Český influencer natáčel v Číně. Naivita, propaganda, hodnotí ho BIS i experti

„Vůbec nechápu, jak se mi to stalo. Prostě mi přišel nějaký čínský e-mail. Tak říkám: dobrý, zase klasika, to je nějaký shit. Tak jsem na to odpověděl a oni mi fakt napsali. Letěl jsem normálně do Číny. Měl jsem všechno zaplacené. Ještě jsem za to dostal peníze. A oni točí pro čínskou televizi, jak já poznávám Čínu,“ rozpovídal se Michálek v jednom z rozhovorů, který se na začátku listopadu začal šířit na sociálních sítích.

V něm se také pochlubil, že při natáčení byl přítomný štáb asi deseti lidí a osmi kamer. „Jezdili jsme po Číně, tedy v uvozovkách po tom kraji. Mluvil jsem česky, ti Číňané se mnou také mluvili česky, tak polopatě,“ popisoval influencer s tím, že jeho poznávání natáčeli do čínské televize či čínský mediální web. Úplně jistý si nebyl.

Redakce iDNES.cz Michálka prostřednictvím Instagramu oslovila s několika dotazy. Influencer však pouze odvětil: „Žádná videa nebo reportáže se mnou nikdy nevyšly, asi protože jsem se jich ptal na koncentrační tábory.“

Vlastní příspěvky, které z cesty po Číně na Instagramu publikoval, navíc smazal.

Čínský rozhlas přispěchal s nabídkou

Michálek se však rozpovídal pro YouTube kanál, který spravuje influencer Lukefry. „Byl jsem oslovený na cestu do Pekingu. Normálně na veletrh, kde máš produkty hlavně o elektronice a všechno. Na dva dny jsem tam měl letět s tím, že mám zaplacenou cestu,“ řekl v jeho pořadu.

Michálka se podle jeho slov Číňané zeptali, zda se nechce v zemi ještě zdržet. Dále v pořadu tvrdil, že nebyl placený za komunikaci Číny, ale výstav a že zbytek cesty po Číně byl už jen v jeho rukou.

„Vybral si tedy, že se chce podívat do provincie Sin-ťiang, kde žije ujgurská menšina. V tuhle chvíli čínský rozhlas přispěchal s nabídkou toho, že se k němu rádi přidají a velmi rádi mu pomohou,“ popsal jeho slova Lukefry.

Michálek dále na jeho YouTube kanále řekl, že ho vzali do olympijského střediska a na dostihový závod. „Pak tam byla nějaká slavnost,“ doplnil s tím, že se ptal, zda je záležitost nějak spojena s politikou. „Napsali mi, že ne. Že jsou agentura a proč by měli nějaké spojení s komunismem,“ snažil se vysvětil.

„Teoreticky jsem si zjišťoval, například jako když letíš do USA, kam se chci podívat. To jsem si přesně hledal já. Nehledal jsem si, že člověk, který tam se mnou bude, je napojený na vládu nebo něco takového. Chci říct, že jsem si v životě nevzal ani korunu, abych říkal, jak se někde žije dobře a někde špatně a že tenhle režim je špatný. V životě bych to neudělal,“ dodal Michálek.

BIS nemá kapacity sledovat všechny sítě

Redakce iDNES.cz oslovila v dané souvislosti také Bezpečnostní informační službu (BIS). „Tento pán se více zviditelnil, ale jinak BIS nemá kapacity ani zákonný důvod plošně sledovat sociální sítě či všechny influencery,“ řekl redakci mluvčí Ladislav Šticha.

Podle jeho slov BIS Michálkovo komentované vystoupení nemohlo minout. „Není to nijak překvapivé a je to pouze pokračování stále stejného modus operandi, které Čína už dlouhé roky praktikuje. Jediné, co se mění, jsou cílové osoby či skupiny, nebo respektive dochází k dalšímu rozšiřování na další vlivné skupiny lidí,“ vysvětlil dále Šticha.

Čína má podle něj jako svůj prioritní cíl ovlivňování obrazu země ve světě. Podle jeho slov chce, aby byla respektována a vnímána jako ekonomická i politická velmoc, jako stát budoucnosti.

