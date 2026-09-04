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Influencerovy megarampy zmizí z CHKO. Majitel tam přesto postaví něco jiného

Matěj Svěrák
  12:13

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Závodiště v CHKO provozuje Richard Zelinka, koloběžkář a influencer. | foto: Esquire, Benedikt Renč / koláž iDNES.cz David Votruba

U Srbska na Berounsku v Chráněné krajinné oblasti Český kras stojí závodiště s megarampami pro koloběžky a motorky. Podle stavebního úřadu musí areál do podzimu zmizet. Úřad tím dal za pravdu starostovi a části obecních zastupitelů, jež tvrdí, že jde o černou stavbu určenou na večírky a závody, které pořádá influencer Richard Zelinka. Podle majitele má ale na pozemku vzniknout nové sportoviště.

Jedná se o raritní komplex, který jinde v Česku není k nalezení. Závodišti v přírodním prostředí dominují dvě vyvýšené plošiny, které jsou i největšími závodními rampami v celé zemi.

Podle influencera a provozovatele areálu Zelinky, který je i vicemistr světa v jízdě na koloběžce, je závodiště dokonce první sportovní zařízení na světě, kde lze při jízdě používat dvě megarampy současně. Komplex je určený zejména pro koloběžky a elektrické motorky.

Kde je problém? Při šetření stavebního úřadu před pěti lety bylo totiž závodiště s rampami označeno za mobilní dřevěnou konstrukci, která se přesouvá, čímž tak nepodléhá stavebnímu zákonu. Podle starosty Srbska Josefa Trpišovského ale tehdy úřad pochybil, jelikož závodiště je ve skutečnosti stálá stavba.

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