotýká dále Moskvina. V tomto případě jde zjednodušeně o to, že u krátkodobých nájemních smluv ochranné lhůty ani podobná další ustanovení k ochraně nájemníků neexistují.

Podle Moskviny se často krátkodobé nájemní smlouvy automaticky prodlouží, ale nájemníci však nemají žádnou jistotu. „Ani s ohledem na termíny, ani s ohledem na cenu nájmu,“ míní zástupkyně iniciativy. Podle jejích slov jsou dále lidé v nájmu často považování za občany druhé kategorie, kteří si nedokázali pořídit vlastní bydlení, jsou nespolehliví a líní.

„S tím vším v iniciativě zásadně nesouhlasíme, a pracujeme na tom, aby se tato praxe změnila. Chceme adekvátní dostupné nájmy, zákonnou ochranu a spravedlnost pro nájemníky,“ vysvětluje zástupkyně.

Drahé nájmy jsou podle iniciativy velkým problémem pro všechny nájemníky. Nájmy totiž podle ní neodráží kvalitu bytu či sociálně ekonomickou situaci nájemníků. Často se podle iniciativy mluví o ceně v místě obvyklé, přitom to není spolehlivá informace a často pochází od realitek, které ji uměle navyšují, jelikož z toho profitují.

„Pořád se tu krade“

Za největší problém iniciativa označuje takzvané krátkodobé smlouvy – standardně na tři až dvanáct měsíců, kvůli kterým nájemníci nemají téměř žádná práva a žádnou jistotu, kde budou bydlet za rok. Další problém iniciativa vidí v tom, že není žádná regulace nájemného, slabší strana (nájemce pozn. red.) není chráněná před neúměrným navyšováním nájmu, majitelé mají v této věci neomezenou moc. „Nájmy dosud pouze rostou. Kde se zastaví, nikdo neví. Ačkoliv se již několik let mluví o cenové bublině, stále se ceny nezastavily,“ vysvětluje Moskvina.

V Česku oficiálně nájemníky a nájemnice zastupuje Sdružení nájemníků (SON ČR), ale z pohledu nové iniciativy je třeba více podobných spolků, které by hájily práva lidí bydlících v nájmu. „V tuto chvíli je kyvadlo vychýlené směrem k pronajímatelům, my se budeme snažit vysvětlovat veřejnosti i úřadům, že tato situace není v pořádku a je třeba ji vrátit do rovnováhy. Budeme prosazovat zavedení obdobných mechanismů, které fungují v západní Evropě a umožňují lidem důstojně žít v nájemním bydlení,“ komentuje dále Moskvina z nové iniciativy.

Ale zpátky ještě k příběhu z Brna. Nájemníci si podle iniciativy stěžují také na to, že v chodbách je často cítit plyn. Odkud ale uniká, to nikdo neví. Na opakované stížnosti správce podle nich odpovídá slovy, že on nic necítí, že má zrovna rýmu, a také že „vy ženy jste na to citlivější.“

Kdy naposledy proběhla ze zákona povinná revize plynu? Podle správce „někdy nedávno“. „Nechala jsem si udělat revizi plynových kamen alespoň u sebe v bytě, ten smrad se nedal dýchat. Revizní technik mi říká, že to snad ani není možný, že na to roky nikdo nesáhl. Plyn unikal pod varnou deskou i u plynového topidla,“ vysvětluje jedna z bývalých nájemnic. „Jediný, co mě uklidňovalo, bylo to, že okno nad topením bylo taky rozbité a nedalo se zavírat – zrezivělé panty, staré odlupující se dřevo – tak to aspoň větralo,“ povídá.

Další problém podle ni je, že vchodové dveře do domu jsou také již dlouho rozbité, nedají se pořádně zavřít, zvonky nefungují a pořád se tu krade. Podle správce domu se s tím nedá nic moc dělat, protože fasáda domu je památkově chráněná. „Slýchali jsme od něj, že to by památkáři nepovolili. To nebyly ani dveře, spíš taková vrata,“ komentuje problém bývalý nájemnice.

Cíle iniciativy: Konec řetězení krátkodobých smluv, které nebývale zvýhodňují majitele a nájemníky ponechávají v nejistotě a právním vakuu

Po vzoru pracovního práva chce, aby po prvních dvou krátkodobých smlouvách byl majitel povinen dát nájemníkovi smlouvu na dobu neurčitou

Spravedlivou regulaci nájmu

Aby majitelé platili za zvýšenou cenu energií vyvolanou tím, že budovy, kde bydlí, nejsou zateplené, anebo aby je majitel adekvátně zateplil a udržoval.

Je důležité, aby se v této oblasti změnila nejen legislativa, ale i vnímání veřejnosti

Je nutné prosazovat férové podmínky pro všechny a šířit osvětu

Snaha o vytvoření sítě, v rámci které si nájemníci budou navzájem pomáhat, radit a pěstovat důstojnou identitu nájemnictva v ČR

Vytvoření bezpečného prostoru, kde si budou navzájem sdílet zkušenosti, lidé se budou cítit vyslyšeni a zároveň se jim iniciativa bude snažit poradit, jak situaci zvládnout

Další nájemnice se rozhodla byt zrekonstruovat svépomocí. První noc, kterou po dvou týdnech oprav v domě strávila, byla podle ní jedna z nejhorších v životě.

