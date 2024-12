IT, obor jen pro muže? Mýtus trvá, i když dívky v informatice často excelují

Data ukazují, že dívky jsou v IT stejně dobré jako chlapci. A poptávka firem po „ajťačkách“ je také. Na školách ale studentky chybí. „Česká republika se dlouhodobě pohybuje na posledních místech v rámci EU stran zapojení žen do IT. V IT pozicích je to pouhých 10 až 11 procent,“ přibližuje Barbora Bühnová, proděkanka pro vnější vztahy z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Evropský průměr je téměř dvojnásobný.

Že práce spojená s počítači, není jen pro kluky, potvrzují i data. Například v nedávném mezinárodním testování digitálních dovedností, byly výsledky chlapců a dívek srovnatelné. Žákyně základních škol skončily o necelé procento lépe.