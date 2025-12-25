Rajchla chci vzít na Ukrajinu, Zelenského po válce na pivo, říká organizátor sbírky

Kateřina Vaníčková
  14:51
Stomilionový dar nebo raketa pojmenovaná po zesnulé Daně Drábové. V poslední době nejvíce skloňované události kolem iniciativy Dárek pro Putina. Její spoluzakladatel Martin Ondráček v rozhovoru pro iDNES.cz promluvil nejen o tom, přiblížil také momenty, kdy lidé posílají nejvíce peněz. Příkladem je rozhodnutí Tomia Okamury sundat ukrajinskou vlajku z budovy Sněmovny.
Dar sto milionů korun od anonymního dárce, který se nakonec sám k daru přihlásil. Překvapilo vás to, nebo v souvislosti s děním kolem skupiny D ne?
Za mě je to hrozně dobrá zpráva. Jedna věc je skupina D (spolek, který organizuje sbírku na drony pro Ukrajinu, policie prověřuje jednoho z dodavatelů spolku – pozn. red.) a jedna bezbřehá fantazie některých lidí, kteří nenávidí náš projekt a Ukrajinu. Někteří produkovali neuvěřitelné množství nesmyslů.

Třeba vůbec nepochopili, že daný dar nebyl anonymní. Jen si dárce přál zůstat v anonymitě. Někteří pak na sociálních sítích začali rozjíždět teorie, že dar vůbec neexistuje.

Když vám na účet přijde 100 milionů korun, tak jsou prostě správně nastaveny bankovní systémy, které částku zaznamenají. Předpokládám, že budeme mít velmi rychle návštěvu z Finančního analytického úřadu.

Samozřejmě na dar máme smlouvu. Je řádně podepsaná, zkontrolovaná našimi právníky i daňaři. Ve smlouvě je napsáno, kdo nám peníze posílá, na co je máme použít a další věci, mimo jiné, že budeme tajit identitu dárce. Jsem ale nadšený z toho, že to Ivo Lukačovič (český miliardář –pozn. red.) propálil. A to i vzhledem k pomluvám a dezinformacím.

Rekordní dar. Dárek pro Putina dostal sto milionů, většina půjde na drony

Kdy jste se o daru dozvěděli?
Někdy v létě. Byl jsem zrovna v Charkově, když mi volali jeho právníci. Věděli jsme, že částka bude v nižších desítkách milionů korun a že je tradičním podporovatelem Ukrajiny. Začalo se jednat o podobě smlouvy.

Dva z nás jméno dárce viděli, oba jsme se zavázali k tomu, že ho nikomu neřekneme. Pak jsme několik dlouhých týdnů na peníze fyzicky čekali. Zhruba čtyři až pět týdnů poté, co jsme je dostali na účet, jsme o nich informovali veřejnost.

Část peněz má jít nadačnímu fondu Serhije Prytuly, jiný anonymní dárce tuto částku navíc zdvojnásobí, takže fondu půjde 25 milionů korun. Proč zrovna tomuto fondu?
Je to druhý největší fond na Ukrajině. Věnuje se tomu, co děláme my, už s nimi spolupracujeme asi rok. Teď jeho zástupci byli asi dvakrát v Praze. Když jsme u nich byli naposledy my, ukazovali nám velmi ambiciózní sbírku, kterou dělají. Chtějí vybrat asi půl miliardy korun na podporu a hlavně vybavení jednotek, které bojují proti Šáhidům.

Takže to je důvod, proč dáte peníze do daného fondu?
Drony jsou základ. Mám v Česku kamarádku, která vyrábí drony s optickým vláknem. Ukrajina je ale ve válce a je technologicky o několik parníků úplně jinde. Nedává pak smysl kupovat drony kdekoliv jinde než právě na Ukrajině.

Jsou napojení na frontu a na experty. Opravdu tam týden co týden zkouší něco nového. Takže když chcete kupovat drony, je nejlepší volbou Ukrajina. Výrobní kapacity jsou poměrně velké.

