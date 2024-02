Budoucnost politických kampaní? Na TikToku a s influencery, míní experti

O tom, že trendy v politické komunikace se ve světě přesouvají na sociální sítě, svědčí i prezidentská kampaň současné hlavy USA Joe Bidena. On a jeho tým se nyní snaží oslovit nejen mladé americké voliče a vedle tradičních setkávání s nimi nyní zamířil na sociální síť TikTok.

Mladí tvůrci všech možných profesí se i mezi českými politiky objevují stále častěji. Prezident Petr Pavel nedávno na Facebooku například zveřejnil fotografie ze setkání s několika influencery, které kancelář prezidenta trefně pojmenovala Rada mladých.

„Veškerá spolupráce je doposud dobrovolná a bez úplaty. Jde o mladé lidi, kteří se zajímají v různých oblastech o veřejné dění. Někteří nás sami oslovili, jiní se přidali na základě networkingu. Skupina není uzavřená a rozrůstá se organicky podle potřeb a témat,“ sdělil iDNES.cz Vít Kolář, ředitel Odboru komunikace Kanceláře prezidenta republiky.

Prezident není jediný, v poradních týmech politických stran, úřadů i ministerstvech služeb influencerů mnozí také využívají, byť často nepřiznaně, o čemž web iDNES.cz psal v nedávném článku.

Častější zapojování sociálních sítí a influencerů do politických kampaní potvrzuje i digitální antropoložka Marie Heřmanová. „Na západ od nás je zapojování influencerů do kampaňových týmů rozhodně trend. Dává to smysl a nejspíš se to bude dít i u nás,“ říká.

Podle experta na politický marketing Karla Komínka však v Česku nelze ve volbách na influencery spoléhat. „Je to nyní síť mladších ročníků, kteří jsou statisticky nejméně spolehlivými voliči - k volbám nechodí a také přecházejí mezi stranami. Oproti tomu okolo čtvrtiny všech voličů tvoří senioři, kteří k volbám chodí pravidelně,“ vysvětluje.

Přestože jsou podle Komínka mladší ročníky nespolehlivé, mohou to být podle dat právě ony, kdo by mohl značně ovlivnit výsledky voleb. O intenzivnějším zapojování influencerů a sociálních sítí do politické kampaně mluví například expert na data a komunikaci David Kursa ze společnosti Newton Media, která se zabývá analýzou dat z médií a sociálních sítí. Podle něho je naopak velká šance, že podobné trendy dorazí i do Česka.

Právě kvůli mladým lidem budou chtít politici služeb influencerů využívat stále častěji. Souvisí to s proměnou světa médií a distribuce informací. „Kde hrály dříve hlavní roli tradiční média jako tisk a televize, skrze které bylo možné oslovit masu lidí, dnes mnohdy hrají důležitější roli sociální sítě a jiné komunikační platformy,“ říká Kursa.

Schopnosti jako ovládání pokročilých funkcí Instagramu či TikToku se politikům do kampaní náramně hodí. Potvrzují to také data, v odevzdaných účetních závěrkách o výdajích na volební kampaně již dávno nechybí vysoké částky za sociální sítě. Nejvíce je v tomto ohledu viditelný Andrej Babiš, který kupříkladu v posledním měsíci před prezidentskou volbou zaplatil společnosti Meta přes 624 tisíc korun.

Kosmetiku můžete vrátit, volební hlas ne

Kromě placené propagace ale musí být příspěvky na sociálních sítích hlavně kvalitní a originální. Politici to dobře vědí a snaží se proto mladé tvůrce lákat do svých týmů, ideálně neformálně.

Spolupráce mezi influencerem a politickou stranou či institucí ale může probíhat i na základě vzájemných sympatií. Pak už nejde o placenou spolupráci, jako spíše o vyjádření určité podpory, odborněji nazývané jako politický endorsement, který můžeme připodobnit k dřívější snaze zapojit do kampaně známé osobnosti typu herců, zpěváků či sportovců.

Komínek zmiňuje příklady z doby politické dominance ODS a ČSSD. „Jiřina Bohdalová, František Ringo Čech a další coby podporovatelé Miloše Zemana. Také Jaromír Jágr v reklamě na vodňanské kuře,“ jmenuje.

