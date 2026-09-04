Jedná se o raritní komplex, který jinde v Česku není k nalezení. Závodišti v přírodním prostředí dominují dvě vyvýšené plošiny, které jsou i největšími závodními rampami v celé zemi.
Podle influencera a provozovatele areálu Zelinky, který je i vicemistr světa v jízdě na koloběžce, je závodiště dokonce první sportovní zařízení na světě, kde lze při jízdě používat dvě megarampy současně. Komplex je určený zejména pro koloběžky a elektrické motorky.
Kde je problém? Při šetření stavebního úřadu před pěti lety bylo totiž závodiště s rampami označeno za mobilní dřevěnou konstrukci, která se přesouvá, čímž tak nepodléhá stavebnímu zákonu. Podle starosty Srbska Josefa Trpišovského ale tehdy úřad pochybil, jelikož závodiště je ve skutečnosti stálá stavba.