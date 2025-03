Češi se složili na Black Hawk. Nejvíc lidi naštvalo chování Trumpa, říká iniciativa

Na nákup vrtulníku celkem přispělo přes 20 tisíc dárců, a to přesněji 72 219 584 korun. Jde o starší americký vrtulník Sikorsky UH-60A+ BLACK HAWK, který iniciativa získala od soukromého majitele ve Spojených státech.

Na čtvrteční tiskové konferenci zástupce ukrajinského velvyslanectví poděkoval české veřejnosti za sbírku. Poté od iniciativy dostal symbolickou miniaturu vrtulníku.

Přispěli hlavně drobní dárci

„O Black Hawk nás v roce 2023 požádala ukrajinská vojenská rozvědka HUR. Je to unikátní stroj, který je možné nasadit v boji a zároveň ho využít na výsadky a záchranné operace,“ popsal jeden ze zakladatelů sbírky Martin Ondráček.

Současně doplnil, že na stroj se složili hlavně drobní dárci z Česka. „Bylo to víc jak roční úsilí tisíců lidí. Čtvrtina darů byla do pětistovky, průměrná výše daru byla 3 tisíce korun,“ uvedl dále Ondráček.

Nejvyšší částkou 4 miliony korun přispěl anonymní dárce poté, co médii proběhla zpráva, že sbírku se nedaří dokončit.

„Na podzim minulého roku vyšlo několik článků o tom, že se sbírka zasekla, to nastartovalo novou vlnu zájmu. Ale nejvíc lidi naštvalo chování Donalda Trumpa: za jediný víkend jsme vybrali pět milionů,“ doplnil Jan Polák, který se stará o provoz iniciativy. Jeho slova potvrdil i Ondráček.

„Musíme se Rusku postavit“

Vrtulník by se měl na Ukrajinu dostat během několika týdnů. Ondráček na čtvrteční tiskové konferenci doplnil, že do boje by mohl být stroj nasazen během května či června.

Spolu s vrtulníkem iniciativa pošle houfnici D-30, finance na opravu dvou obrněných transportérů a před dokončením je také další milník sbírky na dělostřeleckou munici.

„Lidé si uvědomili, že se musíme Rusku postavit bez americké pomoci a podpora Ukrajiny je ten nejrychlejší způsob jak zabránit, aby se válka rozšířila do Evropy,“ dodal Polák.

Iniciativu založil v roce 2022 podnikatel Dalibor Dědek a od jejího vzniku už vybrala na obranu Ukrajiny 980 milionů korun. Mezi největší úspěchy patří nákup tanku Tomáš, dodání systémů protivzdušné obrany nebo raketomet Přemysl. Helikoptéra Čestmír je 45. úspěšně dokončená sbírka iniciativy.