Kursa připomíná, že oblast politické komunikace v sobě výrazněji zahrnuje apel na jiné druhy emocí, než v případě produktové komunikace. Do hry v mnohem větší míře vstupují názory a osobní sympatie, což s sebou nese i potenciální rizika pro samotné influencery.

„Pokud to zjednodušíme, tak v případě, že vám influencer na Instagramu doporučí nějaký produkt, vy si jej koupíte a jste zklamání, tak zakoupenou věc můžete vrátit, maximálně můžete přijít o peníze. V politické komunikaci jde na konci dne vždy o váš hlas ve volbách, který má potenciál ovlivnit směřování země na roky dopředu,“ připomíná.

Tomu, že politické strany a další instituce nechtěly spolupráci přiznat, analytik rozumí. „Mám pochopení, že pro politické strany a instituce je komplikované otevřeně hovořit o spolupráci. Nemusíme za tím hledat kontroverzi a snahu něco utajit. Může to být motivováno i snahou neovlivnit veřejný obraz influencera, který jim může pomáhat například s oslovením mladého publika, jeho zatažením do politické kampaně,“ míní Kursa.

Na nedostatek platných pravidel ke spolupráci mezi politiky a influencery mluví i Heřmanová. „Podle mě jediné pravidlo, které je v tuto chvíli vymahatelné, je, že pokud jde o placenou spolupráci, tak musí být označena jako placená spolupráce,“ říká a dodává, že spolupráce by měla být přiznaná v každém případě, kdy mezi influencerem a druhou stranou existuje smlouva.

Politický obsah je fér přiznat

Kodex influencera Hned na začátku příspěvku je nutné jasně a viditelně uvést, že se jedná o placené partnerství.

O svých zkušenostech s propagovanou službou nebo produktem nesmí influencer lhát nebo je zamlčovat.

Influencer by měl mít přehled, kdo jej sleduje a jak velký podíl sledujících tvoří mladší osmnácti let.

Když influencer obdrží od zadavatele namísto honoráře „pouze“ dárek, je to také odměna a jde tedy opět o reklamu, kterou je třeba řádně označit. Zdroj: ferovyinfluencer.cz

Co se týká konkrétních osobností-influencerů, tak bude podle analytika logicky pokračovat snaha o to, aby sám politik byl svého druhu influencerem a měl masivní zásah na svých kanálech.

To ostatně iDNES.cz potvrdili i mluvčí některých oslovených politických stran. „Pravděpodobně se ale nikdy nedostane ke všem cílovým skupinám a na všechny sociální sítě, proto bude růst i význam využití influencerů,“ dodává Kursa.

Dobrým příkladem politika, který se snaží zasáhnout co nejvíce skupin a v komunikačním mixu nikoho nevynechat, je právě zmiňovaný Babiš a jeho marketingový tým. Expremiér dlouhodobě komunikuje na Facebooku i Twiteru (X), založil si Instagram, tančí na TikToku, a nově má také podcast.

To podle Komínka souvisí také se stále se zvyšující personalizací politiky. „Novodobá politická hnutí jsou tak silně spojena s osobou zakladatele, že spousta voličů říká sociologům v průzkumech, že budou volit Babiše nebo Okamuru místo ANO či SPD. Podpora influencerů logicky směřuje k zaručení se za konkrétní lidi, ne za program strany,“ doplňuje Komínek.

Pokud mladí tvůrci obsahu politikům pouze z dobré vůle poradí, nevidí Kursa problém v tom, že bude výsledný obsah na internetu influencerem nepodepsaný. „Pokud však influenceři sdílí na svých kanálech politicky motivovaný obsah a hlavním motivem pro toto sdílení je spolupráce s politickou stranou či institucí, pak není fér, aby o tom čtenář příspěvku nebyl informován,“ konstatuje Kursa.

Na více rovin u spoluprací mezi influencery a politickými aktéry upozorňuje i Heřmanová, podle které je třeba rozlišovat, zda jde o oficiální spolupráci. „V tuto chvíli mají influenceři vliv a jsou určitým typem autority, kdy mohou ovlivňovat lidi. Mohou to dělat i jenom proto, že mají určitý názor a nikdo je za to neplatí,“ připouští.