Nejznámějším influencerem je Kovy, ženám vládne Alagia. V popředí je i Sugar Denny

Do první pětice se dostala ještě blogerka a herečka Anna Šulc, influencerka Denisa Kouřílková alias Sugar Denny a poprvé Jan Macák vystupující na sociálních sítích pod jménem MenT.
Kovy žebříčku kraloval od roku 2019 s výjimkou loňského ledna, kdy ho nečekaně vystřídala Domi Alagia, účinkující v reality show televize Nova Love Island.
„Kromě Domi Alagie se na vrcholu žebříčku nacházejí tvůrci, kteří v branži působí někdy i dlouho přes deset let. To znamená, že se jim v průběhu času daří udržet si relevanci nejen mezi lidmi, kteří je sledují dlouho, ale také mezi mladšími ročníky. To se evidentně spoustě těm, kteří žebříček ještě před pár lety opanovali, nepodařilo nebo se začali primárně zabývat něčím jiným,“ uvedla Jana Kovářová z Katedry marketingu Fakulty podnikohospodářské na Vysoké škole ekonomické.
|
Tempo změn je zběsilé, zapšklosti starších lidí rozumím, říká Karel Kovy Kovář
Na mysli má například herečku a zpěvačku Nikol Leitgeb (Štíbrovou), která se dlouho držela na prvních příčkách žebříčku, od roku 2024 se ale v reakci na větší důraz na rodinu a dobročinné aktivity začala posouvat níž a v posledních několika vlnách průzkumu už na vedoucích místech vůbec nefiguruje.
Podobné je to i s moderátorem, producentem a zpěvákem Leošem Marešem, který aktuálně skončil na osmém místě. Jan Macák pod jménem MenT na sítích vystupuje už od roku 2009 a průběžně svou tvorbu i zaměření inovuje.
„Od začátku své tvorby se hodně posunul a je vidět, že se nebojí zkoušet různé typy obsahu. Má i další kanály, jeden například zaměřený hlavně na auta, jeden čistě na hry a hlavní, kde natáčí různé výzvy a vlogy. Tím jak na sítích a youtube vyrostl a pohybuje se na nich sedmnáct let, tak je jednoduše autentický,“ konstatovala Kovářová.
|
„Sionističtí Židé“ jsou za vším, pobouřila pirátská influencerka. Strana se distancuje
Před Macákem se umístila kontroverzní influencerka Denisa Kouřílková alias Sugar Denny. Kouřílková se stala výraznou tváří Pirátské strany v loňské kampani do Poslanecké sněmovny. Proslavila se zejména sdílením obsahu ze života a tématy spojenými se vztahy, nadváhou nebo svým kladným postojem k marihuaně.
Společně s Piráty například vyrazila v půlce srpna sjíždět řeku Sázavu či se objevila i v jejich volebním štábu. V lednu tohoto roku pak pobouřila část veřejnosti svým videem o sionismu. V tomto videu mluví mimo jiné o tom, že „sionističtí Židé jsou za vším“.
Průzkum se koná od podzimu 2019 každého půl roku. Zjišťuje názory zhruba 400 respondentů od 15 do 34 let. Podíl respondentů využívajících síť TikTok se už po několik let nezvětšuje a stagnuje pod 50 procenty. Dominantní postavení má Instagram, na kterém má stabilně účet přes 90 procent respondentů, těsně pod 90 procent dotázaných sleduje Youtube a okolo 75 procent jich má profil na síti Facebook.
Za influencera se označuje člověk aktivní na sociálních sítích, který ovlivňuje významné množství lidí, hlavně mladé uživatele. Spolupráce s influencery se v posledních letech stala nedílnou a důležitou součástí reklamních i politických kampaní.
Pořadí popularity podle Influencer monitoru:
|Pořadí
|Jméno
|Zaměření
|Známost mezi respondenty (v procentech)
|1.
|Kovy
|bloger, moderátor, dabér, spisovatel
|16,1
|2.
|Domi Alagia
|zpěvačka, herečka
|4,9
|3.
|Anna Šulc
|blogerka, herečka
|4,6
|4.
|Sugar Denny
|influencerka
|3,6
|5.
|MenT
|youtuber
|2,9