Chuť lidí přispívat neklesá

Jak se díváte na celou kauzu kolem skupiny D?
Moje touha není radit jim. Jediné, co k tomu chci říci, je, že doufám, že policejní vyšetřování zjistí, že to bylo třeba jen nějaké administrativní pochybení.

Neobáváte se, že se sníží ochota lidí přispívat na podobné projekty?
Asi záleží na tom, jak dopadne vyšetřování. Věřím, že dobře. Důvodů, proč ochota může odpadnout, umím vyjmenovat spousty. Důležité je, že zatím neopadá.

„Dárek“ k Putinovým narozeninám. Ukrajinské drony poprvé doletěly za Ural

Ani tím, jak válka trvá dlouho?
Ne, naopak je větší a větší. Už v roce 2024 jsme vybrali více než v roce 2023. Letos také vybereme více než loni.

Zajímavé je podívat se, proč se to děje. Vidíme, kdy nám lidé peníze posílají. Spolehlivým a naším největším influencerem za letošní rok je americký prezident Donald Trump.

Když 28. února v sedm hodin večer začínala jeho „slavná“ tisková konference s Volodymyrem Zelenským, díval jsem se do statistik a na účtu jsme měli 282 tisíc korun. Nakonec jsme ten den zavírali s třemi miliony korun. V sobotu to bylo 6,7 milionu korun, v neděli 3, 7 milionu a v pondělí 3,6 milionu. Za sedm dní se vybralo celkem 28 milionů korun.

Lidé to berou jako terapii, aby si ulevili

Takže vám Trump vydělal peníze...
Lidé, kteří nám dělají statistiky, nám nárůsty peněz zdůvodňují. Velký nárůst jsme zaznamenali třeba kolem úmrtí Dany Drábové a koncertu pro ni. To je pochopitelné.

Velký nárůst jsme měli i kolem voleb, které dopadly, jak dopadly. Dokonce se ve statistikách projevilo i to, když šéf Sněmovny Tomio Okamura sundal ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny. Lidé to berou jako terapii, aby si ulevili. Každá akce vyvolává reakci.

Nemám na to žádné exaktní důkazy, ale lidé, kteří dříve přispívali na humanitární pomoc, nyní posílají peníze na zbraně. Více chápou, že válka se vyhrává pomocí zbraní.

Hotovo už za dva dny. Češi se složili na raketu pojmenovanou po Daně Drábové

Ale pak jsou tady lidé, kteří sbírky kritizují. Dokonce nevěří, že nějaká válka je...
Slíbil jsem Jindřichovi Rajchlovi, že ho na Ukrajinu vezmu. Nebude to žádný Velký vlastenecký výlet dvě (dokument o pochybovačích o válce na Ukrajině, kteří s filmovým štábem odjeli do míst válečného dění – pozn. red.). Po Novém roce se mu ale hodlám ozvat. Potkali jsme se v České televizi, kde jsme spolu mluvili. Řekl jsem mu, že ho vezmu někam na Donbas k nějakým jednotkám, ať se na to podívá. Řekl, že dobře, že pojede. Nevím, zda si to pamatuje, ale zkusím to.

Když se vrátím k Daně Drábové. Čekal jste takový zájem o sbírku na raketu DANA 1?
Upřímně řečeno, tak obrovský zájem ne. To, že zájem bude, to ano. Kombinace Danina jména a rakety slibovala hodně atraktivní průběh sbírky. To se naplnilo.

Plán B máme

Jak to s raketou bude? Firma, která ji měla dodat, je teď spojená s korupční kauzou...
Jsem vlastně rád, že řeším jenom jednu raketu. Tedy nějakých 12,5 milionu korun, které jsou pořád na našem účtu. Není tajná informace, že daleko větší problém řeší Dánsko, které se přímo podílí na vývoji Flaminga.

