Dárek pro Putina pošle na Ukrajinu Boženu. Dvanáctitunová dáma zamete s minami

V první slovenské kampani iniciativa Dárek pro Putina vybrala přes 15 867 784 korun na odminovací zařízení slovenské výroby Božena 5. Vybrané peníze kromě nákupu zařízení padnou na vybavení a výcvik hasičského EOD týmu na Ukrajině.

„Božena bude zachraňovat životy na osvobozených územích Ukrajiny, kde je podle odhadů zaminováno až 250 tisíc km². Božena bude také převezena na Ukrajinu a vycvičena místními jednotkami ve spolupráci s organizacemi Peace Ukraine, Current About Ukraine, Team4Ukraine, Support Ukraine Slovakia, Post Bellum, Who Will Help Ukraine a Oberih,“ uvedla iniciativa.

Dálkově ovládaný samohybný stroj

Souprava Božena 5 je dálkově ovládaný samohybný odminovací stroj určený k plošnému odminování protipěchotních a protitankových min.

Základní technické údaje:‍ Hmotnost stroje včetně odminovacího zařízení: 12 020 kg

Maximální výška v pracovní poloze: 2225 mm

Maximální šířka v pracovní poloze: 3350 mm

Maximální délka v pracovní poloze: 7320 mm

Brodivost: až 800 mm

Pracovní rychlost: 4-9 km/h

Šířka těžebního pásu: 2655 mm

Výkon motoru: 170 kW

Logistiku projektu podle iniciativy zajišťuje nezisková organizace Team4Ukraine, složená převážně z vojáků v aktivní záloze, kteří na Ukrajině pomáhají od roku 2017.

„Team4Ukraine je dlouhodobým partnerem iniciativy Dárek pro Putina a již zajistil dodání několika zařízení na místo určení. Po úspěšném ukončení sbírky Team4Ukraine zajistí dodání přístroje Božena hasičskému sboru Chersonské oblasti, který bude mít odminování na starosti,“ doplnila iniciativa.

Spoluautor projektu Martin Ondráček současně pro iDNES.cz potvrdil, že na frontě je již nasazený raketomet RM-70 nazvaný Přemysl. Stroj po generální opravě byl v posledních týdnech předán ukrajinské armádě. Ve sbírce Dárek pro Putina se na jeho koupi a zprovoznění vybralo 50 milionů korun.

Raketomet už má za sebou první bojové nasazení, řekl Ondráček. Ze sbírky bylo zaplaceno také 365 raket. Jedna vyjde na 88 tisíc korun, raketnice jich obsahuje 40.

Zůstává velmi účinnou zbraní

Zbraň byla do československé armády zavedena v roce 1971, přesto zůstává velmi účinnou zbraní. Stejně jako ruská obdoba raketometu BM-21 má raketnici na 40 raket ráže 122 milimetrů Grad, na rozdíl od ruské verze ale uveze na pancéřovaném podvozku Tatra 813 další zásobník s 40 raketami pro rychlé přebití, což snižuje čas k přípravě na další palbu na několik minut. Je možné střílet jednotlivé rakety nebo kompletní salvu.

Iniciativa si raketomet vytipovala na základě požadavků ukrajinské armády. Podmínkou bylo, aby byl k dispozici rychle a byl vyroben v České republice. Raketomet získal pojmenování po mytologickém Přemyslu Oráčovi. Jedna salva „přeorá“ plochu o rozloze zhruba tři hektary.

Ze sbírky Dárek pro Putina již byl pořízen například tank Tomáš, což inspirovalo následovníky k podobným akcím i v zahraničí. Od společnosti STV Group v Poličce také bylo nakoupeno deset tun plastické trhaviny, 10 tisíc rozbušek a deset kilometrů šňůry na propojování náloží, takzvané bleskovice.

Materiál je určen pro speciální ukrajinskou policejní jednotku Kord, která operuje na frontě. Další sbírky byly například na 1000 speciálních lékárniček, 15 kusů systému protivzdušné obrany Viktor nebo bojový dron.