„K tomu využívá všechny propagandistické nástroje, které jsou k dispozici. To vše by nebylo nijak vybočující ze snah kterékoliv jiné země,“ uvedl mluvčí BIS s tím, že za problematické považuje, že Čína ukazuje jen tu tvář, kterou chce.

„Velmi agresivně postupuje proti jakýmkoliv zmínkám o temných stránkách fungování čínské společnosti, lidských právech, menšinách, agresi vůči sousedním zemím, kyberšpionáži či celosvětovém ovlivňování čínské diaspory,“ doplnil Šticha.

Čínská strana poskytuje all inclusive

Propagandistická pozvání do Číny je podle BIS velmi hojně využívaný nástroj, kdy čínská strana poskytuje jakési all inclusive a dokáže své hosty ohromit, ale také zavázat.

„Ukazuje ovšem pouze to, co ukázat chce. Hosté rozhodně nemohou navštívit jakékoliv místo v této zemi, nebo se s kýmkoliv setkat. V případě politiků se vždy jednalo o snahu ovlivnit jejich rozhodování, které by mohlo mít na Čínu nějaký dopad, u akademiků jde o získání možnosti přístupu k novým objevům, patentům a technologiím,“ pokračoval Šticha.

V případě novinářů, celebrit a nově influencerů jde podle Štichy o šíření pozitivního obrazu Číny co nejširšímu publiku v daných zemích.

Obdobná situace se podle něj týká i působení Ruska, které má ovšem jiné cíle než Čína, a to imperiální ambice. „Nikdy nás nepřestali považovat za svojí sféru vlivu. V demokratické zemi s absolutní svobodou slova, vyjadřování i shromažďování je proti tomu boj velmi těžký,“ podotkl Šticha.

Současně uvedl, že žijeme ve svobodné a demokratické zemi a k tomu patří i osobní odpovědnost každého z nás. „Cestovat do Číny nebo šířit její či ruskou propagandu nemůžeme a nechceme jako stát zakazovat. Společnost si musí umět sama vytvořit obranné mechanismy,“ vysvětlil mluvčí BIS.

„Závislost na zboží i technologiích“

Proti propagandě je podle jeho slov nutné umět postavit fakta. Lidé podle Štichy musí vědět, proč jsou pro Českou republiku Čína a Rusko problém a jaký jejich politika má dopad na život každého z nás.

„V případě Číny jsou to závislost na jejich zboží a surovinách, na jejich technologiích, ohrožení kyberbezpečnosti při masivním zapojení jejich IT komponentů a produktů do naší kritické infrastruktury ale i do komunikačních zařízení, která používá většina z nás; ohrožení ekonomické prosperity, ztráta pracovních míst,“ vyjmenoval Šticha.

V případě Ruska dokonce hrozí ztráty suverenity a znovupodřízení České republiky Rusku, tak jak o tom sní Vladimír Putin a jeho lidé. „Zjednodušeně řečeno, kdo šíří čínskou a ruskou propagandu, pracuje proti zájmům své vlastní země a našich občanů,“ dodal Šticha.

Vedoucí čínských projektů v Asociaci pro mezinárodní otázky (AMO) v Praze Ivana Karásková pro iDNES.cz doplnila, že je běžné, že v Číně vystupují čeští influenceři.

„Je to součást globální strategie Číny, která cílí na všechny osoby s vlivem nebo dosahem. V minulosti se zaměřovala na politiky, obchodníky, novináře a akademiky, nyní oslovuje influencery, kteří mohou svým publikem šířit narativy výhodné pro Čínu,“ vysvětlila Karásková.

Nedostatek znalostí o čínském vlivu

Podle jejích slov Čína obecně cílí na ty, kteří již mají vybudované publikum a vidí v nich potenciál oslovit specifické skupiny. „Vedle influencerů, kteří krátkodobě navštěvují Čínu, zde působí i Češi dlouhodobě žijící v Číně a mluvící čínsky. Ti svým obsahem často prospívají domácí propagandě zaměřené na čínské publikum,“ popsala dále.

