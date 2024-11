Sbírka na Black Hawk se zadrhla. Dárek pro Putina vybírá na levnější vrtulník

„Jsme kousek od toho, aby Češi poslali na Ukrajinu helikoptéru Black Hawk. Podařilo se nám získat levnější a novější stroj, který Ukrajina potřebuje. Pojďme společně dokončit, co jsme začali a poslat Čestmíra do boje proti temnému Impériu,“ stojí v úvodu sbírky.

Cílem projektu je podle iniciativy dokončit kampaň na helikoptéru Black Hawk pro ukrajinské ozbrojené síly. „Podařilo se nám získat levnější a novější stroj ve Spojených státech. Finálová částka je nově 70 milionů korun,“ uvádí dále iniciativa. Do 27. listopadu se podařilo vybrat 47 209 335 korun.

„Nabízeli drony nebo munici“

Ohledně vrtulníku Ondráček pro iDNES.cz doplnil, že částka na původní vrtulník byla opravdu vysoká.

Současně přiznal, že je to první sbírka, která se zasekla. „Někdy od jara, kdy na sbírku tekly denně nízké desetitisíce korun, tak nám bylo jasné, že bychom to vybírali strašně dlouho. Začali jsme se bavit s ukrajinskou rozvědkou o tom, co dál,“ doplnil s tím, že na stůl předložili několik variant.

„Nabízeli jsme jim, že to proměníme na drony nebo jim za to koupíme munici. Finálové rozhodnutí, které přišlo z jejich strany, bylo, že opravdu mají dobré důvody, proč helikoptéru potřebují,“ pokračoval Ondráček.

Po několika měsících se podle Ondráčka podařilo sehnat stroj za mořem, který je o pár let mladší a levnější. „To je ten, na který nyní nově vybíráme,“ dodal.

Levnější a dokonce o něco novější

Iniciativa tak několik měsíců diskutuje se zástupci ukrajinské rozvědky o tom, co se sbírkou dál. „Hlavní zpravodajské ředitelství (HUR) ministerstva obrany Ukrajiny nás požádalo, abychom se ji pokusili dokončit,“ píše na svých stránkách iniciativa. „Pojďme společně dokončit, co jsme začali a poslat Čestmíra sloužit na Ukrajinu,“ vybízí.

Síly HUR, které budou Black Hawk používat, již několik takových strojů mají. Podle iniciativy je využívají pro evakuaci ukrajinských vojáků a pro speciální mise, které způsobují ruské straně významné materiální a lidské ztráty.

Ukrajinská strana se podle Dárku pro Putina postará o přepravu stroje do Evropy a o jeho zprovoznění. Nákup v USA je podle iniciativy jediná možnost, jak Ukrajině pořídit levnější stroj než ten, který je k prodeji v České republice.

„Ukrajina nemůže válku vyhrát jen pomocí dronů nebo munice. Stejně potřebuje tanky, letadla nebo houfnice. A taky helikoptéry pro speciální operace,“ zdůrazňuje iniciativa.

Má široké využití v misích

Nyní má tedy v plánu dokončit sbírku nastroj Sikorsky UH-60A+ Black Hawk. „Vrtulník je vybaven čtyřlistými rotory, hlavním a ocasním, poháněnými dvěma turbohřídelovými motory T700-GE-701 D. UH-60A+ má široké využití v misích, včetně transportu vojáků, elektronického boje a letecké evakuace,“ popisuje stroj.

S interním nákladem 1 200 kilo nebo externím 4 100 kilo dokáže přepravit 11 vojáků s vybavením, nebo houfnici s posádkou. „Avionika zahrnuje navigační systém GPS a může být vybavena křídelním systémem ESSS pro přepravu palivových nádrží a výzbroje až do hmotnosti 4 500 kilo, včetně raket a řízených střel,“ dodává.