Experty uznávaná, při posvícení teta. Pavel a další si připomněli Danu Drábovou

V otevřených zdrojích jsem četl, že dánská vláda asi před dvěma týdny požádala ukrajinskou vládu o audit celého projektu. Slíbili, že ho dodají a nám také. Audit by měl říct, v jakém je to stavu, jaká je účinnost zbraní nebo kolik jich bylo použitých.

Čekáme tedy na to, co nám pošlou, podle toho se zařídíme.

Když bude audit v pořádku, tak raketa bude?
Upřímně řečeno, hodně jsem se o to zajímal. Ptal jsem se mnoha lidí na to, co si o tom myslet. Dneska si myslíme, že projekt je hratelný, že rakety existují a množství z nich úspěšně lítá.

Dárek pro Putina couvá od koupě rakety Flamingo. Nenaletěli jsme, ujišťuje Dědek

Máte plán B, kdyby raketa DANA nakonec nedopadla?
Byli bychom špatní kluci, kdybychom neměli plán B. Máme ho. Vlastně je velmi zajímavý a zábavný. Nechává tomu atraktivní pel střely, dál už ale nebudu nic říkat. Máme ale docela dobrý plán.

V tuto chvíli nás nenutí být rychlý, chceme být především zodpovědní k penězům. Chceme v tom nechat nějakou unikátnost.

Bude tedy záležet na auditu?
Mám-li být upřímný, byl jsem se v dané továrně podívat. Bezvadný, ukázali mi – jak to vypadá, odkud to střílíte, z čeho se to střílí. Říkám, že dobrý, ale chci to vidět na vlastní oči. Říkal jsem jim: „Dáte mi pásku přes oči, abych nevěděl, kam jedeme, tam mě vyložíte, půjdu kilometr od toho a podívám se na to. Pak budu chodit a říkat – viděl jsem to.“

Tomáš žije

Jak dlouho budete čekat?
Myslím, že by bylo fajn uzavřít to do čtvrtého výročí války.

Zhruba do února tedy?
Do konce února.

Máte nějaké informace o vrtulníku Čestmírovi a tanku Tomášovi? Spekulovalo se, že Čestmír padl. Nakonec se to nepotvrdilo.
Když jsme byli na Ukrajině, můj kolega Honza se potkal s jedním z pilotů Čestmíra.

Helikoptéra u Pokrovsku splnila nějaké bojové úkoly a odvedla nějakou práci. Nevidím do toho, ale speciální ukrajinské jednotky tam měly významné ztráty. Neznamená to, že Čestmír přežije další mise. Je to prostě zbraň, která je nasazovaná do války. Občas se stává, že zbraně se zničí.

Samozřejmě bych si nepřál, aby Čestmíra někdo sestřelil. Black Hawků má Ukrajina málo a jsou pro ni opravdu unikátní, takže si myslím, že jsou na něj Ukrajinci opatrní. Nechtějí o něj přijít.

Legendární vrtulník UH-60 Black Hawk Čestmír | foto: Rapco Michal

A tank?
Co já vím, tak žije. Měl nějakou poruchu. Sloužil jako odtahovací vozidlo, protože při výcviku se zasekla hlaveň. Pak to opravili a někde je. Začátkem příštího roku chci ověřit, kde je podle výrobních čísel.

Fotografie tanku „Tomáš“. Je to modernizovaný tank T-72 s novými pásy, novým dynamickým pancéřováním podobným českému typu DYNA a také novými zaměřovacími systémy včetně termovize.

Plánujete nějakou další větší sbírku?
To je velká otázka. Víme, že hodně zajímavé jsou drony různých podob, které plní různé úkoly. Jsou mezi sebou koordinovány pomocí umělé inteligence. Takže nějaké novinky budou.

A schůzku s panem Zelenským neplánujete?
Strašně rád bych toho chlapa potkal po válce. To bude přesně ten okamžik, kdy si říkáte, že by to bylo bezvadný. Dát si pak někde pivo U Kalicha, nějak to celé zhodnotit. Ale kdy to bude? Já vůbec na žádný míry nevěřím.

