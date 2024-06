Na nákup munice pro Ukrajinu přispělo Česko 865 miliony korun, řekl Fiala

Česko se do iniciativy na dodávky dělostřelecké munice na Ukrajinu zapojí sumou 865 milionů korun. Premiér Petr Fiala (ODS) to řekl před odletem do Bruselu na tiskové konferenci. Peníze vyčleněné českou vládou budou vynaloženy na nákup munice od české společnosti STV Group, poznamenal.