„Pořád jsme se budili. Ráno jsem byla úplně poštípaná, po celém těle, na vnitřní straně stehen, prostě všude. Bylo to nechutný a děsivý. Přítelkyně, co v bytě spala se mnou, měla dokonce ze štípanců fakt ošklivý krevní sraženiny. Vlezly nám do nábytku, do peřin, našla jsem je za obrazem, bylo to fakt peklo. Samozřejmě se volalo správci, byt se musel deratizovat, dokonce měli tu drzost nás požádat, abychom tam ještě jednu noc zůstaly, ať ty štěnice ‚nalákáme‘. To jsme samozřejmě neudělaly,“ popisuje svůj zážitek.

Kvůli štěnicím musela její rodina vyhodit téměř nový nábytek či peřiny a prostěradla.

Zanedbaný dům jako pasivní příjem

Iniciativa současně upozorňuje, že se na trh dostávají byty, které jsou v neuspokojivém stavu a tak si je nájemníci nutně musí opravit na vlastní náklady. Krátkodobé smlouvy je však podle spolku nijak nechrání – umožňují časté zvyšování nájmů, nebo nečekané výpovědi. „Lidé tak buď vkládají peníze do bytu, ze kterých je následně může majitel vyhodit, nebo se rozhodnou neopravovat vůbec nic a stav bytů se jen zhoršuje,“ doplňuje zástupkyně iniciativy Moskvina.

Iniciativa upozornila, že na trh se dostávají byty, které jsou v neuspokojivém stavu a tak si je nájemníci nutně musí opravit na vlastní náklady. | foto: Iniciativa nájemníků a nájemnic

Nájemníci z brněnského polorozpadlého domu nyní řeší, proč rekonstrukce přichází teď a oni musí ze dne na den hledat nové bydlení, i když do zdejších bytů investovali nemalé částky. Správce domu, který s nájemníky komunikuje za majitele, podle nich podává nejasné a často paradoxní informace a o rekonstrukci do poslední chvíle mlžil. „Pak se ale dole začali objevovat dělníci, prach, věčný rámus – ptali jsme se správce o co jde, ale on říkal, že neví. Později zmínil cosi o opravě sklepů. Jenže ti dělníci tu chodili furt,“ komentuje jedna z nájemnic.

Rekonstrukce, o které nájemníky nikdo neinformoval, ačkoli dělá z jejich domovů podle iniciativy nebezpečné staveniště, se tajila do poslední chvíle. Až poté, co dosavadní nájemníci podepsali onu poslední měsíční smlouvu, jim správce sdělil, že se ještě ten měsíc mají vystěhovat. „Ti z dolních pater dříve, ti z vrchních později, ale nepočítal s tím nikdo. Přes všechny potíže, se kterými museli obyvatelé domu v posledních měsících bojovat, však ke snížení nájmu samozřejmě nedošlo,“ popisuje Moskvina.

Zanedbaný dům tak několik let zkrátka podle nájemníků sloužil jako pasivní příjem pro majitele, který se podle jejich slov neobtěžoval ani k běžné údržbě. Nájemníci si myslí, že jako správný podnikatel čekal na moment, kdy může s rekonstrukcí začít a do poslední chvíle jej a jeho nájemníky využil, aby z toho vytěžil co nejvíce.

Tento případ je jen ilustrativním příkladem velkého problému s nájemním bydlením a krátkodobými smlouvami. Praxe krátkodobých smluv je v Česku poměrně běžná. Pronajímatelům umožňuje ukončit smluvní vztah, pokud se ukáže, že nájemce neplatí nájem nebo jinak hrubě porušuje podmínky. Jejich používání však není podle iniciativy nijak regulováno. Lidé podle ní tak klidně celý život mohou bydlet v nejistotě, zda dostanou smlouvu i na další měsíc nebo rok.

S tím pak podle slov iniciativy souvisí i neochota nájemců v bytě cokoliv vylepšovat a opravovat na vlastní náklady. „Jsou také velmi dobrým nástrojem, jak neustále zvyšovat nájmy,“ varuje iniciativa. Česká legislativa podle ní v ochraně nájemníků a nájemnic výrazně pokulhává, a i zákony, které existují, jsou často majiteli bytů a domů porušovány, protože nikdo z nájemníků nemá čas, prostor ani peníze jejich dodržování soudně vymáhat.

Iniciativa současně upozornila, že podobným problémům se věnuje jen několik málo institucí, širší hnutí za právo na bydlení a za práva nájemníků v Čechách chybí. Nedávno založená Iniciativa nájemnic a nájemníků, která funguje v Praze a rozbíhá se již i v Brně, nabízí východisko. „Pokud se v podobné situaci s nájemním bydlením nacházíte a nevíte, jak z toho ven, pokud bydlíte v nájmu a chcete se cítit ve své pozici jistější, neváhejte se obrátit na Iniciativu nájemnic a nájemníků,“ dodala zástupkyně iniciativy Moskvina.