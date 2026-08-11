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Profil Thomas Paukner o víkendu zveřejnil příspěvek, že vrtulník Black Hawk, na který se Češi složili, na Ukrajinu nikdy neodletěl a pronajímá se za desítky milionů korun českému státu. Poté však původní příspěvek z anonymního profilu zmizel.
Na slova anonymního pisatele vzápětí ostře reagoval Ondráček, který hodlá podat trestní oznámení kvůli pomluvě. Pro iDNES.cz v úterý řekl, že tak učiní dneska, či zítra.
„Anonymní účet na Facebooku Thomas Paukner sice smazal post s nehoráznou lží o tom, že vrtulník Čestmír není na Ukrajině, ale vesele dál zpochybňuje existenci stroje, se kterým létá ukrajinská vojenská rozvědka. Na ten soud se těšíme,“ reagoval ve videu.
Údajný Paukner ve svých dalších příspěvcích na sociální síti X tvrdí, že fotky z předávání helikoptéry vytvořila umělá inteligence. Proti tomu se iniciativa rovněž ohradila. Kdo stojí za profilem Thomas Paukner, není jasné. Na doplňující dotazy iDNES.cz do vydání textu nereagoval.
Paukner pak v úterý na Facebooku napsal, že účet na sociální síti X není jeho. Jeho tvrzení však není možné ověřit.
Zeptejte se na Ukrajině, vzkazuje Ondráček
„Tomu člověku normálně hráblo. Zítra, myslím, napíše, že neexistuju ani já,“ reagoval Ondráček s tím, že má iniciativa k dispozici dvě hodiny filmového materiálu.
„Ten člověk se úplně zbláznil. Jeho ranní post, že všechny fotky jsou vygenerované AI, je na hranici toho, že by se měl někde léčit. U toho předání bylo sedm lidí, jsou z toho stovky fotek. Je to jak nějaká absurdní hra tohle,“ doplnil pro iDNES.cz Ondráček s tím, že neví, jak daný anonymní účet přišel na to, že helikoptéra na Ukrajině není.
„Nevím, proč to pak smazal. Nevím, proč potom začal tvrdit, že chce nějaké papíry. Nevím, jak je možné, že anonymní účet někoho vyzývá k nějaké transparentnosti,“ podotkl s tím, že proces nákupu vrtulníku je zdlouhavý a složitý.
„Na všechno existují faktury, objednávky, dodací listy. Každý, kdo je gramotný, se může zeptat na ukrajinském ministerstvu obrany. Položit jednoduchou otázku – je tam ta helikoptéra, nebo není,“ zdůraznil Ondráček.
Podle něj jediným cílem anonymního pisatele je znedůvěryhodnit pomoc Ukrajině.
Anonymní autor o víkendu mimo jiné také napsal, že „podle několika na sobě nezávislých zdrojů se zdá, že ‚Čestmír‘ na Ukrajinu nikdy neodletěl“ a že by to „svou podstatou mohl být jeden z nejzávažnějších podvodů uplynulých let“.
Podle něj má stroj sice létat na neznámém místě na Ukrajině, ale zároveň je nyní v Mělníku a hasí požáry ve Francii. V textu poté anonym připustil možnost, že iniciativa mohla nakonec nakoupit úplně odlišný stroj.
Iniciativa v minulosti přitom opakovaně uvedla, že koupí jiný Black Hawk, který vyšel levněji. Celkem na Čestmíra přispělo 20 400 dárců, dohromady darovali 72 219 584 korun.
Starší americký vrtulník Sikorsky UH-60A+ Black Hawk iniciativa získala od soukromého majitele ve Spojených státech. „O Black Hawk nás v roce 2023 požádala ukrajinská vojenská rozvědka HUR. Je to unikátní stroj, který je možné nasadit v boji a zároveň ho využít na výsadky a záchranné operace,“ popsal v minulosti Ondráček.
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6. března 2025