Zároveň uvedla, že Čína velmi pečlivě sleduje obsah kritický k režimu, například poukazování na porušování lidských práv. Zahraniční akademici, jako například Adrian Zenz, se podle ní stali terčem čínských botů a trollů na sociálních sítích. Tato taktika má podle Karáskové za cíl umlčet kritické hlasy a ovlivnit veřejné mínění i mimo Čínu.

Adrian Zenz a Čína Dlouhodobě kritizuje Čínu. Jeho práce například odhalily porušování lidských práv v Sin-ťiangu a dostalo se jim široké mezinárodní pozornosti. Čína na jeho zjištění reagovala podrážděně. Mluvčí ministerstva zahraničí Čao Li-ťien označil Zenzovy zprávy za „dezinformace“ s „nulovou důvěryhodností“, které způsobily „těžké ztráty mnoha společnostem a obyvatelům Sin-ťiangu“. V důsledku své práce o Sin-ťiangu se Zenz stal terčem koordinovaných dezinformačních útoků ze strany propekingských a čínských státních médií i dalších subjektů napojených na stát.

Na dotaz, proč čeští influenceři bez jakéhokoliv problému letí do Číny a natáčí, jak zemi poznávají, Karásková poznamenala, že jedním důvodem to může být to, že jde často o naivitu a nedostatek znalostí o čínském vlivu.

„Dalším faktorem je finanční prospěch – Čína těmto influencerům často plně hradí cestu a zajišťuje servis. Prostřednictvím influencerů pak může Čína šířit pozitivní obraz země a propagovat své narativy mezi zahraničním publikem,“ podotkla.

Čína neustále hledá nové cesty

Ta má také za to, že působení influencerů může být pro Česko nebezpečné. „Jedná se o tzv. ‚whitewashing‘ čínské propagandy, kdy je režim prezentován v pozitivním světle, zatímco se přehlíží jeho problematické stránky, například porušování lidských práv. Navíc je obtížné přesně určit, kdo za těmito aktivitami stojí, což komplikuje jejich atribuci. Tím se mohou nepozorovaně šířit čínské narativy v české společnosti,“ vysvětlila Karásková.

Současně popsala, že v minulosti Čína propagandu dostávala například prostřednictvím placených příloh v českých médiích, investicemi do tradičních médií nebo skrytou spoluprací se soukromými rádii. „Tyto taktiky byly postupně odhaleny a veřejně popsány, ale Čína neustále hledá nové cesty, jak ovlivňovat veřejný prostor v zahraničí,“ dodala Karásková.

Její slova doplnila Veronika Blablová ze Středoevropského institutu asijských studií (CEIAS). V posledních letech se podle jejích slov Čína snaží navazovat spolupráci s influencery, youtubery a travel blogery, aby zemi navštívili a informovali o její kultuře, historii nebo ekonomickém růstu.

„V případě Jana Michálka je zajímavá jeho otevřenost, s jakou o spolupráci hovoří. Často totiž spolupráce probíhá navenek poněkud nejasně, a není vždy jasné, zda influencer skutečně spolupracuje s čínskými státními médii a vycestoval do Číny za státními prostředky, nebo zda videa tvoří pouze z vlastního zájmu,“ uvedla Blablová.

Čínský rozhlas pro zahraničí

Současně uvedla, že Čína využívá řadu kanálů pro šíření pozitivního obrazu země a svého pohledu na mezinárodní dění. Na české publikum míří například Čínský rozhlas pro zahraničí, který překládá zprávy z oficiálních státních kanálů do češtiny, přičemž texty mnohdy nejsou příliš čtivé kvůli špatnému překladu.

„Tento web však navazuje spolupráci i s českými autory, včetně například Jiřího Paroubka nebo Vojtěcha Filipa. To dává článkům větší důvěryhodnost, jelikož tato jména čeští čtenáři znají. Vysílání čínského rozhlasu se tak například objevilo ve dvou českých rádiích, Rádiu Hey a Rádiu Color, přičemž šlo o každodenně vysílaný pořad o čínské historii a kultuře,“ popsala a současně dodala:

„Mezi lety 2015 a 2017 vlastnila čínská společnost CEFC podíl ve vydavatelství Empresa Media, pod které spadá i TV Barrandov. Podle slov Jaromíra Soukupa si Číňané vyžádali pořad, kde vedl rozhovory s prezidentem Zemanem.“